Excedencia: qué es, tipos y requisitos para solicitarla

Pedir una excedencia en el trabajo puede resultar un proceso complejo, tanto por las razones que motivan la solicitud como por los pasos que deben seguirse para que sea aprobada. Sin embargo, es importante destacar que la excedencia es un derecho reconocido para los trabajadores, que permite interrumpir temporalmente la relación laboral sin perder la antigüedad ni la posibilidad de reincorporarse en el futuro.

Existen diferentes tipos de excedencia, cada uno con sus propios requisitos y condiciones. Por ejemplo, la excedencia voluntaria puede solicitarse por motivos personales o profesionales, mientras que la excedencia por cuidado de hijos o la excedencia por cuidado de familiares responde a situaciones familiares que requieren atención temporal. También se encuentra la excedencia forzosa, que se concede en determinados supuestos legales, y la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

Saber cómo pedir una excedencia correctamente es fundamental. Es habitual recurrir a un modelo de solicitud de excedencia o una carta de excedencia, que debe incluir los motivos de la solicitud y el período de tiempo previsto. Además, hay que tener en cuenta aspectos como la excedencia voluntaria y paro, la prórroga de la excedencia voluntaria o incluso la posibilidad de pedir una excedencia para trabajar en otra empresa, según lo permitido por la normativa laboral vigente.

En esta guía te explicamos qué es una excedencia, los tipos de excedencia disponibles, cómo solicitar una excedencia correctamente, y los detalles que debes conocer sobre excedencia laboral voluntaria, excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de familiar y otras variantes contempladas en el Estatuto de los Trabajadores. Así, tendrás toda la información necesaria para gestionar tu excedencia de manera segura y eficiente.

¿Qué es una excedencia?

¿Qué es una excedencia?

El término excedencia hace referencia al mundo laboral. Normalmente, hablamos de excedencias laborales, como el derecho que tienen los trabajadores a suspender de forma temporal un contrato de trabajo sin que esto impida perder el puesto de trabajo, la antigüedad o el salario a percibir cuando vuelva de la excedencia, excepto en la excedencia voluntaria.

Pese a que una excedencia laboral es una figura jurídica propia de los funcionarios, los trabajadores de empresas privadas también tienen derecho a solicitarla. Una empresa no se puede oponer a una excedencia solicitada por un trabajador, ya que esta se encuentra regulada en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa no podrá despedir a un trabajador por pedir una excedencia, y si lo hace, se expone a sanciones.

Por otra parte, cabe recordar que si un trabajador está de excedencia voluntaria, no significa que está de baja laboral, por lo que este podrá desarrollar otras actividades, o pedir la excedencia para trabajar en otra empresa.

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

¿Qué tipos de excedencia hay?

El Estatuto de los Trabajadores recoge 3 tipos de excedencias en el trabajo distintas. Forzosas, voluntarias y por cuidado de hijo o de familiares, las cuales afectan directamente a su jornada laboral . Te las explicamos a continuación:

Excedencia forzosa

Una excedencia forzosa es aquella en la cual el trabajador está obligado a abandonar el puesto de trabajo de forma temporal. Por ejemplo, el trabajador ha sido escogido para desempeñar un cargo público que hace imposible compatibilizar sus funciones laborales junto a las funciones públicas: un trabajador se ha presentado a las elecciones de su lugar de residencia y ha sido escogido como concejal.

Este cargo hace necesaria su implicación a tiempo completo, lo que afectará a su horario laboral y se verá obligado a pedir una excedencia forzosa por incompatibilidad para desempeñar los dos cargos. La empresa estará obligada a aceptar la excedencia.

Por otra parte, cuando el trabajador deje de desempeñar el cargo público por el cual tuvo que solicitar la excedencia, deberá solicitar su reingreso el mes siguiente al ser cesado del cargo público que desempeñaba.

Excedencia voluntaria

Hablamos de excedencia laboral voluntaria cuando el trabajador ha solicitado la suspensión temporal de su contrato por razones personales (las cuales no está obligado a desvelar). Cuando un trabajador pide una excedencia voluntaria por interés particular, no se reconoce el derecho a conservar el puesto de trabajo, a no ser que se trate de un funcionario.

La excedencia voluntaria en el Estatuto de los Trabajadores está regulada en el artículo 46.

Sin embargo, el trabajador tendrá preferencia de ingreso si se abre una nueva vacante similar en su misma categoría. El trabajador podrá pedir otra excedencia 4 años después de la última solicitada. Los trabajadores que tengan contrato de trabajo indefinido y antigüedad de más de un año podrán solicitar una excedencia voluntaria.

Por otra parte, un trabajador no puede solicitar una excedencia voluntaria y el paro. Es decir, excedencia y paro van por separado.

La excedencia voluntaria tendrá que tener una duración de mínimo 4 meses y máximo 5 años y no se podrá solicitar una excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, ya que se considerará una excedencia forzosa. Por otra parte, los funcionarios tienen reguladas las excedencias voluntarias por agrupación familiar.

Para presentar una solicitud por excedencia voluntaria, no es necesario hacerlo en un plazo establecido, pero se recomienda utilizar un modelo de solicitud de excedencia y hacerlo en un plazo en el cual la empresa tenga tiempo para encontrar un sustituto para el puesto que el trabajador desempeña, para que eso no afecte a su organización laboral.

En el caso de una excedencia voluntaria, el finiquito de esta se cobrará, ya que desconocemos si finalmente el empleado se incorporará de nuevo. No se podrá pedir una prórroga de excedencia voluntaria.

Excedencia por cuidado de hijos o familiares

Como dice su nombre, una excedencia por cuidado de hijos o familiares se solicita con el objetivo de cuidar a un familiar dependiente o un hijo recién nacido.

En caso de una excedencia por cuidado de hijo, la duración de esta será hasta que el hijo cumpla 3 años. Por otra parte, si hablamos del cuidado de familiares, la excedencia tendrá una duración máxima de 2 años, salvo convenio colectivo.

Todos los trabajadores que soliciten una excedencia por cuidado de familiares o hijos tendrán derecho a reserva de puesto como mínimo hasta el primer año de excedencia. Una vez transcurra el primer año, el trabajador tendrá derecho a un puesto de trabajo de categoría similar al que desempeñaba.

¿Cuáles son los requisitos y cómo pedir una excedencia?

Los requisitos para pedir una excedencia dependerán en gran medida del tipo de excedencia que se haya solicitado, el tiempo que lleve el trabajador en la empresa y el tipo de funciones que desempeñe (funcionario o empresa pública).

Requisitos para una excedencia forzosa

El único requisito para solicitar una excedencia forzosa es que la función pública que se desarrolle mientras se esté de excedencia forzosa sea incompatible con el puesto que el trabajador está desempeñando en esos momentos.

Por otra parte, recomendamos utilizar una carta de excedencia para hacerlo todo más limpio.

Requisitos para una excedencia voluntaria

El trabajador que quiera pedir una excedencia voluntaria debe tener una antigüedad mínima de un año dentro de la empresa. Una vez solicite la excedencia, esta deberá ser de entre 4 meses y 5 años. El trabajador no está obligado a explicar los motivos por los que solicita la excedencia voluntaria.

Requisitos para una excedencia por cuidado de hijos o familiares

Para pedir una excedencia de cuidado de hijos, el trabajador deberá tener una antigüedad mínima de 1 año dentro de la empresa. Por otra parte, se deberá demostrar que está a cargo del cuidado de un menor o familiar dependiente por razones de edad, accidente o enfermedad.

Mientras el trabajador esté de excedencia de cuidado de hijos, se computarán las cotizaciones al desempleo y Seguridad Social.

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