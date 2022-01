Excedencia: qué es, tipos y requisitos para solicitarla

¿Qué es una excedencia?

El término excedencia hace referencia al mundo laboral. Normalmente hablamos de excedencias laborales como el derecho que tienen los trabajadores a suspender de forma temporal un contrato de trabajo sin que esto impida perder el puesto de trabajo, la antigüedad o el salario a percibir cuando vuelva de la excedencia, excepto en la excedencia voluntaria.

Pese a que una excedencia laboral es una figura jurídica propia de los funcionarios, los trabajadores de empresas privadas también tienen derecho a solicitarla. Una empresa no se puede oponer a una excedencia solicitada por un trabajador, ya que esta se encuentra regulada en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa no podrá despedir a un trabajador por pedir una excedencia, y si lo hace se expone a sanciones.

Por otra parte, cabe recordar que si un trabajador está de excedencia voluntaria no significa que está de baja laboral, por lo que este podrá desarrollar otras actividades, o pedir la excedencia para trabajar en otra empresa.

¿Qué tipos de excedencia hay?

El Estatuto de los trabajadores recoge 3 tipos de excedencias en el trabajo distintas. Forzosas, voluntarias y por cuidado de hijo o de familiares, las cuales afectan directamente a su jornada laboral. Te las explicamos a continuación:

Excedencia forzosa:

Una excedencia forzosa es aquella en la cual el trabajador está obligado a abandonar el puesto de trabajo de forma temporal por alguna de las razones que te comentamos a continuación:

El trabajador ha sido escogido para desempeñar un cargo público que hace imposible compatibilizar sus funciones laborales junto a las funciones públicas. Te ponemos un ejemplo. Un trabajador se ha presentado a las elecciones de su lugar de residencia y ha sido escogido como concejal.

Este cargo hace necesaria su implicación a tiempo completo, lo que afectará a su horario laboral y se verá obligado a pedir una excedencia forzosa por incompatibilidad para desempeñar los dos cargos. La empresa estará obligada a aceptar la excedencia.

Por otra parte, cuando el trabajador deje de desempeñar el cargo público por el cual tuvo que solicitar la excedencia, deberá solicitar su reingreso el mes siguiente al ser cesado del cargo público que desempeñaba.

Excedencia voluntaria

Hablamos de excedencia laboral voluntaria cuando el trabajador ha solicitado la suspensión temporal de su contrato por razones personales (las cuales no está obligado a desvelar). Cuando un trabajador pide una excedencia voluntaria por interés particular no se reconoce el derecho a conservar el puesto de trabajo a no ser que se trate de un funcionario.

La excedencia voluntaria en el Estatuto de los Trabajadores está regulada en el artículo 46.

Sin embargo, el trabajador tendrá preferencia de ingreso si se abre una nueva vacante similar en su misma categoría. El trabajador tendrá derecho a solicitar otra excedencia 4 años después de la última solicitada. Los trabajadores que tengan contrato de trabajo indefinido o temporal y antigüedad de más de un año podrán solicitar una excedencia voluntaria.

Por otra parte, un trabajador no puede solicitar una excedencia voluntaria y el paro, ya que este de este se seguirá cotizando durante el primer año. Es decir, excedencia y paro van por separado.

La excedencia voluntaria tendrá que tener una duración de mínimo 4 meses y máximo 5 años y no se podrá solicitar una excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, ya que se considerará una excedencia forzosa. Por otra parte, los funcionarios tienen reguladas las excedencias voluntarias por agrupación familiar.

Para presentar una solicitud por excedencia voluntaria no es necesario hacerlo en un plazo establecido, pero se recomienda utilizar un modelo solicitud excedencia y hacerlo en un plazo en el cual la empresa tenga tiempo para encontrar un sustituto para el puesto que el trabajador desempeña para que eso no afecte a su organización laboral.

En el caso de una excedencia voluntaria, el finiquito de esta se cobrará ya que se desconocemos si finalmente el empleado se incorporará de nuevo. No se podrá pedir una prórroga de excedencia voluntaria.

Excedencia por cuidado de hijos o familiares

Como dice su nombre, una excedencia de cuidado de hijos o familiares se solicita con el objetivo de cuidar a un familiar dependiente o un hijo recién nacido.

En caso de una excedencia por cuidado de hijo, la duración de esta tendrá duración hasta que el hijo cumpla 3 años. Por otra parte, si hablamos del cuidado de familiares, la excedencia tendrá una duración máxima de 2 años.

Todos los trabajadores que soliciten una excedencia por cuidado de familiar o hijos tendrán derecho a reserva de puesto como mínimo hasta el primer año de excedencia. Una vez transcurra el primer año, el trabajador tendrá derecho a un puesto de trabajo de categoría similar al que desempeñaba.