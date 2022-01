¿Qué son los devengos?

Cuando hablamos de devengos, la definición más extensa del término es el derecho a percibir el pago de una deuda, por un trabajo o servicio determinado.

Concretamente, en materia de gestión de nóminas, los devengos son todos aquellos conceptos salariales que un empleado ha generado en un mes.

A estos conceptos aún no se les han aplicado deducciones. La suma de todos los devengos constituye lo que conocemos como el salario bruto del empleado.

Cuando miramos los conceptos nómina solemos darnos cuenta de una división de los devengos en dos partidas diferentes : percepciones salariales y no salariales.

¿Cuáles son los devengos de una nómina?

Dentro del apartado de devengos, encontramos las percepciones salariales y las no salariales.

Devengos salariales

Se trata de las percepciones económicas que recibe un trabajador, ya sean dinero líquido o en especie o bien los pluses que le correspondan.

En nuestro artículo de cómo hacer una nómina paso a paso, ya anunciamos que estas percepciones cotizan a la Seguridad Social y se dividen en los siguientes conceptos:

Salario base : corresponde al pago mensual mínimo que recibirá un trabajador de acuerdo con su categoría. Lógicamente, las bajas laborales tienen un impacto negativo sobre su monto;

: corresponde al pago mensual mínimo que recibirá un trabajador de acuerdo con su categoría. Lógicamente, las tienen un impacto negativo sobre su monto; Complementos salariales : los complementos salariales, así como los complementos no salariales, son percepciones económicas que se añaden al salario base por una causa específica y determinada derivada de la prestación del trabajo, como por ejemplo el trabajo en horario nocturno o el conocimiento de idiomas;

: los complementos salariales, así como los complementos no salariales, son percepciones económicas que se añaden al salario base por una causa específica y determinada derivada de la prestación del trabajo, como por ejemplo el trabajo en horario nocturno o el conocimiento de idiomas; Horas extraordinarias : las horas extraordinarias son las cantidades de tiempo adicionales que un trabajador realiza además de su jornada de trabajo, que normalmente suele ser una jornada de ocho horas;

: las horas extraordinarias son las cantidades de tiempo adicionales que un trabajador realiza además de su jornada de trabajo, que normalmente suele ser una jornada de ocho horas; Pagas extra : según cada convenio o acuerdo entre empleado y empresa, las pagas extra pueden aparecer prorrateadas en 12 meses o en otra periodicidad;

: según cada convenio o acuerdo entre empleado y empresa, las pagas extra pueden aparecer prorrateadas en 12 meses o en otra periodicidad; Mejoras voluntarias: el sueldo que se percibe como sueldo en especie o retribución flexible debe aparecer en la nómina y no puede superar el 20 % del salario bruto.

Devengos no salariales

Las percepciones no salariales forman parte de los devengos de la nómina e incluyen conceptos que no se consideran estrictamente salario, como las dietas, los gastos de transporte o pluses por retribuciones en especie. No cotizan a la Seguridad Social.

En otras palabras, las percepciones no salariales son las que compensan, por ejemplo, los gastos ocasionados en el desarrollo de la actividad del trabajador.

También pueden aparecer otros conceptos en el apartado de devengos, como percepciones no salariales:

Indemnizaciones o suplidos;

Prestaciones de la Seguridad Social;

Indemnizaciones por traslados;

Suspensiones o despidos.

En definitiva, la suma de las percepciones salariales y no salariales constituye el total de devengos de una nómina, lo que también se conoce como el salario bruto del trabajador.