Incorporar a un nuevo empleado no debería limitarse a firmar un contrato y entregar un ordenador. Los primeros días en una empresa son clave para la adaptación, la motivación y el rendimiento de cualquier trabajador.

Tanto en una pyme como en una gran empresa, un mal inicio puede generar dudas, desorganización e incluso aumentar el riesgo de rotación de personal temprana. Por el contrario, un buen proceso de onboarding ayuda a que el empleado se integre más rápido, entienda su rol y se sienta parte del equipo desde el primer momento.

En PayFit sabemos que una buena experiencia de incorporación marca la diferencia. Por eso, te explicamos qué es el onboarding, cómo implementarlo correctamente y qué pasos puedes seguir para crear un proceso eficaz en tu empresa.

¿Qué es el proceso de onboarding?

¿Qué es el proceso de onboarding?

El onboarding es el proceso de incorporación y adaptación de un nuevo empleado dentro de una empresa.

Su objetivo es acompañar al trabajador durante sus primeros días o semanas para facilitar su integración, ayudarle a entender la cultura de la empresa y darle las herramientas necesarias para desempeñar su puesto con éxito.

Aunque suele estar liderado por el departamento de RRHH, el onboarding también implica a managers, compañeros de equipo y otros departamentos.

No se trata únicamente de cuestiones administrativas. Un onboarding completo combina:

Gestión documental y contractual.

Formación técnica y organizativa.

Presentación de equipos y procesos.

Seguimiento y acompañamiento del empleado.

Integración en la cultura empresarial.

Un buen proceso de onboarding mejora la experiencia del empleado y ayuda a las empresas a aumentar el compromiso, la productividad y la retención del talento.

¿Cómo hacer un proceso de onboarding en una empresa?

No existe un único modelo de onboarding. Cada empresa debe adaptarlo según su tamaño, estructura y tipo de puesto.

Por ejemplo, un empleado que se incorpore al departamento comercial necesitará una formación distinta a alguien del equipo de marketing o de RRHH. Sin embargo, todos los procesos de onboarding deberían compartir una base común.

Preparar la incorporación antes del primer día

La experiencia del empleado empieza antes de su llegada. Por eso, es importante dejar preparados todos los aspectos administrativos y operativos:

Contrato de trabajo y documentación laboral.

Alta en la Seguridad Social .

Herramientas y accesos.

Cuenta de correo corporativa.

Equipos informáticos y software necesarios.

También es recomendable enviar un email previo explicando cómo será el primer día, los horarios y la planificación inicial.

Dar la bienvenida al empleado

El primer día es fundamental para generar una buena impresión.

Muchas empresas organizan desayunos de bienvenida, reuniones de presentación o dinámicas de integración para facilitar el contacto con el equipo.

Además, conviene explicar:

La estructura de la empresa.

Los valores y cultura corporativa.

Las funciones del puesto.

Los canales internos de comunicación.

Las herramientas de trabajo habituales.

Facilitar formación y recursos

Durante las primeras semanas, el empleado necesita apoyo para familiarizarse con los procesos internos y las tareas de su puesto.

Por eso, muchas empresas utilizan herramientas digitales como bases de conocimiento internas o plataformas colaborativas para centralizar información, procesos y documentación.

También es habitual asignar un mentor o persona de referencia para resolver dudas y acompañar al nuevo trabajador durante su adaptación.

Hacer seguimiento continuo

El onboarding no termina el primer día.

Es recomendable programar reuniones periódicas (“one to one”) para conocer cómo está siendo la experiencia del empleado, detectar posibles dificultades y recoger feedback sobre el proceso de incorporación.

Este seguimiento ayuda a mejorar la integración y permite a la empresa optimizar futuros procesos de onboarding.

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¿Cómo son los mejores procesos de onboarding?

Los onboarding más eficaces tienen algo en común: están planificados y ponen a las personas en el centro.

Algunas buenas prácticas habituales son:

Personalizar el proceso según el puesto.

Definir objetivos claros para las primeras semanas.

Crear un welcome pack con material de trabajo y merchandising.

Organizar reuniones con diferentes departamentos.

Asignar un mentor o buddy.

Mantener una comunicación constante.

Medir la experiencia del empleado.

Cuando un trabajador entiende qué se espera de él y se siente acompañado desde el inicio, la adaptación suele ser mucho más rápida y positiva.

¿Qué es el onboarding digital?

El auge del teletrabajo y los modelos híbridos ha impulsado el onboarding digital.

Este tipo de incorporación permite integrar empleados a distancia mediante herramientas online, videollamadas y plataformas colaborativas.

Aunque el formato cambia, el objetivo sigue siendo el mismo: conseguir que el nuevo trabajador se sienta acompañado e integrado en la empresa.

Ventajas del onboarding digital Desventajas del onboarding digital Reducción de costes administrativos y desplazamientos Menor contacto humano durante los primeros días Ahorro de tiempo en la incorporación Puede dificultar la integración cultural del empleado Mayor flexibilidad para empresa y trabajador Dependencia de herramientas tecnológicas Actualización rápida de contenidos y documentación Riesgo de sobrecarga de información digital Posibilidad de personalizar el proceso Mayor dificultad para crear vínculos con el equipo Menor uso de papel y recursos físicos Posibles problemas técnicos o de acceso Facilita el onboarding remoto e híbrido Requiere planificación y organización previa Acceso centralizado a recursos y formaciones Puede generar sensación de aislamiento en algunos empleados

Eso sí, para que funcione correctamente, es importante mantener una comunicación cercana y organizar puntos de contacto frecuentes con el equipo.

Ejemplo de proceso de onboarding

Cada empresa puede diseñar su propio modelo, pero este sería un ejemplo práctico de onboarding:

Antes de la incorporación

Preparar contrato y documentación laboral.

Configurar accesos y herramientas.

Enviar información sobre el primer día.

Primer día

Bienvenida y presentación del equipo.

Entrega del material de trabajo.

Explicación de herramientas y procesos internos.

Reunión con manager y RRHH.

Primera semana

Formación específica del puesto.

Reuniones con otros departamentos.

Primeras tareas guiadas.

Resolución de dudas.

Primer mes

Seguimiento periódico.

Evaluación de adaptación.

Feedback sobre la experiencia de onboarding.

El onboarding es mucho más que un trámite administrativo. Se trata de una herramienta estratégica para mejorar la experiencia del empleado , acelerar su adaptación y reforzar el compromiso con la empresa.

Invertir tiempo en crear un buen proceso de onboarding puede marcar una gran diferencia en productividad, clima laboral y retención de talento .

Y con herramientas digitales como PayFit, las empresas como la tuya pueden automatizar gran parte del proceso y ofrecer incorporaciones más eficientes y organizadas.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo: ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

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