El contrato de teletrabajo, en la actualidad, se ha convertido en una herramienta esencial para regular las condiciones laborales en un entorno cada vez más digital y flexible. Este documento contractual establece los términos y condiciones específicos bajo los cuales un empleado llevará a cabo sus tareas desde un lugar distante de la oficina de la empresa.

Por ello y dado el crecimiento del teletrabajo en los últimos años, comprender las implicaciones legales y laborales de este tipo de contrato se ha vuelto crucial tanto para empleadores como para trabajadores.

En el artículo de hoy, trataremos todo lo necesario sobre el contrato de teletrabajo para que, empresarios y departamentos de RRHH sepáis todos los aspectos clave que deben incluirse en un contrato de teletrabajo para garantizar un acuerdo justo y equitativo para ambas partes.

¿Qué es un contrato de teletrabajo?

¿Qué es un contrato de teletrabajo?

Como resultado de la necesidad de mantener a las personas en sus hogares a raíz de la pandemia de la COVID-19, numerosas empresas adoptaron la opción de permitir que sus empleados trabajaran desde sus casas. Esta transformación en el enfoque laboral, conocida como "teletrabajo" (trabajas desde casa un par de días a la semana) y "trabajo a distancia" (no acudes físicamente a la oficina y por lo tanto, trabajas 100% desde casa) , conllevó modificaciones en la forma en que se conciben los contratos de trabajo .

Por ello, el contrato de teletrabajo se ha convertido en el instrumento que formaliza la relación laboral entre un individuo o entidad que requiere los servicios de uno o varios trabajadores y una persona que realiza una labor bajo su supervisión. La característica fundamental del teletrabajo radica en que el empleado no está obligado a cumplir sus responsabilidades laborales en un lugar físico fijo.

En la modalidad de teletrabajo, en el contrato laboral se deben definir inicialmente las tareas que el trabajador llevará a cabo. Este tipo de contrato es adaptable a una variedad de ocupaciones, independientemente de si la relación laboral es temporal, basada en proyectos específicos o de duración indefinida. Existe la posibilidad de añadir una cláusula de teletrabajo en el contrato de trabajo pero, posteriormente, se tiene que crear un anexo al contrato de teletrabajo.

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¿El contrato de teletrabajo tiene requisitos y condiciones?

En efecto, el contrato de teletrabajo suele incluir requisitos y condiciones específicas que deben ser acordadas entre el empleador y el empleado para definir cómo se llevará a cabo el trabajo a distancia.

Estos requisitos y condiciones abordan aspectos clave como:

💻Equipos y herramientas

⌚Horario y disponibilidad

💰Compensación de gastos

🤝Supervisión y evaluación del desempeño

👮Seguridad de datos y confidencialidad

🤓Derechos y responsabilidades

📅Duración del contrato a distancia

⚖️Derechos laborales

🩺Condiciones de salud y seguridad

Es importante que tanto el empleador como el empleado comprendan y acuerden estas condiciones antes de formalizar un contrato de teletrabajo. ¿Quieres saber qué derechos laborales se han generado en torno a las personas que teletrabajan? ¡Sigue leyendo! Y los conocerás.

¿Qué derechos tienen las personas que trabajan a distancia?

La Ley 10/2021 establece que las personas que desempeñan su labor a distancia gozan de los mismos derechos que aquellos que trabajan de manera presencial en la empresa. Además, esta ley establece que las dificultades que puedan surgir durante el trabajo a distancia, y que no sean responsabilidad de los trabajadores, no pueden afectar negativamente a sus condiciones laborales, incluyendo aspectos como el tiempo de trabajo y el salario.

La legislación también prohíbe la discriminación por motivos de sexo, edad, antigüedad, grupo profesional o discapacidad, garantizando un trato equitativo y apoyo a todos los trabajadores.

Los derechos específicos mencionados en la ley son los siguientes:

1️⃣ Derecho a la carrera profesional

2️⃣ Derechos relativos al mantenimiento de medios, y a la compensación de gastos

3️⃣ Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo

4️⃣ Derecho a la prevención de riesgos laborales

5️⃣ Derechos relacionados con el uso de medios digitales

6️⃣ Derechos colectivos

En resumen, la legislación española establece una serie de derechos para las personas que trabajan a distancia, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas y equitativas, así como la protección de su salud y privacidad.

⚠️ Recuerda que... El contrato a distancia como el teletrabajo ofrece flexibilidad y un equilibrio beneficioso entre la vida laboral y personal de tus trabajadores. Esta flexibilidad puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores al brindarles la oportunidad de adaptar sus horarios y entornos de trabajo según sus necesidades individuales. Además, estas modalidades también pueden tener beneficios para las empresas al promover la productividad en el trabajo y además, contribuye en gran medida a la conciliación laboral y familiar; lo que hace que los trabajadores se sientan más pertenecientes a la empresa.

¿Es necesario formalizar el contrato de teletrabajo?

La legislación española establece la obligatoriedad de suscribir un acuerdo de trabajo a distancia antes de iniciar esta modalidad laboral y detalla los elementos que deben estar presentes en dicho acuerdo. Recuerda que el acuerdo del teletrabajo es un documento que acompaña al contrato laboral en aquellas empresas donde el teletrabajo sea una opción voluntaria y se realice de manera regular.

Por lo tanto, es esencial que este documento sea hecho por escrito, ya sea como una extensión del contrato original en casos en los que el empleo cambie su naturaleza o como parte integral del contrato inicial.

Además, es importante destacar que tanto la empresa como el trabajador no pueden imponer esta forma de trabajo, como se señala en el artículo 5 de la Ley 10/2021:

"El trabajo a distancia será una elección voluntaria tanto para el empleado como para el empleador y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado por esta Ley, que puede formar parte del contrato inicial o ser acordado en un momento posterior".

Este mismo artículo también establece que la negativa de un empleado a trabajar a distancia no puede ser motivo para su despido ni para la alteración de las condiciones laborales. Además, la decisión de volver a una modalidad de trabajo presencial desde el trabajo a distancia es reversible para ambas partes, es decir, tanto para la empresa como para el trabajador.

En el siguiente apartado hablaremos sobre los puntos que debe contener dicho anexo.

¿Qué debe contener el anexo del contrato de teletrabajo?

Desde que se implementó la normativa sobre el teletrabajo, se ha vuelto necesario para las empresas formalizar un anexo al contrato de teletrabajo. Este anexo debe ser elaborado y firmado por todos los empleados que desempeñen al menos el 30% de su jornada laboral en modalidad de trabajo a distancia. Además, este acuerdo adicional debe ser registrado en el servicio público de empleo estatal, al igual que los contratos de trabajo convencionales.

El Real Decreto 28/2020 establece los elementos esenciales que deben estar incluidos en dicho acuerdo:

1️⃣ Descripción de los recursos, equipos y herramientas utilizados, así como detalles sobre su vida útil y renovación.

2️⃣ Consideración de los posibles gastos en los que pueda incurrir el trabajador y la forma en que la empresa los compensará.

3️⃣ Estipulación del horario laboral, incluyendo las reglas de disponibilidad, el porcentaje de trabajo presencial y a distancia.

4️⃣ Identificación del centro de trabajo al que está adscrito el empleado y el lugar donde llevará a cabo sus tareas en modalidad presencial, si es necesario.

5️⃣ Especificación del lugar de trabajo remoto seleccionado por el trabajador para realizar sus labores a distancia.

6️⃣ Determinación de la duración del acuerdo de trabajo a distancia y los términos para su posible reversión, incluyendo un preaviso.

7️⃣ Descripción de los métodos de supervisión de la actividad por parte de la empresa y el procedimiento a seguir en caso de problemas técnicos.

8️⃣ Establecimiento de medidas para garantizar la protección de datos y la seguridad de la información.

Conforme a los requisitos mínimos mencionados anteriormente, todo acuerdo de teletrabajo debe seguir este modelo de contrato de teletrabajo. A pesar de que no hay un modelo cerrado, podemos seguir con el siguiente ejemplo:

¿Todas las empresas deben comprometerse a firmarlo?

La respuesta a esta pregunta es un poco ambigua. Es decir, todas las empresas que acuerden con sus empleados, o con una porción de ellos, la adopción regular del teletrabajo están obligadas a celebrar un contrato de trabajo a distancia de acuerdo con la legislación actual. Por lo tanto, si un empleado lleva a cabo teletrabajo durante más del 30% de su jornada laboral durante un período de referencia de 3 meses, se requerirá la firma de dicho acuerdo.

La omisión de este requisito se considerará una infracción grave, sujeta a una multa que oscila entre 751 y 7.500€.

¿Es reversible el acuerdo del teletrabajo?

Sí, es reversible tanto para la empresa como para el trabajador. No obstante, este cambio siempre debe realizarse mediante un acuerdo mutuo entre ambas partes, o en su defecto, de acuerdo con lo que establezca el convenio colectivo o el acuerdo de trabajo a distancia específico firmado entre la empresa y el trabajador.

En caso de que no haya un acuerdo y el trabajador desee dejar de teletrabajar de manera unilateral, existe una opción, además de lo que dicte el convenio; si el trabajador ha estado teletrabajando desde el inicio de la relación laboral, tendrá prioridad para ocupar un puesto de trabajo, ya sea de manera completa o parcial, en la modalidad presencial cuando haya una vacante disponible . En este sentido, la empresa tiene la obligación de informar a estos trabajadores acerca de las vacantes disponibles.

En conclusión, el contrato de teletrabajo ha demostrado ser una herramienta esencial en el mundo laboral actual, permitiendo a empleados y empleadores adaptarse a nuevas formas de trabajar de manera flexible y eficiente. A medida que evoluciona el entorno laboral, la flexibilidad se ha convertido en un activo valioso, y el teletrabajo ofrece oportunidades tanto para la productividad como para el equilibrio entre vida laboral y personal.

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