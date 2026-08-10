Explorar la posibilidad de solicitar un aplazamiento de deudas con la Agencia Tributaria puede ser una estrategia efectiva para aliviar las presiones financieras y prevenir posibles sanciones o recargos. En este sentido, es crucial comprender el proceso para gestionar dicho aplazamiento con la Seguridad Social.

En el siguiente artículo, te proporcionaremos información detallada sobre cómo llevar a cabo este trámite, destacando los pasos esenciales y los documentos necesarios. Asimismo, desde PayFit te explicaremos sobre las condiciones que debes cumplir para asegurar una solicitud exitosa de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, garantizando así una gestión financiera más sostenible y evitando complicaciones futuras.

¿Qué se entiende por aplazamiento?

¿Qué se entiende por aplazamiento?

Un aplazamiento, es un acto administrativo mediante el cual se autoriza el pago de las deudas de Seguridad Social fuera del plazo reglamentario de ingreso, con devengo de intereses, y que permite al deudor estar al corriente respecto a las deudas que haya aplazado.

Entonces...¿Podrías solicitar un aplazamiento de deuda con la Seguridad Social? La respuesta es sí, puedes aplazar cualquier deuda que tengas con la Seguridad Social, con la excepción de dos conceptos:

Las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La "cuota obrera", es decir, la parte de cotización a la Seguridad Social que corresponde al trabajador (generalmente un 6,35%), y el ingreso del cual es responsabilidad del empresario.

¿Cuándo debo hacer la solicitud de aplazamiento?

Puedes solicitar el aplazamiento de las deudas que estén en plazo reglamentario de ingreso. Lo que no puede solicitar es el aplazamiento de cuotas futuras cuyo plazo reglamentario de ingreso no ha llegado aún. Es importante tener en cuenta que, el reconocimiento de deuda conlleva un recargo del 10% sobre el total de los seguros sociales, si se abonan las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso, o bien, será un 20% si el ingreso es a partir del segundo mes natural .

Para poner un ejemplo:

En el caso de las cuotas de la Seguridad Social, se puede solicitar el aplazamiento de las cuotas desde que se inicia el plazo de ingreso o bien, una vez generada deuda motivada por el impago, es decir, si no has realizado el pago de los seguros sociales en la fecha estimada, la Seguridad Social te reclamará posteriormente el pago de la cantidad y te informará de que tienes una deuda. En ese momento también podrás comenzar los trámites para su aplazamiento.

⚠️ Recuerda qué... La notificación de generación de deuda la recibirás vía email a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

¿Qué requisitos he de cumplir?

Estar al corriente de pago con la Seguridad Social (salvo con la deuda que se pretende aplazar). Realizar, en plazo, el pago de los conceptos inaplazables (cuota obrera y accidente de trabajo y enfermedades profesionales). Ofrecer garantías de pago en el caso de que así lo estime oportuno la administración.

¿Qué documentos habrá que presentar?

Actualmente la mayoría de las solicitudes se tramitan de forma telemática, aún así hay que adjuntar algunos documentos. Por ello, se deben de adjuntar los siguientes documentos:

Solicitud de aplazamiento para el pago de las deudas con la seguridad social.

Reconocimiento de deudas con la seguridad social.

Solicitud de domiciliación de vencimiento de aplazamientos.

En este enlace encontrarás los formularios que te solicitarán.

En algunos casos la Administración podrá requerir información adicional. No existe un listado de documentos específico, suele requerir documentación económica del solicitante del Aplazamiento dependiendo de lo complejo que sea el expediente, o del importe total de la deuda, entre otros motivos.

En estos casos, es probable que la Seguridad Social te solicite un documento de garantías (aval).

🚨 Ten en cuenta La Administración dictará y notificará la resolución en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente para su tramitación.

¿Cómo presento la solicitud del aplazamiento de los seguros sociales?

Para ello tienes dos opciones:

Acudir a la oficina de la seguridad social que te corresponda y solicitarlo de forma presencial. Hacer la solicitud vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. En este caso necesitarás el certificado digital de tu empresa para acceder al servicio.

Para acceder a la tramitación telemática, puedes hacer click aquí.

Pasos a seguir para realizar la solicitud:

¿Qué cantidad puedo aplazar y por cuánto tiempo?

La Seguridad Social suele aceptar fácilmente los aplazamientos de hasta 30.000 euros. Además, a pesar de que la Seguridad Social nos permite realizar aplazamientos, el periodo de estos no podrá exceder los 5 años.

¿Qué aspectos importantes hay que tener en cuenta?

Intereses: En el momento del reconocimiento de deuda se aplicará el 10% de recargo , a lo que habrá que sumarle el interés legal del dinero que se fija de forma anual. El porcentaje de interés se calcula sobre el total de la deuda aplazada.

Se denegarán las solicitudes cuando existan reiterados incumplimientos de aplazamiento anteriormente concedidos.

Según las circunstancias el aplazamiento deberá asegurarse mediante garantía suficiente para cubrir el importe principal de la deuda, recargos, intereses y costas.

En conclusión, solicitar un aplazamiento de deudas con la Seguridad Social se presenta como una opción estratégica para aliviar tensiones financieras y prevenir consecuencias adversas. La comprensión detallada del proceso y el cumplimiento de las condiciones requeridas son fundamentales para asegurar una gestión eficiente de este trámite. Al tomar medidas proactivas, se puede evitar no solo la carga económica inmediata, sino también posibles sanciones o recargos adicionales. PayFit proporciona soluciones integrales para la gestión de nóminas y recursos humanos, facilitando la adecuada aplicación de las normativas de la Seguridad Social.

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