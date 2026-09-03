Qué es y para qué sirve un comité de empresa en 2021

Los empleados tienen la facultad de unirse a sindicatos y participar activamente en la estructura organizativa de su empresa, bien a través de delegados de personal o mediante la formación de un comité de empresa. Este último se establece como un derecho esencial para los trabajadores de cualquier empresa que tenga más de 50 empleados.

La presencia de un comité de empresa contribuye significativamente a la eficiencia de las gestiones relacionadas con los recursos humanos y ofrece múltiples beneficios, mejorando la dinámica laboral y fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y equitativo. ¿Qué es un comité de empresa? ¿Para qué sirve un comité de empresa en 2026? En el artículo de hoy, te lo explicamos.

¿Qué es un comité de empresa?

¿Qué es un comité de empresa?

Hoy en día podemos definir el término “comité de empresa” como un órgano representativo de los trabajadores dentro de una empresa que velará por los intereses de los trabajadores. En otras palabras, un comité de empresa es un grupo de personas que forman parte de una organización y que representan a los trabajadores de la misma. Este órgano tiene una serie de funciones clave, destacando entre ellas la negociación con la empresa sobre aspectos cruciales como las condiciones laborales, los horarios o las horas extraordinarias.

La existencia y funcionamiento de los comités de empresa están regulados por el Estatuto de los Trabajadores en España. Según el artículo 63 de dicho estatuto, el comité de empresa se define como “el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de cincuenta o más trabajadores”.

Además, el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores detalla los derechos y competencias de los comités de empresa, proporcionando un marco para su actuación dentro de la organización. El artículo 65 aborda las capacidades y el deber de sigilo profesional de los miembros del comité, mientras que el artículo 66 especifica cómo debe ser la composición de este órgano representativo. En conjunto, estos artículos establecen una base legal sólida que respalda la función del comité de empresa como un ente crucial para la negociación y la protección de los derechos de los trabajadores dentro de cualquier organización.

💡¿Sabías que...? Los primeros intentos de comités de empresa aparecieron por primera vez en el Imperio Ruso durante el año 1905. Estos consistían en agrupaciones de obreros que organizaban huelgas contra la represión de la época.

¿Qué funciones y para qué sirve un comité de empresa en 2025?

La función principal del comité de empresa es la representación colectiva de los trabajadores. Este órgano interno cumple también funciones informativas, administrativas y sobre todo de negociación colectiva.

Por ejemplo, una de las funciones del comité de empresa es la negociación colectiva de cambios importantes que afecten a los trabajadores dentro de la empresa, como, por ejemplo, las horas complementarias. Esta será negociada con el comité de empresa y el empresario. El comité de empresa tendrá la obligación de informar a los trabajadores de todas las reuniones realizadas, así como del resultado.

Un comité básicamente cumple las funciones de negociar con la empresa nuevas condiciones laborales, horarios, calendario, horas extraordinarias, medidas empresariales, jornada laboral, etc. A la hora de discutir estas condiciones, siempre debe hacerse con representantes del comité de empresa y del empresario.

¿Qué diferencia hay entre sindicato y comité de empresa?

Un comité de empresa y un sindicato no son lo mismo. Los dos son órganos que tienen como misión representar los derechos de los trabajadores; sin embargo, tienen una serie de diferencias que cabe destacar.

Los sindicatos son organizaciones en favor de los trabajadores (de todos los trabajadores), que se dedican a defender los derechos e intereses de los trabajadores. Están formados por trabajadores y existen muchos sindicatos dependiendo de la zona, del colectivo y de los intereses de cada uno de ellos. Por otra parte, los comités de empresa son organizaciones de empleados a nivel empresarial. Se encuentran en empresas de 50 o más empleados y se crean con el objetivo de velar por los derechos de los empleados de esa empresa.

Dentro de un comité de empresa podemos encontrar trabajadores afiliados a sindicatos o bien independientes. El comité de empresa representa únicamente a los empleados de esa empresa y lo hace ante la dirección de la compañía. Un sindicato representa a todos los trabajadores afiliados a nivel global, siempre con el objetivo de defender los intereses de todos los trabajadores.

¿Cuando un comité de empresa es obligatorio?

Tener un comité de empresa no es obligatorio, salvo en empresas de más de 1.000 empleados. Sin embargo, en las empresas de más de 50 trabajadores, los comités de empresa están reconocidos como un derecho en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que cuando un trabajador lo pida, se iniciarán los mecanismos para constituir los comités de empresa.

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¿Cómo se forma un comité de empresa?

La constitución de comité de empresa en plazos siempre deberá estar formada por trabajadores de la misma compañía. Se constituirán mediante sufragio libre y secreto, y tendrán derecho a voto todos los trabajadores de la empresa, ya sean interinos o fijos.

Los becarios que estén de prácticas, tanto prácticas curriculares como prácticas extracurriculares, no podrán participar en el proceso, ya que no tienen relación laboral alguna con la empresa.

A la hora de constituir el comité de empresa, está requerido por ley que en la asamblea constitutiva concurra mínimo la mitad más uno de los trabajadores de la empresa. Por otra parte, no pueden ser menos de treinta trabajadores los asistentes.

¿Qué miembros forman el comité de empresa?

No hay comité de empresa sin miembros. Un comité de empresa siempre estará formado por trabajadores de la misma. Nunca podrá estar formado por personas que no pertenezcan a la plantilla de la empresa, inversores externos o personas ajenas.

En cuanto a la estructura, el comité de empresa, europeo o español, estará formado por varios miembros. En primer lugar, encontramos al presidente o presidenta del comité, el cual presidirá las reuniones, moderará los debates, velará por el cumplimiento del reglamento de comité de empresa, firmará las actas y llevará las propuestas a votación.

El presidente será el representante legal ante personas físicas, jurídicas y administraciones. Se podrá reflejar en modelos escritos de comité de empresa.

Por otra parte, encontramos al secretario del comité de empresa, el cual se encargará de dar apoyo al presidente en sus funciones. Los demás miembros del comité estarán compuestos por integrantes de la plantilla de la empresa que se hayan presentado a las listas para las elecciones del comité y hayan sido elegidos.

¿Cuántas personas forman el comité de empresa?

El comité de empresa, obligatorio en empresas de más de 1.000 empleados, dependerá del número de trabajadores de esta misma. Por lo tanto, se clasifica de la siguiente manera:

Comité de empresa en compañías de 50 a 100 trabajadores: Estará conformado por un total de 5 representantes.

Comité de empresa en compañías de entre 100 a 250 trabajadores estará conformado por un total de 9 representantes.

Comité de empresa en compañías de entre 250 a 500 trabajadores estará conformado por un total de 13.

Comité de empresa en compañías de entre 500 a 750 trabajadores estará conformado por un total de 17.

Comité de empresa en compañías de entre 750 a 1.000 trabajadores estará conformado por un total de 21.

Comité de empresa en compañías de más de 1.000 trabajadores estará conformado por un máximo de dos representantes más por cada 1.000 personas, con un máximo de 75 personas.

¿Quién puede asistir a las reuniones del comité de empresa?

Podrán asistir a las reuniones de comité de empresa los representantes del comité junto a delegados sindicales. Estos últimos no tendrán voto en las votaciones a realizar, pero podrán ser oídos e intervenir cuando corresponda.

¿Cada cuánto hay elecciones de comité de empresa?

La mayoría de las elecciones para el comité de empresa se celebran entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre del año siguiente. La periodicidad de las elecciones será cada 4 años, y al superar la barrera de los 4 años sin elecciones, se pasará a un comité de empresa en funciones.

¿Qué derechos tienen los miembros del comité de empresa?

Un trabajador que pertenece al comité de empresa tiene una serie de derechos como representante de los trabajadores. Podemos destacar los siguientes derechos de los miembros del comité de empresa:

Los miembros del comité de empresa tendrán un crédito horario para desempeñar funciones relacionadas con la representación de trabajadores.

No podrán ser despedidos por motivos relacionados con la representación de trabajadores. Al mismo tiempo, no podrán ser discriminados en promoción económica o laboral.

Tendrán prioridad para mantenerse en el centro de trabajo en caso de traslado o similar. También se garantiza que los miembros del comité de empresa tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los otros trabajadores en caso de suspensión o extinción del contrato por causas tecnológicas o económicas.

En conclusión, el Comité de Empresa juega un papel crucial en la representación de los trabajadores, actuando como un puente entre ellos y la dirección de la empresa. Al abogar por los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y facilitar la comunicación efectiva dentro de la organización, este órgano no solo contribuye a un ambiente laboral más justo y equitativo, sino que también fomenta un clima de cooperación y respeto mutuo.

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