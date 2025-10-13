La Agencia Tributaria mediante el modelo 130 pretende conocer la liquidación y el pago fraccionado del IRPF por parte de aquellos contribuyentes que se acojan al método de estimación directa. A través de esta autoliquidación, se reporta el beneficio acumulado obtenido de la actividad económica hasta la fecha indicada y, si es necesario, se realiza el ingreso de un porcentaje de dicho beneficio como anticipo para la declaración anual del IRPF. Para quienes se preguntan qué es el modelo 130 o el modelo 130 para qué sirve, es importante comprender que actúa como un mecanismo de previsión y equilibrio financiero, permitiendo a los autónomos y profesionales gestionar mejor sus pagos de impuestos a lo largo del año.

¿Qué es el modelo 130 ? La AEAT tiene el modelo 130, el cuál es un formulario que deben cumplimentar los autónomos y profesionales en España que operan bajo el régimen de estimación directa en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Este modelo se utiliza para realizar pagos fraccionados del impuesto sobre la renta a lo largo del año. ⚠️ Es importante no confundirlo con el modelo 390, que es utilizado para la declaración-resumen anual del IVA y tiene propósitos distintos dentro del sistema tributario español. Estos pagos fraccionados son adelantos que se hacen a cuenta del impuesto que corresponde al ejercicio en curso. Al usar el modelo 130, los contribuyentes declaran los ingresos percibidos y los gastos deducibles correspondientes al periodo de pago, calculando así el importe que deben pagar como anticipo al IRPF. El modelo se presenta de forma trimestral, y su cumplimentación es obligatoria para aquellos que no están exentos según las condiciones establecidas por la Agencia Tributaria. Este proceso ayuda a los contribuyentes a distribuir el coste del impuesto a lo largo del año, evitando sorpresas económicas al final del ejercicio fiscal. ¿Quién está obligado a presentar el modelo 130 ? El modelo 130 es requerido para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), incluyendo individuos o miembros de comunidades de bienes o sociedades civiles que estén sujetos a este impuesto y que desempeñen : Actividades económicas, que abarcan sectores como el agrícola, ganadero, forestal y pesquero, calculando su rendimiento neto (beneficio) mediante el método de estimación directa, ya sea en su modalidad normal o simplificada.

Actividades profesionales, excepto aquellos casos en que al menos el 70% de los ingresos de la actividad profesional hayan sido sujetos a retención o ingreso a cuenta.

En lo que respecta a sociedades civiles y comunidades de bienes, el pago fraccionado y la declaración anual de los rendimientos obtenidos se realizará individualmente por cada socio, de acuerdo con su parte proporcional en el beneficio.

¿Cuándo se presenta el modelo 130 ? Para poder mantener una correcta presentación de los modelos 130 y así, cumplir con las obligaciones fiscales bajo el régimen de estimación directa, es importante conocer las fechas específicas de cada trimestre en las que se debe realizar dicha declaración. A continuación, te detallamos cuando se debe presentar el modelo 130 :

Trimestre Fechas Primer trimestre Del 1 al 20 de abril, cubriendo los meses de enero a marzo Segundo trimestre Del 1 al 20 de julio, correspondiente al período de abril a junio Tercer trimestre Del 1 al 20 de octubre, para los meses de julio a septiembre Cuarto trimestre Del 1 al 30 de enero del año siguiente, abarcando de octubre a diciembre

¿Cómo se rellena el modelo 130 de la AEAT ? De acuerdo con el AEAT, el modelo 130 se debe rellenar de la siguiente manera : Declarante : Debes completar el NIF (número de identificación fiscal), así como el nombre y apellidos del declarante.

Devengo : Es necesario especificar el año fiscal correspondiente a la declaración y el trimestre utilizando las abreviaturas 1T, 2T, 3T o 4T, para los primer, segundo, tercer y cuarto trimestres, respectivamente. Asimismo, para aquellos que realicen actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras en estimación directa normal o simplificada, el porcentaje aplicable es del 2%, y no se calcula sobre el beneficio acumulado, sino sobre todos los ingresos generados por la actividad, incluyendo ayudas y subvenciones relacionadas directamente con la actividad, pero excluyendo aquellas destinadas a inversiones y las indemnizaciones. De este cálculo se sustraen las retenciones y los ingresos a cuenta del trimestre. El resultado obtenido será el importe del pago fraccionado que se refleja en la casilla 11. ¿Cómo se calcula el pago del 130 ? Calcular el pago del modelo 130 implica una serie de pasos específicos que determinan cuánto debe pagar el contribuyente en concepto de pago fraccionado del IRPF. A continuación, te explicamos cómo se realiza este cálculo : Casilla 12 : se calcula sumando los importes de la casilla 7 y la casilla 11, tanto si son positivos como negativos. Si el resultado es negativo, se anotará cero. Casilla 13 : Si el rendimiento neto del año anterior fue menor a 12.000 €, aquí se puede aplicar una reducción cuyo importe varía dependiendo del beneficio del año anterior : Menos de 9,000€, Reducción : 100€

Entre 9,000€ y 10,000€, Reducción : 75€

Entre 10,000€ y 11,000€, Reducción : 50€

Entre 11,000€ y 12,000€, Reducción : 25€ Este rendimiento neto corresponde al declarado antes de cualquier reducción. Si es el primer año de actividades, se considera que el rendimiento neto del año anterior fue cero. Casilla 14 : muestra la diferencia entre las casillas 12 y 13. Si es negativa, se indica con un signo menos (-). Casilla 15 : aquí se registran los resultados negativos de declaraciones del ejercicio actual (casilla 19), modelo 131, que aún no se han deducido siempre que no superen el importe de la casilla 14. Casilla 16 : si el declarante está realizando pagos por préstamos para la compra o rehabilitación de su vivienda habitual adquirida antes del 01-01-2013 y tiene derecho a deducción por inversión en vivienda habitual, se aplicarán las siguientes deducciones : Para actividades económicas en estimación directa normal o simplificada : 2% del rendimiento neto (2% de la casilla 3) y máximo 660,14 € por trimestre.

Para actividades agrícolas, forestales y pesqueras en estimación directa normal o simplificada : 2% del rendimiento neto (2% de la casilla 8) y máximo 660,14 € anuales. Casilla 18 : se utiliza exclusivamente en caso de declaración complementaria. Casilla 19 : indica el resultado final de la declaración.

¿Cómo presentar el modelo 130 ? Existen dos métodos principales para presentar el modelo 130, dependiendo de las obligaciones del contribuyente y las facilidades disponibles : Presentación electrónica a través de la web de la Agencia Tributaria : Este es el método más común y generalmente obligatorio para la mayoría de los contribuyentes. Se realiza accediendo a la sede electrónica de la AEAT, donde se debe completar y enviar el formulario utilizando un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. Presentación en papel del modelo generado por la aplicación : Esta opción permite completar el modelo 130 en línea mediante una aplicación que genera un documento PDF. Después de completarlo, el formulario se puede imprimir y presentar físicamente. Esta modalidad está reservada exclusivamente para aquellos contribuyentes que no están obligados a la presentación electrónica. En conclusión, el modelo 130 es una herramienta esencial para la gestión fiscal de los autónomos y profesionales que trabajan bajo el régimen de estimación directa en España.