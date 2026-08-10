Se acerca el mes de enero y en las asesorías no se habla de otra cosa: es hora de preparar la presentación del modelo 190. Durante esta época del año, los asesores y expertos laborales dejan de lado los conceptos habituales de nómina para centrarse en una de las obligaciones fiscales más importantes del calendario: el modelo 190 de Hacienda. Este documento anual resulta fundamental tanto para empresas como autónomos, ya que refleja todas las retenciones de IRPF practicadas durante el año anterior y sirve como base para la correcta declaración de la renta de los empleados y profesionales.

El modelo 190 representa una obligación fiscal clave para todos aquellos que hayan efectuado pagos o retenciones a terceros, incluyendo nóminas, facturas con retención y determinados premios o rendimientos. Comprender cómo rellenar el modelo 190, sus claves y subclaves, y los plazos de presentación, es esencial para evitar posibles sanciones por parte de Hacienda. Además, el modelo 190 sirve como documento informativo que permite a los empleados y profesionales consultar las retenciones aplicadas durante el ejercicio fiscal y preparar su declaración de IRPF.

Si te preguntas para qué sirve el modelo 190, cómo se relaciona con el IRPF, cuándo se presenta o cómo acceder a un ejemplo del modelo 190, en PayFit te lo explicamos paso a paso, asegurando que tu declaración sea correcta, completa y dentro del plazo legal. Conocer todos los detalles sobre el modelo 190, desde los gastos deducibles hasta la forma de descargar el modelo 190, te permitirá cumplir con tus obligaciones fiscales de manera eficiente y sin errores.

¿Qué es el modelo 190?

¿Qué es el modelo 190?

Cómo comentábamos anteriormente, el modelo 190 es un resumen anual de retenciones de IRPF derivadas de las nóminas y de las facturas profesionales.

El modelo 190 es, en otras palabras, el resumen anual del modelo 111 , que se presenta de forma trimestral o mensual. Por lo tanto, su objetivo es principalmente informativo, ya que recoge el resumen de los rendimientos, retenciones e ingresos a cuenta declarados y presentados en los modelos 111 previos.

El modelo 190 recoge las percepciones derivadas de:

Rendimientos del trabajo: De forma coloquial, hablamos aquí de lo que reflejan las nóminas de nuestros empleados por cuenta ajena, ya sea retribución dineraria o salario en especie .

Rendimientos que sean contraprestación de actividades económicas profesionales: Pueden ser actividades agrícolas y ganaderas, forestales y empresariales en régimen de estimación objetiva.

Rendimientos derivados del alquiler de bienes muebles, negocios o minas.

Rendimientos derivados de la cesión de derechos de imagen.

Rendimientos de prestación de asistencia técnica.

Algunas contraprestaciones satisfechas a personas o entidades no residentes.

Premios obtenidos en juegos o concursos.

Rentas exentas de IRPF: siempre que tengan la consideración de rendimientos del trabajo o ciertos rendimientos de actividades económicas.

Pero aparte de como resumen de las percepciones anuales, ¿el modelo 190 para qué sirve? Como el modelo 190 y el IRPF de las nóminas de los empleados están directamente relacionados. Es decir, también sirve como documento orientativo para hacer los cálculos sobre la declaración de la renta de los empleados de la empresa que lo presenta.

Esto se debe a que, una vez presentado, la empresa podrá proporcionar a sus empleados el “Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, un resumen de los datos incluidos en el 190, el cual contiene, entre otros, las bases y retenciones de IRPF de los rendimientos del trabajo obtenidos en la empresa durante el año.

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¿Cómo saber si debes presentar el modelo 190?

Pues bien, quienes tienen la obligación de presentar las declaraciones trimestrales de retenciones mediante el modelo 111 también deben cumplir con la presentación de la declaración correspondiente al modelo 190, ya que ambos están vinculados entre sí.

Las personas en las siguientes situaciones deben comprender qué implica el modelo 190 y cómo completarlo de manera adecuada:

Empresarios o autónomos con empleados en su plantilla que practican retenciones de IRPF en las nóminas. Empresarios o autónomos que han abonado facturas a profesionales que han aplicado retenciones de IRPF en dichas facturas, particularmente en servicios profesionales. Individuos o entidades que hayan obtenido ingresos por concepto de premios de concursos, juegos, sorteos, etc. Empresas o autónomos con ganancias patrimoniales derivadas de la explotación de montes públicos, una circunstancia específica. Empresas o autónomos que hayan percibido ingresos por la cesión de derechos de imagen.

¿Cuándo se presenta el modelo 190?

El modelo 190 debe presentarse de forma anual, y el plazo de presentación del modelo 190 se extiende hasta el 31 de enero del año siguiente al ejercicio fiscal al que corresponde la declaración. Esto significa que todas las empresas y autónomos que hayan realizado pagos o retenciones a terceros durante el año anterior deben asegurarse de cumplir con este plazo para evitar sanciones de Hacienda.

Por ejemplo, si deseas presentar el modelo 190 correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la presentación deberá realizarse durante el primer mes de 2026, concretamente entre el 1 y el 31 de enero. La presentación del modelo 190 a Hacienda es obligatoriamente telemática, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, garantizando así la correcta transmisión de los datos de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.

Cumplir con las fechas de presentación del modelo 190 es esencial para evitar sanciones económicas y asegurar que tanto la empresa como los trabajadores puedan disponer de sus certificados de retenciones sin problemas. Recordar los plazos y preparar la documentación necesaria con antelación facilita el proceso de rellenar el modelo 190, identificar correctamente las claves y subclaves y declarar los gastos deducibles del modelo 190 de forma precisa.

⚠️ Recuerda que… La presentación del Modelo 190 fuera de plazo implica sanciones cuya cuantía varía si la presentación se realiza a instancia de un requerimiento de la Agencia Tributaria. Tal y como hemos mencionado anteriormente, es una declaración de información obligatoria, de modo que si no se presenta se comete una infracción sancionada con el pago de una multa administrativa. Se fija un importe de 20€ por cada dato o conjunto de datos que se hubiera debido incluir en la declaración, siendo el mínimo de sanción de 300€ y el máximo de 20.000€.

A continuación, te dejamos con un ejemplo del modelo 190 ofrecido por la Agencia Tributaria.

¿Cuáles son los gastos deducibles del modelo 190?

En el contexto del modelo 190, es esencial para las entidades y autónomos entender cuáles son los gastos deducibles que se pueden reportar a la Agencia Tributaria. Los gastos deducibles más destacados incluyen:

Gastos de actividades económicas: Se refiere a los costes incurridos en actividades profesionales agrícolas, ganaderas, forestales y otras bajo régimen de estimación objetiva. Estos gastos son esenciales para el cálculo correcto de los rendimientos netos de la actividad.

Retenciones de IRPF a profesionales: Cualquier cantidad que se retenga del IRPF a profesionales por sus servicios es deducible, ya que representa un gasto directamente relacionado con la actividad económica del pagador.

Gastos por alquiler de inmuebles urbanos: Incluye todos aquellos costos necesarios para obtener, conservar y reparar los ingresos por alquiler, como pueden ser las reparaciones y el mantenimiento del inmueble.

Contribuciones a planes de pensiones: Las aportaciones realizadas a planes de pensiones son deducibles en la declaración del IRPF, lo que permite una reducción en la base imponible y, por tanto, un ahorro fiscal.

Donaciones a entidades benéficas: Las donaciones efectuadas a entidades legalmente reconocidas permiten obtener deducciones en el IRPF o en la declaración de la renta, fomentando así el apoyo a actividades de interés general.

¿Cómo rellenar el modelo 190?

Por lo general, la preparación de la presentación del modelo 190 será un trámite que gestionará la asesoría o gestoría que se haga cargo de los trámites de las nóminas o de los trámites fiscales de tu empresa.

Por ello, para completar el modelo 190 debes recopilar:

Documentación relevante: Esto incluye todas las nóminas de tus trabajadores y las facturas en las que hayas aplicado retención de IRPF a lo largo del año fiscal, tanto en pagos en metálico como en especie. Identificación del declarante: Debes incluir el nombre, apellidos, NIF y un número de teléfono de contacto, la residencia fiscal del declarante, además del año fiscal al que corresponde la declaración. Claves y subclaves del modelo 190: Según la AEAT Es fundamental identificar correctamente las claves y subclaves que corresponden a cada tipo de rendimiento o renta. Resumen de Datos:

Casilla 1: Número total de percepciones relacionadas.

Casilla 2: Suma de las percepciones incluidas en la declaración.

Casilla 3: Importe total de las retenciones e ingresos a cuenta.

Relación de Perceptores: Deberás listar a cada perceptor con su NIF, nombre y apellidos, y detallar la clave y subclave correspondiente a cada uno.

⚠️ Recuerda qué… Si durante un ejercicio fiscal no has tenido perceptores de rentas y te diste de alta como autónomo con perceptores, aún debes presentar el modelo 190. Dejar en blanco los perceptores: Simplemente presenta el modelo 190 dejando en blanco el apartado de perceptores. Esto informa a la Agencia Tributaria de que no has tenido perceptores durante el año. Modificar el modelo 036: Si no esperas tener perceptores en el futuro, considera modificar el modelo 036 para reflejar esta situación y evitar la obligación de presentar el modelo 190 en adelante.

En PayFit, nuestros expertos laborales se encargarán de presentar todas las declaraciones por ti de manera ágil y sin errores, ya que son calculadas por nuestro software de gestión de nóminas. Por ello, una vez cumplimentado, podrás descargar tu modelo 190 en el momento que desees, ya que tendrás acceso a la información en cualquier momento, con la posibilidad de generar gráficos e informes en tiempo real, como por ejemplo, el registro de salarios.

En definitiva, el modelo 190 es una declaración anual clave que todo empresario, autónomo o entidad que haya realizado pagos o retenciones a terceros debe conocer y presentar correctamente. Comprender para qué sirve el modelo 190, cómo rellenar el modelo 190, cuáles son sus claves y subclaves, y conocer los plazos de presentación del modelo 190, resulta fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar sanciones de Hacienda.

Además, manejar correctamente el modelo 190 y el IRPF permite a las empresas generar los certificados de retenciones para sus empleados y profesionales, asegurando que toda la información relativa a nóminas, facturas y gastos deducibles del modelo 190 esté debidamente registrada. La presentación telemática del modelo 190 a Hacienda facilita este proceso, ofreciendo seguridad y rapidez, y garantizando que todos los datos se comuniquen de manera precisa y dentro del plazo legal.

Preparar y presentar el modelo 190 puede ser complejo, especialmente si no se conocen las particularidades de las claves y subclaves del modelo 190 AEAT o los tipos de ingresos que deben incluirse. Por eso, contar con un software de gestión de nóminas o una asesoría especializada ayuda a optimizar la presentación, reducir errores y ahorrar tiempo, mientras se asegura el cumplimiento completo con la normativa fiscal vigente.

Con esta guía, tendrás una visión completa de todos los aspectos esenciales del modelo 190, desde su finalidad hasta la forma de descargar el modelo 190, pasando por los gastos deducibles y la correcta declaración de retenciones, lo que te permitirá cumplir con Hacienda de manera eficiente y sin complicaciones.

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