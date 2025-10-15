¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
El programa de nóminas que necesita tu gestión laboral
¿Necesitas ayuda para la gestión de nóminas online de tus empleados ? No te preocupes, con PayFit puedes automatizar la gestión de nóminas y declaraciones sociales en pocos clics al mes.
Genera las nóminas de todos tus empleados en tan sólo un clic.
Genera las nóminas de tus empleados con autonomia
Introduce y modifica los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas. Gana autonomia sin depender de nadie para modificar las nóminas.
Visualiza las nóminas en cualquier momento
Actualiza y visualiza las nóminas en tiempo real. Podrás ver todas los cambios o modificaciones plasmados en la nómina en cuestión de segundos.
Envío de nóminas automático
Desde PayFit nos encargamos de enviar las nóminas a cada empleado por correo electrónico tras su generación en la fecha seleccionada. Tus empleados podrán consultar todas sus nóminas desde su espacio de empleado.
Pago sencillo a tus empleados
PayFit generará el fichero SEPA de forma automática para que puedas pagar a tus empleados de manera sencilla.
Programa para hacer nóminas sin preocupaciones legales, nuestros expertos se encargan de todo.
Una plataforma adaptada a tu Convenio Colectivo
Tu plataforma de PayFit se configura a medida del Convenio Colectivo de tu empresa, adaptando sus especificaciones de manera automática.
Actualizaciones legales constantes
Nuestro equipo de expertos legales se encargan de estar al día de todas las novedades y posibles cambios. Nuestra plataforma se actualizará con cada modificación legal.
Asesoramiento laboral
Se te asignará un asesor laboral que te acompañará durante toda tu aventura en PayFit, dándote apoyo y resolviendo tus dudas, ¡será como un miembro más en tu equipo ! También podrás recurrir a una amplia gama de recursos de ayuda en cualquier momento del día.
Una amplia gama de servicios para PYMEs
Si lo deseas, el equipo de expertos laborales de PayFit, a parte acompañarte en tu día a día, se encargará de gestionar todas las necesidades puntuales que surjan en tu PYME.
Gestionamos los trámites administrativos de tu empresa.
Olvídate de los trámites administrativos
PayFit se encarga de presentar los Modelos 111 y 190, declarando todas las retenciones de IRPF. Desde tu espacio administrador podrás visualizarlos, indicar tus preferencias y consultar los certificados de retenciones.
Seguros Sociales
Gestionaremos para tu empresa todos los trámites con la Seguridad Social, entre los cuales se incluyen la presentación de los seguros sociales, comunicación de altas y bajas, etc. Y si lo necesitas, te proporcionaremos cualquier tipo de documento relacionado con la Seguridad Social : certificado de deuda, vida laboral de la empresa, etc.
Un resumen de tus gastos mensuales
Gracias a nuestra herramienta podrás tener una visión mensual de los gastos que asume tu empresa en organismos sociales como impuestos y tasas, recaudaciones, etc. Podrás acceder a ellos en tan sólo un par de clics.
Accede a todos los documentos
Tendrás acceso a todos lo documentos relevantes para tu empresa en un único espacio : nóminas de tus empleados, contratos, certificados de baja laboral, ¡y más !
Crea gráficos para tener toda la información que necesitas
Crea gráficos y exporta datos
Obtén la visibilidad que deseas sobre tu empresa : Crea informes personalizados sobre tus gastos y tus empleados, desde la evolución de salarios a la igualdad de género en la plantilla.
Contabilidad a un clic
Toda la información para la contabilidad de tu empresa disponible para descarga. Podrás configurar el tipo de información contable que quieres obtener como por ejemplo, el informe de los costes de la Seguridad Social de la empresa, los asientos contables de Sueldos y Salarios, o la retenciones de IRPF.
Manda a firmar las nóminas en unos clics
Manda a firmar las nóminas a tus empleados
Gracias al proceso de firma electrónica se gana tiempo en el proceso de envío, firma y recepción de documentos relacionados con tus empleados : nóminas, contratos, anexos, etc. En sólo unos clics estará todo listo, ¡sin la necesidad de imprimir ni escanear !
Gana tiempo en la firma de documentos
Gracias a la firma electrónica ganarás agilidad en la firma de documentos, es tan simple enviar el documento al empleado y esperar a recibirlo firmado.
Seguro y de validez legal
Este proceso garantiza la validez legal de todas las partes que firman el documento, ¡como si fuera una firma en papel !