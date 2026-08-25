Todo lo que necesitas saber del horario laboral en España

El horario laboral en España es uno de los aspectos laborales que más cambios ha sufrido en estos últimos años. En 2019, el Gobierno aprobó mediante Decreto-Ley la obligatoriedad de llevar un registro del horario laboral de todos los empleados. Es decir, el objetivo es tener registrado el tiempo trabajado de nuestros trabajadores y así, poder llevar un control exhaustivo de nuestro horario laboral.

¿Qué es el horario laboral? ¿En qué consiste el control de horario laboral? ¿Cómo se consigue un certificado de horario laboral? En el artículo de hoy, te lo explicamos.

¿Qué es el horario laboral?

¿Qué es el horario laboral?

El horario laboral en España hace referencia al número de horas que un empleado debe trabajar a lo largo del día y en qué periodo del día deben transcurrir estas. Como te hemos comentado en artículos anteriores, el número de horas dentro del horario laboral dependerá según el tipo de jornada laboral que tenga el empleado, ya sea jornada completa o parcial. Por otra parte, nosotros como empleadores acordaremos con el trabajador el tipo de horario laboral a realizar, y la franja horaria en la que se desarrollará la jornada laboral.

Como te hemos comentado, el horario laboral se definirá a la hora de firmar el contrato de trabajo y será acordado entre empleado y empleador. En ese mismo contrato se definirán otras características del horario laboral, como por ejemplo la realización de horas extras o cambios de horario.

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¿Qué es el registro de horario laboral en España?

El cambio más importante que ha sufrido el horario laboral en España se dio en el año 2019. El gobierno español aprobó mediante un Real Decreto Ley el control del registro de horario laboral. ¿En qué consiste esta medida?

Esta medida promulgada en marzo de 2019 establece que todas las empresas deberán llevar un registro de la jornada laboral de sus empleados de forma obligatoria. Este registro de horario deberá incluir de forma obligatoria el inicio de la jornada laboral del empleado así como la hora en la cual el empleado finaliza su jornada laboral.

El objetivo de esta medida es el de evitar abusos relacionados con el horario laboral, horas extra no pagadas y fraudes relacionados con la jornada laboral. Aunque, actualmente sigue habiendo empresas que utilizan una plantilla de Excel del horario laboral. El software de PayFit da un paso más allá que una plantilla de horario laboral. Es decir, PayFit te ofrece la funcionalidad de registrar el horario laboral de nuestros empleados y por ello, se ajusta a lo expuesto en el Real Decreto Ley sobre el control de registro de horario laboral.

Preguntas frecuentes sobre el horario laboral El horario laboral en España tiene ciertos aspectos que pueden parecer confusos. Por ello, debes saber que la ley recoge todos estos aspectos para establecer unas pautas claras a seguir para que gestionar trabajadores sea sencillo y que ni empleador ni empleado actúen por su cuenta ya que siempre se tendrá que tener en cuenta el tipo de contrato laboral . A continuación te resolvemos las dudas más frecuentes sobre el horario laboral. 1️⃣ ¿Puedo pedir un cambio de horario laboral? Sí. En caso de que el empleado quiera pedir un cambio de horario laboral está en su derecho de solicitarlo. Sin embargo nosotros como empleadores tenemos la decisión de aceptar ese cambio o no. Debemos atender a las razones por las cuales el empleado nos solicita el cambio de horario laboral, tener en cuenta el tipos de jornada laboral y actuar en cuestión. Además hay que tener en cuenta que puede que el empleado nos solicite este cambio por razones personales, por lo que debemos tratar cada caso de forma personalizada. 2️⃣ ¿Está reconocido el cambio de horario laboral en el Estatuto de Trabajadores? Así es, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece las modificaciones en cuanto a las condiciones laborales y nos habla de dos supuestos. Las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, que implica modificar las condiciones pactadas al firmar un contrato. En este caso, el cambio de horario laboral estaría reconocido como una modificación sustancial de las condiciones laborales, por lo que nosotros como empleadores no podemos realizar este cambio de forma unilateral. También cabe destacar que estos cambios sólo se podrán llevar a cabo si hay razones técnicas, económicas u organizativas que justifiquen esta decisión. 3️⃣ ¿Qué pasa si no tengo un registro de horario laboral? Como te hemos comentado anteriormente, tener un registro de horario laboral es obligatorio desde el 12 de mayo de 2019. Si no tenemos este registro nos exponemos a una sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Estas sanciones podrán ser leves, graves o muy graves y su cuantía es la siguiente: Infracción leve: La cantidad a pagar va de 60€ a 625€ . Será infracción leve cuando no se informe de las condiciones laborales o se incumpla el proceso por el cual se debe informar.

Infracción grave: La cantidad a pagar va de 625€ a 6.250€. Se considera infracción grave cuando se detecten irregularidades en el horario pactado y las horas realizadas por el trabajador.

Infracción muy grave: La cantidad a pagar va de 6.250€ a 187.515€. Se considera una infracción muy grave cuando se haya producido un aumento considerable de horas extra sin que haya una modificación de contrato. 4️⃣ ¿Puedo tener un reconocimiento médico de empresa en horario laboral? En efecto, el reconocimiento médico en horario laboral forma parte de los derechos como trabajador. Nosotros como empleadores estamos obligados a velar por la seguridad de nuestros trabajadores mediante reconocimientos médicos periódicos. Por ende, dicho reconocimiento médico entra dentro del horario laboral del trabajador así lo refuerza la Audiencia Nacional, que recoge que las revisiones médicas deben computarse como tiempo de trabajo. 5️⃣ ¿Qué es un certificado de horario laboral? Un certificado de horario laboral es un tipo de comprobante que certifica el horario laboral que ha realizado un trabajador durante una jornada laboral completa. El software de PayFit tiene la funcionalidad de control de horario laboral, por lo que podrás tener constancia de la jornada laboral de tus empleados de acuerdo a la ley vigente. 6️⃣ ¿Puede haber un cambio de horario laboral sin previo aviso? No, no es posible. Como empleadores no podemos modificar sustancialmente el horario laboral de nuestros empleados de forma unilateral. Es decir, siempre lo tendremos que hacer de forma pactada con nuestro empleado. 7️⃣ ¿Qué es un cuadro horario y un calendario laboral? Un cuadro de horario es el horario laboral que realizará el empleado a lo largo de un tiempo determinado. Por otra parte, un calendario laboral indica los días de trabajo y los festivos de los empleados así como los días de vacaciones.

En conclusión, el horario laboral desempeña un papel crucial en la productividad en el trabajo y el bienestar de los trabajadores. Establecer límites claros en el tiempo dedicado al trabajo no solo contribuye al rendimiento laboral, sino que también promueve un equilibrio saludable entre la vida profesional y personal. Es fundamental que las empresas fomenten la flexibilidad cuando sea posible, reconociendo la diversidad de necesidades y estilos de trabajo de sus empleados. Además, la implementación de políticas que fomenten un ambiente laboral positivo y la gestión eficiente del tiempo no solo beneficia a los empleados, sino que también fortalece la cultura organizacional en su conjunto. En última instancia, un horario laboral bien diseñado y gestionado con sensatez se traduce en un equipo más comprometido, saludable y productivo.

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