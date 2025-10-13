[Replay] Webinar - Optimiza tu año laboral : fechas claves y soluciones para 2024

🚀 ¡Optimiza tu año laboral con PayFit ! Descubre las fechas clave y soluciones para el 2024 con nuestros expertos en RRHH. 🗓️ Anna Gracia y Carlos Ruesca te guían a través del calendario laboral del 2024 para que no se te escape nada. Exploramos juntos las fechas más importantes, desde presentaciones de seguros hasta cierres trimestrales de IRPF, brindándote una visión integral para un año exitoso. 💼 Además, sumérgete en la plataforma PayFit en tiempo real. Anna y Carlos te mostrarán cómo nuestra herramienta revoluciona la gestión laboral, simplificando cada tarea y liberándote para lo que realmente importa : hacer crecer tu negocio.