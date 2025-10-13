¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Novedades
[Replay] WEBINAR - ¿Está tu empresa preparada para la igualdad ?
💼 En este Webinar, Anna Gracia - Customer Care Manager - y Beatriz Caballero - International HR and Payroll Advisor en PayFit nos ponen al día sobre las últimas novedades entorno a la comunidad LGTBIQ+.
[Replay] WEBINAR sobre la reducción de jornada laboral a 37,5 horas
💼 En este webinar, hablamos sobre las claves de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Tanto Salvador Fernandez - Director de legal y nóminas - como Giulia Miazzo - Responsable de RRHH se preguntan si : ¿trabajar menos influye en nuestra productividad ?
[Replay] WEBINAR - Novedades legales 2025
💼 En este Webinar, Salvador Fernández (nuestro director de Legal & Payroll) nos pone al día sobre cómo la nueva cuota de solidaridad afecta a los salarios más altos. Descubrimos cómo anticiparnos a los cambios y cumplir con los nuevos requerimientos legales.
[Replay] WEBINAR sobre Agilidad Empresarial con @SQLI Group y @PayFit - Prepara a tu equipo para la revolución tecnológica
💼 En este webinar, hablamos sobre la agilidad empresarial y cómo los equipos deben de prepararse para la Revolución Tecnológica, también conocida como la "4ta Revolución". Oriol y Yulia de PayFit junto con Enrique de SQLI nos resuelven estás dudas.
[Replay] WEBINAR con Anna Gracia, Customer Care Manager @PayFit - Reducción de Jornada Laboral - FAQs
💼 En este webinar, hablamos sobre la propuesta de ley sobre la reducción de la jornada laboral. Anna resuelve todas las preguntas e inquietudes de los asistentes.
[Replay] WEBINAR con Qonto y Semrush - Por qué la digitalización es clave en el éxito de las PYMES |
💼 En este webinar, hablamos sobre digitalización sin tapujos : En 2023, se estima que el 29% de las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios gracias a la digitalización, superando la media global.
[Replay] Webinar - Registro Horario ¿Hay cambios en la normativa ?
💼 En este webinar, exploraremos en profundidad la normativa laboral actual sobre el registro horario, discutiremos los potenciales cambios en el horizonte y te mostraremos cómo PayFit simplifica este proceso para tu empresa.
[Replay] Webinar - Actualización laboral para el inicio de 2024
💼 Empezamos el año cargado de novedades legales y laborales que afectan a los especialistas en nóminas y recursos humanos.
[Replay] Webinar - Optimiza tu año laboral : fechas claves y soluciones para 2024
🚀 ¡Optimiza tu año laboral con PayFit ! Descubre las fechas clave y soluciones para el 2024 con nuestros expertos en RRHH. 🗓️ Anna Gracia y Carlos Ruesca te guían a través del calendario laboral del 2024 para que no se te escape nada. Exploramos juntos las fechas más importantes, desde presentaciones de seguros hasta cierres trimestrales de IRPF, brindándote una visión integral para un año exitoso. 💼 Además, sumérgete en la plataforma PayFit en tiempo real. Anna y Carlos te mostrarán cómo nuestra herramienta revoluciona la gestión laboral, simplificando cada tarea y liberándote para lo que realmente importa : hacer crecer tu negocio.
[Replay] Webinar - Gestión eficiente de nóminas : Claves para reducir costes y ahorrar tiempo
En este webinar Sara Treviño, Finance BP en PayFit España, te explica los aspectos clave para reducir costes en la gestión de nóminas : ¿Qué carga de trabajo supone para finanzas la gestión de nóminas ? ¿Por qué es tan importante la colaboración con RRHH ? ¿Cómo puede una empresa reducir costes en la gestión de nóminas sin afectar la calidad del servicio ?
[Replay] Webinar - Bienvenido 2023 : Actualidad laboral y RRHH
En este webinar, Alejandro García, experto en nóminas y Seguridad Social, te explica todo lo que tienes que saber para empezar el nuevo año a punto.
[Replay] Webinar - Onboarding : ¿Cómo formar a un nuevo empleado ?
Vuelve a ver el webinar donde hablamos con Umu Rodón, Enablement Manager, y el equipo de Catalog Player sobre formación y desarrollo : te damos las claves de un buen onboarding.
[Replay] Webinar - Cómo hacer una evaluación de desempeño
Un webinar donde hablamos sobre la evaluación del desempeño : las bases, el impacto, sus beneficios y la metodología.
[Aftermovie] Valencia Digital Summit 2022
¡Vaya 2 días vivimos en Valencia ! El VDS22 convirtió a la ciudad en capital mundial de la innovación tecnológica, y batió su propio récord con más de 12.000 asistentes, de más de 35 países. 🏆
[Replay] Webinar - Incentivos emocionales : el camino para alcanzar empleados fidelizados | PayFit y Woffu
Vuelve a ver el webinar donde hablamos con Woffu sobre temas de fidelización del talento : gran renuncia, quiet quitting, etc... Una tendencia en el mercado que preocupa al sector de recursos humanos.
[Replay] Webinar - Protocolo de desconexión digital : cómo elaborarlo
Todas las empresas, sea cual sea su número de empleados y/o sector de actividad, tienen obligación de elaborar e implantar un protocolo de desconexión digital. Vuelve a ver el webinar y descubre todos los detalles.
[Replay] Webinar - Todo sobre la reducción y adaptación de jornada de trabajo
Vuelve a ver el webinar en el que hablamos sobre la reducción y adaptación de la jornada laboral para la conciliación del trabajo y vida familiar.
[Replay] Webinar - La reforma laboral : Aspectos contractuales
En este webinar, el experto laboral y en Seguridad SocialAlejandro García te explicará de forma clara y con ejemplos todo lo que debes saber sobre los cambios en los contratos.
[Aftermovie] The PayFit Day 2022
Un día especial en el que nuestros clientes pudieron conocer a sus asesores laborales, expresar sus ideas directamente al equipo de producto y hacer networking con otros profesionales.
[Replay] Webinar - Qué debes saber sobre la protección de datos de tus empleados
En este webinar, ECIJA, abogados expertos, y PayFit, asesoría digital, se unen para explicar de forma amigable todo lo que hay que tener cuenta en materia de protección de datos a la hora de gestionar la información de tus empleados.