Imagina una pequeña empresa emergente en el sector tecnológico con sede en Madrid, especializada en el desarrollo de software personalizado. Para ampliar su mercado y alcanzar clientes potenciales en distintas partes de España, decide adoptar un modelo de negocio basado en contratos de comisión. En lugar de expandir su plantilla de manera permanente, la empresa opta por colaborar con agentes independientes en ciudades clave como Valencia, Bilbao y Sevilla. Estos agentes, expertos en el mercado local y con una red de contactos establecida, trabajan bajo un contrato de comisión, promoviendo y vendiendo el software a cambio de una porción de los ingresos generados por cada venta. Esta modalidad de colaboración se inscribe dentro de las relaciones laborales especiales , permitiendo flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas del mercado sin las formalidades de las relaciones laborales tradicionales.

Esta estrategia no solo minimiza el riesgo financiero para la empresa madrileña, sino que también le permite adaptarse rápidamente a las demandas del mercado y escalar su operación de manera eficiente y rentable. Entonces…¿Qué es un contrato de comisión? ¿Cuánto cuesta un contrato de comisión? ¿O cómo se extingue un contrato de comisión? En el artículo de hoy, resolveremos todas las dudas que te hayan podido surgir en torno a este tipo de contrato.

¿Qué es un contrato de comisión?

¿Qué es un contrato de comisión?

Un contrato de comisiones es un arreglo contractual entre dos partes, donde una, denominada el comisionista, acepta llevar a cabo operaciones comerciales o actos de comercio en nombre y por cuenta de la otra, conocida como el comitente. A cambio de sus servicios, el comisionista recibe una compensación económica, generalmente en forma de una comisión, que se calcula como un porcentaje del valor de las transacciones que logra realizar exitosamente. Este acuerdo establece una relación laboral específica, donde el comisionista no se considera un empleado en el sentido tradicional, sino más bien un colaborador independiente con objetivos alineados con los del comitente. Adicionalmente, este tipo de contrato forma parte del contrato de comisión por intermediación.

Este modelo es particularmente prevalente en sectores como las ventas, la intermediación y la representación comercial, donde las empresas buscan maximizar su alcance de mercado sin necesariamente expandir su estructura organizativa interna. El contrato de comisión permite a las empresas beneficiarse de la red de contactos y el conocimiento del mercado local del comisionista, quien actúa de manera autónoma pero bajo las directrices y objetivos del comitente.

Asimismo, aunque existen diversos modelos; es importante mencionar entre ellos el modelo de contrato de comisión por intermediación. A modo de ilustración, te enseñaremos cómo es un contrato de comisión mediante un ejemplo:

¿Cuáles son las características de un contrato de comisión?

El contrato de comisión es un arreglo flexible y efectivo que facilita la colaboración entre un comitente y un comisionista.

Este tipo de contrato permite que el comisionista, actuando en su propio nombre pero por cuenta del comitente, realice operaciones comerciales a cambio de una comisión sobre las transacciones exitosas. Ampliamente utilizado en áreas como las ventas, la intermediación y la representación comercial, el contrato de comisión ofrece a las empresas una manera de maximizar su productividad y presencia en el mercado mediante la utilización de agentes especializados que conocen bien su sector.

En otras palabras, un contrato de comisión mercantil tiene las siguientes características:

Autonomía del comisionista: Actúa en su propio nombre, aunque realiza operaciones por cuenta del comitente.

Remuneración basada en el éxito: La compensación del comisionista se basa en un porcentaje de las transacciones o ventas realizadas.

Relación de agencia indirecta: El comisionista sigue las instrucciones del comitente pero mantiene su independencia operativa.

Obligaciones de rendir cuentas: Debe informar regularmente al comitente sobre el desarrollo y los resultados de sus actividades.

Riesgo compartido: Asume los riesgos asociados con las transacciones, aunque actúa en nombre propio.

Derecho a indemnización y reembolso: Puede recibir compensación por gastos necesarios y útiles incurridos durante el cumplimiento del contrato.

Flexibilidad en la ejecución: Tiene libertad para decidir cómo cumplir con las metas establecidas, dentro de los límites acordados.

Terminación del contrato: Puede ser finalizado por cualquiera de las partes según las condiciones establecidas en el acuerdo.

🚨 Recuerda qué… En el contexto de las relaciones laborales, es importante considerar otras formas de contratación como el contrato de inserción y el contrato de relevo, que también ofrecen estructuras flexibles adaptadas a necesidades específicas. El contrato de inserción facilita la integración al mercado laboral de personas en situación de exclusión social o con dificultades especiales, mientras que el contrato de relevo permite una transición suave en empresas donde un empleado se jubila parcialmente y cede parte de su jornada a otro trabajador, promoviendo así la continuidad y el rejuvenecimiento de la plantilla.

¿Para qué sirve un contrato de comisión?

Como hemos dicho anteriormente, un contrato de comisión es una herramienta versátil y estratégica en el ámbito empresarial, especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas que buscan expandirse y aumentar su capacidad operativa sin los costes asociados a la ampliación de su plantilla fija.

A continuación, te detallamos los principales propósitos y ventajas de utilizar un contrato de comisiones mercantiles:

1. Expansión de mercado y ventas

| Acceso a nuevos mercados | Permite a las empresas entrar en nuevos mercados geográficos o sectores sin necesidad de establecer una presencia física, aprovechando la red y el conocimiento local del comisionista. | | Incremento de ventas | Al vincular la remuneración del comisionista con las ventas realizadas, se incentiva la maximización de los resultados, lo cual puede llevar a un aumento significativo en el volumen de negocio |

2. Eficiencia y flexibilidad operativa

| Reducción de costes fijos | Al no ser empleados directos, los comisionistas no generan los costes habituales de nómina y beneficios asociados con los empleados a tiempo completo. | | Flexibilidad operacional | La empresa puede ajustar rápidamente su fuerza de ventas en respuesta a las fluctuaciones del mercado sin las complicaciones de contratar y despedir empleados. |

3. Reducción de riesgos

| Minimización del riesgo financiero | Como los comisionistas son remunerados basándose en el rendimiento, la empresa minimiza los riesgos financieros asociados con la inversión en recursos humanos. | | Distribución de responsabilidades | Los comisionistas suelen asumir parte del riesgo comercial y legal en las transacciones que gestionan, lo que dispersa los riesgos para la empresa. |

4. Mejora en la gestión de recursos

| Optimización de recursos | El contrato de comisión permite a las empresas concentrar sus recursos internos en áreas clave mientras externalizan otras funciones a expertos en el campo. |

| Gestión del talento | Facilita la colaboración con profesionales altamente cualificados en términos flexibles, lo que puede ser especialmente valioso en campos donde la experiencia y el conocimiento especializado son cruciales. |

En resumen, un contrato de comisión es una solución eficaz para las empresas que buscan crecer y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con un modelo económico escalable y de bajo riesgo.

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¿Cómo se extingue el contrato de comisión?

La extinción de un contrato de comisión puede ocurrir bajo diversas circunstancias, reflejando tanto la conclusión natural de las actividades comerciales como situaciones específicas que requieren una terminación anticipada.

Entre las formas más comunes en las que un contrato de comisión puede finalizar, encontramos las siguientes:

Cumplimiento del objetivo del contrato: El contrato se extingue automáticamente una vez que el comisionista completa las operaciones o transacciones específicas para las cuales fue contratado. Expiración del plazo: Si el contrato de comisión se estableció por un período de tiempo determinado, este terminará al llegar la fecha de vencimiento sin necesidad de una acción adicional por parte de las partes. Mutuo acuerdo: Comitente y comisionista pueden acordar conjuntamente dar por terminado el contrato en cualquier momento. Esto suele requerir un acuerdo formal que especifique los términos de la terminación y cualquier obligación pendiente. Incumplimiento de las obligaciones contractuales: Si una de las partes no cumple con sus obligaciones según lo estipulado en el contrato, la otra parte puede tener el derecho a rescindir el acuerdo. Esto debe ser manejado según lo que se haya especificado en las cláusulas del contrato respecto a incumplimientos. Revocación: Cualquiera de las partes puede decidir unilateralmente terminar el contrato, generalmente respetando un periodo de preaviso según lo estipulado en el contrato. Esta opción debe ejercerse conforme a lo que se haya acordado y bajo las condiciones que se hayan establecido para tal efecto. Causas de fuerza mayor: Eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, guerras o cambios radicales en la legislación, que imposibiliten la ejecución del contrato, pueden llevar a su terminación. Fallecimiento o incapacidad: El contrato de comisión generalmente se extingue con el fallecimiento del comisionista o si este sufre una incapacidad que le impide continuar con sus obligaciones contractuales.

¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de comisión?

El contrato de comisión se define dentro del marco del derecho mercantil como un acuerdo fundamentalmente consensual, no representativo y remunerado.

Las características del contrato de comisión según la legislación mercantil son:

Consensual: Este tipo de contrato se establece a través del simple acuerdo de las partes involucradas. No requiere de formalidades específicas para su existencia legal, lo que facilita su rápida implementación y adaptabilidad a diversas situaciones comerciales. No representativo por defecto: En su forma estándar, el comisionista ejecuta operaciones en su propio nombre, no en el del comitente. Esto significa que legalmente, el comisionista es quien aparece ante terceros, asumiendo la responsabilidad directa de las transacciones, aunque las realiza por cuenta y beneficio del comitente. Remunerado: A diferencia de otros contratos como el mandato civil, donde la remuneración no es un requisito, en el contrato de comisión la compensación al comisionista es fundamental y se establece usualmente en forma de una comisión proporcional a las transacciones realizadas. Mandato con características especiales: El contrato de comisión es considerado por el Código de Comercio como una variante especializada del mandato, caracterizado por su enfoque en los actos de comercio y la obligatoriedad de la remuneración.

En definitiva, el contrato de comisión se revela como un instrumento clave dentro del ámbito mercantil, proporcionando a las empresas una metodología eficiente y flexible para expandir su presencia en el mercado sin la necesidad de incrementar directamente su plantilla o infraestructura.

En este contexto, PayFit emerge como una solución invaluable para las empresas que utilizan contratos de comisión. Nuestra plataforma simplifica la gestión de la nómina y asegura el cumplimiento de las remuneraciones variables, como las comisiones, con precisión y eficiencia.

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