¿Quieres atraer y retener el talento , motivar a tus empleados y mejorar el rendimiento de tu empresa? Si es así, necesitas una política retributiva eficaz.

Pues bien, una política retributiva eficaz es aquella que es justa, equitativa y competitiva. Debe tener en cuenta los factores internos, como la experiencia, las habilidades y el rendimiento de los empleados, así como los factores externos, como el mercado laboral y la situación económica.

Si tu empresa no tiene una política retributiva eficaz, es posible que estés perdiendo oportunidades de éxito. En este artículo, te contamos cómo establecer una política retributiva eficaz que te ayude a alcanzar los objetivos de tu empresa.

¿Qué es la política retributiva? ¿Qué es la política retributiva? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la política retributiva? ¿Cuáles son los modelos de las políticas retributivas?

¿Qué es la política retributiva?

La política retributiva de una empresa es el conjunto de medidas adoptadas por una entidad para recompensar a su equipo de trabajo. Estas medidas pueden incluir el salario base, las pagas extras, las comisiones, los beneficios sociales, etc.

Por lo tanto, la política retributiva es un elemento clave de la gestión de los recursos humanos, ya que tiene un impacto directo en la motivación, la productividad y la satisfacción laboral de los empleados. En otras palabras, podemos decir que una política retributiva y su definición se trata de una compensación justa que das a tus empleados por las tareas que realizan. Asimismo, hay que señalar que este concepto de remuneración justa también debe aplicarse a la propia empresa para evitar problemas de liquidez.

En la política retributiva y sus ejemplos, destacan la formación, la innovación, la flexibilidad, el desarrollo laboral y la motivación. Es decir, aunque el Estatuto de los Trabajadores recurre al salario base como medida de retribución, el trabajador actual pide que este se complemente. Y para ello, exige nuevos modelos de políticas retributivas, que incluyan aspectos como el teletrabajo , el salario en especie o el recientemente conocido salario emociona l . De esta manera, tus empleados se sentirán considerados y unidos a la empresa.

¿Cuáles son los objetivos de la política retributiva?

Los objetivos de la política retributiva pueden variar en función de la empresa, pero en general suelen ser los siguientes:

Atraer y retener el talento: una política retributiva atractiva puede ayudar a atraer a los mejores candidatos y a retener a los empleados clave.

Motivar a los empleados: una política retributiva justa y equitativa puede ayudar a motivar a los empleados y a mejorar su rendimiento.

Alinear los intereses de los empleados con los de la empresa: una política retributiva que vincule la retribución de los empleados al rendimiento de la empresa puede ayudar a alinear los intereses de ambas partes.

¿Cuáles son las características esenciales de una política retributiva?

Pero, ¿qué requisitos debe cumplir este modelo de política retributiva para que sea efectivo? A continuación, destacamos los seis elementos que debe incorporar:

Participativa: Cualquier política de retribución debe contar con la aprobación y el consenso de los trabajadores o sus representantes dentro de la empresa. Coherente: Debe asegurar que los empleados de igual categoría reciban remuneraciones similares. La coherencia interna en las compensaciones económicas es fundamental para mantener un entorno laboral armonioso. Individualizada: La política retributiva debe tomar en consideración los logros y méritos específicos de cada empleado de manera personalizada, sin comprometer la coherencia en el contexto organizacional. En otras palabras, es esencial equilibrar la remuneración fija y variable. Competitiva: Es crucial que las remuneraciones estén en línea con las del mercado para atraer y retener talento. Esto, además, contribuye a reducir problemas como el ausentismo, la falta de compromiso y la rotación de personal, entre otros. Comprensible: Debe ser fácil de comprender para todos los trabajadores. Permanente: Las políticas salariales deben mantenerse en el tiempo, evitando cambios frecuentes.

Estas características esenciales son fundamentales para establecer un sistema de retribución efectivo que fomente la satisfacción y el compromiso de los empleados, al tiempo que contribuye al éxito sostenible de la empresa.

Guía de salarios - Ebook Descárgate el ebook gratis

¿Cuáles son los elementos que forman parte de la política retributiva?

La política retributiva de una empresa suele incluir los siguientes elementos:

Salario base: es la remuneración fija que recibe el empleado por su trabajo.

Pagas extras: son pagos adicionales al salario base que se realizan de forma periódica, normalmente en dos ocasiones al año.

Comisiones: son pagos adicionales al salario base que se realizan en función de los resultados obtenidos por el empleado.

Beneficios sociales: son prestaciones que la empresa ofrece a sus empleados, como seguro médico, plan de pensiones, etc.

En conclusión, los elementos que forman parte de la política retributiva son esenciales para el éxito de una empresa. Como hemos ido avanzando, una política retributiva eficaz debe ser justa, equitativa y competitiva, y debe tener en cuenta los factores internos y externos.

¿Cuáles son los modelos de las políticas retributivas?

Los modelos de política retributiva y de incentivos al personal están condicionados en su aplicación por el desarrollo de la empresa y el convenio colectivo . Por esta razón, es importante analizar los distintos elementos que deben valorarse antes de hacer un contrato de trabajo.

En las empresas en España, aún persiste una diversidad en los enfoques de compensación, que varía según el tamaño de la plantilla o la ubicación geográfica. Mientras que las empresas más grandes han avanzado hacia modelos de retribución más abarcadores, las empresas de menor tamaño siguen optando por propuestas salariales más simples.

A continuación, se presentan algunas de las políticas de retribución más comúnmente empleadas en las estrategias de Recursos Humanos:

Retribución salarial pura

Se trata del enfoque más convencional de compensación, en el cual los empleados reciben su salario en su totalidad en forma de dinero.

Retribución salarial + Beneficios Sociales

En este enfoque retributivo, las empresas proporcionan a sus empleados un salario fijo en efectivo al que se agregan beneficios sociales, es decir, servicios complementarios que enriquecen el paquete salarial del empleado.

Retribución salarial + Retribución Flexible

La retribución flexible es un sistema de compensación voluntario que ofrece ventajas fiscales significativas. En este contexto, los empleados destinan una parte de su salario bruto anual a productos o servicios proporcionados por la empresa.

Retribución salarial + Beneficios Sociales + Retribución Flexible

Este enfoque integral incorpora las dos opciones anteriores y es especialmente común en empresas de mayor envergadura. Permite no solo proporcionar un salario en efectivo a los empleados, junto con beneficios sociales como comidas o seguro médico.

Retribución salarial + Otros Conceptos

Por último, más allá de los modelos tradicionales de compensación, es importante destacar que existen enfoques innovadores que enriquecen el paquete salarial de los trabajadores.

Finalmente, hay que recalcar la necesidad de elaborar un Plan de Igualdad Retributiva, que asegure que no existan desigualdades económicas ni laborales entre los hombres y mujeres que forman parte de la empresa. Acabar con la brecha salarial es esencial para garantizar un buen ambiente laboral.

Como puedes comprobar, establecer la política retributiva de tu empresa no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. Decidir los incentivos que se proporcionarán al personal es un paso indispensable a la hora de fijar las gratificaciones extraordinarias que se van a recibir.

En resumen, la política retributiva desempeña un papel crucial en la gestión de recursos humanos y la estrategia empresarial. La elección de un modelo de compensación adecuado, ya sea basado únicamente en el salario, con beneficios sociales adicionales, o con retribución flexible, tiene un impacto significativo en la motivación, retención y desempeño de los empleados. Si quieres implementar una buena política de retribución, solicita el asesoramiento de los profesionales de PayFit.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al salario de tus empleados? 1) Genera las nóminas y gestiona los trámites administrativos Gestiona y automatiza las nóminas, el recibo SEPA, los trámites con la Seguridad Social y el registro de salarios.

Introduce y modifica los datos en función del tipo de salario de tu empresa: salario en especie, retribución flexible, etc.

Envío de recibo de salarios automático y firma electrónica de documentos. 2) Informes y gráficos de la evolución salarial Obtén visibilidad con informes personalizados sobre los gastos empresariales y la evolución de salarios.

Abono de complementos salariales y anticipos de salario.

Certificado de retenciones de IRPF. 3) Reflejo automático en la nómina del salario en especie y los gastos de empresa Añade los tickets restaurante, gastos profesionales, facturas, bonus y pluses. Se incorporarán automáticamente en el recibo de salarios.

Importa las variables a las nóminas de tus empleados masivamente desde el módulo específico para ello.

Paga los salarios de cada mes desde PayFit a través de un servicio de banca en línea.

💻 ¿Quieres conocer todas nuestras funcionalidades ? Solicita una demostración gratuita con una de nuestros expertos laborales…¡No te arrepentirás!