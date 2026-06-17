|Accesibilidad para no-expertos en nómina
|No se requieren conocimientos de nómina
|Experto dedicado al uso del software utilizado
|Solución diseñada para profesionales ajenos a las nóminas y el derecho laboral
|Tiempo dedicado a la gestión de las nóminas
|Intercambio de mails y conversaciones con la gestoría: 3h/ 2 días/ mes
|Del 10% al 50% del tiempo del experto en nóminas: de 2 a 12 días/ mes
|Introducción de variables en PayFit: de 10 min a 6 horas/ mes
|Precios
|Coste por nómina servicios extra:
El precio medio se encuentra a 20€ / nómina con recargo en caso de:
- Altas y bajas
- Declaraciones en Seguridad Social
- Impuestos
- Interrupción del trabajo...
Resultando en un precio medio de 27 € / nómina para una empresa de 30 personas.
|Dentro de tu empresa, un experto en nóminas dedicaría entre el 10 y el 50% de su tiempo al uso del software.
Coste de la licencia anual: de 1.000 € a 15.000 € según el tamaño de la empresa y las opciones seleccionadas.
Coste del software basado en suscripción y precio por empleado.
|Una suscripción mensual, sin compromiso, con tarifa base y precio por empleado.
Esta suscripción incluye el asesoramiento de expertos y una solución integrada de recursos humanos.
|Permanencia
|Sin compromiso, pero con pre-aviso de un par de meses.
|Al menos un año
|Sin permanencia
|Velocidad
|Generación de nóminas: de 2 a 4 días después del cierre de los datos de la nómina
|Generación de nóminas: de 2 a 4 días después del cierre de los datos de la nómina
|Generación de nóminas: inmediato después del cierre de nóminas. Las modificaciones de variables se reflejan en tiempo real.
|Acceso a la información
|No es directamente accesible, es necesario consultar al gestor.
|Acceso directo.
|Acceso directo.
|Gestión de las Declaraciones Sociales
|El servicio de declaraciones no considera las particularidades de cada empresa.
|Soporte potencial pero generando costes adicionales
|El servicio de declaraciones sociales entra en la suscripción sin coste adicional.
|Autonomía del empleado
|Prácticamente nula. Las solicitudes se hacen al intermediario que está en contacto con la gestoría, normalmente vía excel o llamada.
|Completa.
Las solicitudes de ausencias, vacaciones y gastos generalmente se realizan a través del espacio personal del empleado.
|Completa.
Las solicitudes de ausencias, vacaciones y gastos se realizan a través del espacio personal del empleado.