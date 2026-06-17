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¿Internalizar o externalizar la gestión laboral?

¿Cómo elegir la mejor opción para tu PYME? ¿Es mejor internalizar o externalizar? PayFit se posiciona en el punto medio entre las dos opciones y te ofrece una solución alternativa para que disfrutes de las ventajas de cada opción.

¿Cómo saber si PayFit es la mejor solución para tu empresa?

Para ayudarte a tomar una decisión, aquí tienes una tabla comparativa de PayFit versus una gestoría, un experto in-house y PayFit, una asesoría laboral digital.

Puntos de comparación

Externalización con una gestoría tradicional

Internalización con software o experto laboral

Accesibilidad para no-expertos en nómina
No se requieren conocimientos de nómina
Experto dedicado al uso del software utilizado
Solución diseñada para profesionales ajenos a las nóminas y el derecho laboral
Tiempo dedicado a la gestión de las nóminas
Intercambio de mails y conversaciones con la gestoría: 3h/ 2 días/ mes
Del 10% al 50% del tiempo del experto en nóminas: de 2 a 12 días/ mes
Introducción de variables en PayFit: de 10 min a 6 horas/ mes
Precios
Coste por nómina servicios extra: El precio medio se encuentra a 20€ / nómina con recargo en caso de: - Altas y bajas - Declaraciones en Seguridad Social - Impuestos - Interrupción del trabajo... Resultando en un precio medio de 27 € / nómina para una empresa de 30 personas.
Dentro de tu empresa, un experto en nóminas dedicaría entre el 10 y el 50% de su tiempo al uso del software. Coste de la licencia anual: de 1.000 € a 15.000 € según el tamaño de la empresa y las opciones seleccionadas. Coste del software basado en suscripción y precio por empleado.
Una suscripción mensual, sin compromiso, con tarifa base y precio por empleado. Esta suscripción incluye el asesoramiento de expertos y una solución integrada de recursos humanos.
Permanencia
Sin compromiso, pero con pre-aviso de un par de meses.
Al menos un año
Sin permanencia
Velocidad
Generación de nóminas: de 2 a 4 días después del cierre de los datos de la nómina
Generación de nóminas: de 2 a 4 días después del cierre de los datos de la nómina
Generación de nóminas: inmediato después del cierre de nóminas. Las modificaciones de variables se reflejan en tiempo real.
Acceso a la información
No es directamente accesible, es necesario consultar al gestor.
Acceso directo.
Acceso directo.
Gestión de las Declaraciones Sociales
El servicio de declaraciones no considera las particularidades de cada empresa.
Soporte potencial pero generando costes adicionales
El servicio de declaraciones sociales entra en la suscripción sin coste adicional.
Autonomía del empleado
Prácticamente nula. Las solicitudes se hacen al intermediario que está en contacto con la gestoría, normalmente vía excel o llamada.
Completa. Las solicitudes de ausencias, vacaciones y gastos generalmente se realizan a través del espacio personal del empleado.
Completa. Las solicitudes de ausencias, vacaciones y gastos se realizan a través del espacio personal del empleado.

Más de 20.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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