Una de las tareas a las que más tiempo dedica el departamento de recursos humanos es a la gestión de incidencias de nómina. Más de la mitad de los profesionales de este sector se pasan hasta 240 horas al año gestionando nóminas.

Idealmente, gestionar errores o incidencias de nómina debería ser una tarea que ocupe poco tiempo, ya que estas no deberían ocurrir en primera instancia. No obstante, no siempre es el caso.

En este artículo te presentamos que es una incidencia de nóminas y cuáles son las más frecuentes.