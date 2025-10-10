¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Ahorra tiempo
Sincroniza tus cuentas para poder cubrir de manera digital todas tus necesidades laborales.
Cubre todas las necesidades laborales de tu empresa con PayFit y disfruta al mejor precio los servicios que ofrecen nuestros nuestros socios.
Reduce errores
La tecnología como la clave para eliminar el error del factor humano.
Una gestión centralizada
Olvídate de usar diferentes herramientas. Centraliza la información en la plataforma de PayFit.
Con Arca, optimiza el bienestar económico de tus empleados implementando fácilmente un plan de pensiones integral.
ECIJA es un despacho multidisciplinar que ofrece asesoramiento en todas las áreas del derecho y la fiscalidad.
La integración de Fleet y PayFit llega para simplificar el onboarding y anticipar las nuevas llegadas a la empresa con tranquilidad.
Sincroniza tus datos de recursos humanos y tus datos contables para centralizar todos los detalles de los empleados.
Con Oyster HR podrás contratar automáticamente a empleados internacionales desde PayFit, optimizando el proceso de incorporación y expansión global.
Automatiza la transmisión de tus datos contables a Odoo gracias al conector Sodexis.
Realiza los pagos en las nóminas con un simple clic. Genera el SEPA y paga directamente desde la plataforma.
Disfruta de una asesoría legal con abogados expertos especializado en diferentes sectores : sector financiero, de la tecnología y por laboral.
Comparte información en tiempo real con los miembros de tu equipo de forma selectiva y eficiente.
Controla todos los gastos profesionales de tus empleados de manera eficiente y segura.
Con Teamtailor podrás crear automáticamente perfiles de nuevos empleados en PayFit, agilizando el proceso de onboarding.
Si tu solución no está en nuestra lista puedes solicitar asociarte con nosotros. Haz click en el botón para saber más.