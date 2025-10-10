Una gestión digital de 360º que cubre todas tus necesidades

Cubre todas las necesidades laborales de tu empresa con PayFit y disfruta al mejor precio los servicios que ofrecen nuestros nuestros socios.

¿Quieres ser partner?
Holded y Qonto logos

Ahorra tiempo

Sincroniza tus cuentas para poder cubrir de manera digital todas tus necesidades laborales.

Reduce errores

La tecnología como la clave para eliminar el error del factor humano.

Una gestión centralizada

Olvídate de usar diferentes herramientas. Centraliza la información en la plataforma de PayFit.

Trabajamos con partners de confianza para simplificar aún más la gestión de todos tus procesos de nómina y RRHH.

Descubre nuestros socios

Arca

Con Arca, optimiza el bienestar económico de tus empleados implementando fácilmente un plan de pensiones integral.

ECIJA

ECIJA es un despacho multidisciplinar que ofrece asesoramiento en todas las áreas del derecho y la fiscalidad.

Fleet

La integración de Fleet y PayFit llega para simplificar el onboarding y anticipar las nuevas llegadas a la empresa con tranquilidad.

Holded

Sincroniza tus datos de recursos humanos y tus datos contables para centralizar todos los detalles de los empleados.

Oyster HR

Con Oyster HR podrás contratar automáticamente a empleados internacionales desde PayFit, optimizando el proceso de incorporación y expansión global.

Odoo (by Sodexis)

Automatiza la transmisión de tus datos contables a Odoo gracias al conector Sodexis.

Qonto

Realiza los pagos en las nóminas con un simple clic. Genera el SEPA y paga directamente desde la plataforma.

Simmons+Simmons

Disfruta de una asesoría legal con abogados expertos especializado en diferentes sectores : sector financiero, de la tecnología y por laboral.

Slack

Comparte información en tiempo real con los miembros de tu equipo de forma selectiva y eficiente.

Spendesk

Controla todos los gastos profesionales de tus empleados de manera eficiente y segura.

Teamtailor

Con Teamtailor podrás crear automáticamente perfiles de nuevos empleados en PayFit, agilizando el proceso de onboarding.

