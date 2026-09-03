La gestión de la nómina y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad social son aspectos fundamentales en el día a día de cualquier empresa en España. Entre las entidades más relevantes en este ámbito se encuentran la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Aunque ambas juegan roles cruciales en el sistema de seguridad social español, sus funciones y responsabilidades son distintas, lo que a menudo puede generar confusión entre empleadores y empleados.

¿Qué es la Tesorería General de la Seguridad Social? ¿Qué es el Instituto Nacional de la Seguridad Social? ¿Qué diferencia a la TGSS del INSS? En este artículo, desglosaremos las diferencias clave entre la TGSS y el INSS, proporcionando una guía clara que facilitará la comprensión de sus respectivas responsabilidades y cómo estas impactan en la gestión de la nómina y los recursos humanos de su empresa.

¿Qué es la Tesorería General de la Seguridad Social?

¿Qué es la Tesorería General de la Seguridad Social?

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es un servicio común de la Seguridad Social. Entre sus competencias podemos destacar, entre otras:

Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores.

Gestión y control de la cotización y recaudación de cuotas y recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, así como aplazamiento y fraccionamiento de las mismas.

Ordenación del pago de las obligaciones en materia de Seguridad Social.

Constitución, gestión y aplicación de un fondo de estabilización financiero único para el Sistema.

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¿Qué es el Instituto Nacional de la Seguridad Social?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es una entidad gestora de la Seguridad Social, encargada de la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social. Entre sus competencias podemos distinguir:

El reconocimiento y control de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social , en la modalidad contributiva. Jubilación Incapacidad temporal y permanente Muerte y supervivencia Nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Indemnizaciones económicas derivadas de lesiones permanentes no invalidantes. Seguro escolar.

El reconocimiento y control de prestaciones familiares en la modalidad no contributiva.

La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social.

La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

¿Qué diferencia a la TGSS del INSS?

La Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano que se encarga de la gestión de los recursos económicos y financieros. Asimismo, se encargada de emitir los correspondientes certificados y documentos de afiliación, baja, etc.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, en cambio, se encarga de la gestión y administración de las prestaciones contributivas. Como por ejemplo, la prestación por nacimiento y cuidado del menor o la baja por contingencias comunes.

En relación a ello, los documentos de Seguridad Social serán expedidos por la TGSS, mientras que las prestaciones contributivas serán reconocidas y abonadas por el INSS.

¿Qué documentos podemos solicitar?

Los documentos de Seguridad Social que se solicitan de forma más recurrente, entre otros, son:

Relación Nominal de Trabajadores (RNT) / Relación de Liquidación de Cotizaciones (RLC). Son los documentos oficiales de la Seguridad Social para efectuar el pago de los Seguros Sociales mensualmente. El RNT incluye la información sobre las bases de cotización de todos los trabajadores en alta en la empresa, mientras que el RLC muestra el pago realizado en términos de cotización. Informe vida laboral de un CCC. Es el documento que contiene la información más relevante sobre la cotización a la Seguridad Social de la empresa en el último año. Informe de Trabajadores en Alta (ITA). Es el informe que relaciona, en una fecha determinada, los trabajadores adscritos a un Centro de Cotización determinado así como las principales características de su afiliación. TA. Es el certificado expedido por la tesorería como justificante respecto la realización de cualquier trámite de afiliación (alta, baja, variación de datos, etc.). Informe de Datos de Cotización (IDC). Es el informe de afiliación que contiene los datos respecto la situación del empleado en tesorería (fecha de alta, tipo de contrato, grupos de cotización, etc.). IDC por CCC. Es el Informe de Datos para la Cotización / trabajadores por Cuenta Ajena, respecto de un periodo de liquidación concreto y un Código de Cuenta de Cotización. RYC. Es el mensaje mediante el cual la Seguridad Social envía las resoluciones y comunicaciones que se emiten (a petición) como consecuencia de la aplicación los movimientos de altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores sobre el Fichero General de Afiliación. Certificado de estar al corriente de las obligaciones de S.S. Es el documento, con validez legal, que acredita que no hay obligaciones pendiente de pago con este organismo (deuda). Informe de trabajadores en alta. Es la relación de trabajadores adscritos a un C.C.C. en el momento de la emisión del informe.

En resumen, aunque la TGSS y el INSS forman parte integral del sistema de seguridad social en España, desempeñan roles distintos pero complementarios. Mientras la TGSS se encarga de la administración y gestión económica del sistema, el INSS se dedica a la gestión y el otorgamiento de las prestaciones económicas a los ciudadanos. Comprender estas diferencias es crucial para cualquier empleador o empleado, ya que facilita la navegación por los trámites relacionados con la seguridad social y asegura el cumplimiento de las obligaciones legales.

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