Política de Cookies

1. ¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño archivo de texto colocado y almacenado durante un tiempo limitado en su ordenador, tableta, teléfono inteligente u otro dispositivo que le permite navegar por el Sitio y/o la Aplicación Payfit (los "Servicios").

Las cookies permiten a Payfit reconocerle, recordar cierta información sobre sus preferencias o su experiencia en nuestros Servicios, para entender cómo utiliza nuestros servicios. Las cookies también nos permiten proporcionar publicidad dirigida.

2. ¿Quién deposita las cookies?

Las cookies son colocadas en su dispositivo por Payfit o por terceros.

3. ¿Cómo utiliza Payfit las cookies?

Payfit utiliza cuatro tipos de cookies:

Las cookies estrictamente necesarias Las cookies son necesarias para navegar por nuestro sitio web o para utilizar nuestra Aplicación. No se pueden configurar porque su eliminación podría causar dificultades de navegación en nuestros Servicios.

Las cookies funcionales nos permiten reconocerle cuando vuelva a utilizar nuestros Servicios y ofrecerle contenidos adaptados a sus preferencias (idioma, visualización, etc.).

Las cookies de rendimiento nos proporcionan datos estadísticos sobre el uso y la utilización de nuestros Servicios. Esta información nos permite entender sus interacciones con nuestros servicios y mejorarlos en consecuencia.

Las cookies de marketing (en particular Realytics) nos permiten realizar un seguimiento de su visita a nuestros servicios, de las páginas que ha visitado y de los enlaces en los que ha hecho clic para mostrar anuncios relevantes y adaptados a sus intereses.

4. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus cookies?

Payfit conserva sus cookies durante un período de 12 meses y luego las elimina.

5. Gestionar cookies

Usted puede desactivar las cookies en cualquier momento utilizando nuestra herramienta de administración de cookies o eliminarlas cambiando la configuración de su navegador.

No obstante, le recordamos que la configuración de las cookies puede modificar sus condiciones de acceso a nuestros Servicios y su experiencia de navegación.

Cada navegador tiene una configuración diferente. Se describe en el menú de ayuda de su navegador, que le permitirá saber cómo cambiar sus preferencias de cookies.

Para Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Para Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Para Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

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Para Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

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