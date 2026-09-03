Por un lado, Laura trabaja como manager de un equipo de producto con 20 personas a su cargo. Cobra unos 40.000 euros al año. Miguel también trabaja como manager pero de un equipo de ventas con la misma cantidad de personas a su cargo. Pero este en cambio, cobrando el doble por desempeñar el mismo trabajo. Te preguntarás…¿en 2025? En efecto, a pesar de estar en pleno siglo XXI; este tipo de brecha salarial sigue siendo muy típico en las más tres millones de pymes españolas.

Pero…¿podemos implementar medidas para garantizar la igualdad de género en nuestra empresa? ¡Puedes y debes! Recuerda que aún nos quedan más de 132 años para alcanzar la paridad total. En ese sentido, es importante evitar la discriminación laboral , no sólo de mujeres también de aquellos colectivos más vulnerables.

En el artículo de hoy, trataremos lo siguiente: ¿Qué es la brecha de género? ¿Qué es la brecha salarial en España entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son las causas principales de la brecha salarial entre hombres y mujeres? o ¿Cómo calcular la brecha salarial entre hombres y mujeres?

¿Qué es la brecha salarial entre hombres y mujeres?

¿Qué es la brecha salarial entre hombres y mujeres?

La brecha salarial entre hombres y mujeres es la diferencia existente entre los salarios percibidos por los empleados de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores.

Básicamente, las mujeres por un trabajo idéntico al que realiza un hombre cobran notablemente menos por simplemente ser del género femenino. En términos generales y aunque, la mayoría de mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres en el instituto y en la universidad. Es decir, las mujeres españolas ganan de media unos 23.175,95 euros al año y los hombres 28.388,69 euros; una diferencia de 5.212,74 euros.

Asimismo, diferentes encuestas entre hombre y mujeres nos revelan que la desigualdad de género en el trabajo sigue siendo muy amplía. A grosso modo, la desigualdad de género ocurre cuando un colectivo tiene privilegios por encima de otros, vulnerando los derechos de este último.

💡Recuerda qué… Desde 2021, aquellas empresas con 50 trabajadores o más tiene la obligación de disponer de un plan de igualdad , el cuál es un conjunto de medidas adoptadas para realizar un diagnóstico de situación, con el objetivo de reducir la brecha salarial y el agravio comparativo entre hombres y mujeres.

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¿Qué tipos de brechas de género existen?

Como hemos dicho anteriormente, la brecha de género nos indica que es lo qué se mide. La diferencia entre hombres y mujeres en el acceso a recursos, oportunidades y niveles de participación en diferentes ámbitos.

Por lo tanto, podemos encontrar diferentes brechas de equidad de género: economía, salud, educación y política. Dentro de estos cuatro ámbitos no sólo se mide la capacidad de acceso a estos recursos, sino también el nivel del poder y presencia en la toma de decisiones y el nivel de independencia.

Economía: En ese sentido, este tipo mide las diferencias entre hombres y mujeres para poder acceder al mercado laboral, las diferencias salariales, el acceso a puestos directivos, la presencia de mujeres en sectores profesionales emergentes, entre otros. Asimismo, también se mide la brecha de género en el mercado laboral, como por ejemplo midiendo aquellos trabajos donde el hombre cobra mucho más que la mujer o la infrarrepresentación femenina en puestos de dirección.

Salud: Este tipo analiza aspectos como la esperanza de vida, los servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a los servicios de salud entre otros.

Educación: Por otro lado, la brecha de género en la educación mide el acceso a niveles más básicos y superiores que tienen las mujeres en ciertos países. Además se mide aspectos como el acceso a las nuevas tecnologías, relacionado con la brecha de género digital.

Política: Finalmente, la brecha de género en la política mide la diferencia que existe entre hombres y mujeres que son elegidos para representar y tomar decisiones que son de vital importancia para toda la sociedad.

¿Cuáles son las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres?

“Aún sorprende que una mujer acceda a la dirección”, “No es fácil ser mujer en el mundo del trabajo”, “Me pidieron que limpiara la oficina”. ← Titulares que en 2025, se siguen leyendo. Pero en este caso…¿Sabemos qué causas llevan a sufrir un trato discriminatorio en el trabajo ?

En este apartado, trataremos sobre las principales causas de la brecha salarial. Aunque existen diversas, nos centraremos en las más comunes.

Estereotipos y roles de género: Es decir, las mujeres normalmente se les asigna roles relacionados con el cuidado y con perfiles, más administrativos. En cambio, los hombres tienden a ser considerados líderes. Segregación horizontal y vertical: Por un lado, hay una concentración desproporcionada de mujeres y hombres en distintos sectores y ocupaciones (segregación horizontal) y por otro, en puestos de alta dirección y liderazgo, existe una distribución no uniforme de mujeres y hombres (segregación vertical). Infravaloración del trabajo de las mujeres: Aquellos trabajos considerados feminizados suelen ser considerados infravalorados y además, invisibles. Madre: Ser madre tiene un impacto negativo en la carrera profesional de las mujeres, conllevando a la disminución de ofertas de empleo. Falta de corresponsabilidad: Las tareas domésticas tienen a designarse en diferente proporción entre hombres y mujeres. Es decir, por costumbre, la mujer realiza la mayoría de las tareas lo que no le permite disponer de más tiempo para dedicar a su carrera profesional. En el caso de los hombres tienden a disponer de más tiempo para su desempeño laboral. Precariedad en el entorno laboral: Quizás por desconocimiento, las empresas tienden a ofrecer contratos temporales y trabajos parciales a las mujeres. ¿Qué significa esto? El salario se ve disminuido y por lo tanto, contribuye a su inseguridad económica.



En diversas ocasiones, nos preguntamos: ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿ Cómo impulsar la igualdad de género ? Es decir, promover la igualdad de género en el entorno laboral no sólo es un imperativo ético, sino también una estrategia empresarial inteligente.

💡¿Sabías qué? Al menos un 28,4% de mujeres, es decir 4.489.219, han sufrido acoso laboral a lo largo de su vida. Por ello, es importante que como empleador tengas las herramientas no sólo para reducir la desigualdad de género . También debes conocer todo el proceso para denunciar el acoso laboral .

¿Cómo calcular la brecha salarial entre hombres y mujeres?

Calcular la brecha salarial en España es realmente pan comido. Básicamente, se trata de una división entre la diferencia del salario medio que perciben los hombres y el que perciben las mujeres. Y una vez obtenido dicho resultado, es tan simple como multiplicar por 100 para poder expresarlo en porcentaje.

Además, también es importante mencionar que el registro retributivo tiene el objetivo de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en las empresas. Es más, este registro retributivo no exige especificar el salario individual de cada trabajador. Más bien, lo que pretende es verificar si los salarios de las mujeres en comparación con los de los hombres son iguales.

Y aunque pueda parecer complicado cumplir y respetar la diversidad e inclusión en un empresa ya que, pensamos que pueden surgir muchos inconvenientes. La realidad es que no, porque tenemos muchas herramientas para poder evitar cualquier tipo de discriminación.

En ese sentido, PayFit te puede ayudar a analizar mediante nuestra funcionalidad de reportes y gráficos a analizar cuántas mujeres trabajan en la empresa, por ejemplo. O también, obtener nuestro informe de igualdad.

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