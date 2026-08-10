El derecho a la promoción y formación en el trabajo de los trabajadores es una pieza clave en el mundo laboral. Se trata de un principio que busca brindar igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional de cada individuo. Además, es importante que tengas en cuenta que este derecho a la promoción va muy relacionado con el derecho de formación en el trabajo .

A través de este derecho, se fomenta el crecimiento personal y se incentiva la mejora constante en el ámbito laboral. Al permitir que los trabajadores accedan a nuevas responsabilidades y desafíos, se fortalece la motivación y la productividad en el entorno laboral.

¿En qué consiste el derecho a la promoción en el trabajo? ¿Cuál es la importancia de garantizar el derecho a la promoción laboral para los trabajadores? ¿Qué es la promoción profesional en el trabajo? ¿Aún tienes dudas? Tranquilo, en este post trataremos el derecho a la promoción en el trabajo de tus empleados para que, vosotros como empresarios y departamentos de RRHH seáis unos expertos en los derechos del trabajador .

¿Qué es el derecho a la promoción en el trabajo?

¿Qué es el derecho a la promoción en el trabajo?

El derecho a la promoción se refiere a la posibilidad que tiene una persona de progresar en su carrera profesional , alcanzando niveles superiores de responsabilidad y remuneración. Este derecho es esencial para el crecimiento personal y profesional de los trabajadores, ya que les permite mejorar sus condiciones laborales, incrementar sus ingresos y adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Además, la promoción laboral también es relevante para las empresas, pues les permite retener y motivar a sus empleados más talentosos. Al proporcionar oportunidades de crecimiento, las empresas fomentan el compromiso y la lealtad de sus empleados.

Para que este derecho sea efectivo, es necesario que las empresas tengan políticas claras y transparentes que valoren el desempeño; por ejemplo, mediante la evaluación de desempeño , así como también los logros individuales. También es crucial evitar cualquier forma de discriminación y promover la igualdad de oportunidades para todos los empleados.

En resumen, el derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo es un factor clave en el ámbito laboral, ya que permite a los trabajadores avanzar en sus carreras y obtener mejores condiciones laborales. Además, es fundamental que las empresas promuevan un entorno favorable para el desarrollo profesional y respeten los principios de igualdad y mérito.

¿Qué es la promoción profesional en el trabajo?

La promoción profesional en el trabajo se refiere al avance y desarrollo de una persona en su carrera laboral, ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad, autoridad y remuneración dentro de una misma empresa. Este avance es el resultado de la dedicación, habilidades y esfuerzo del trabajador, así como de las oportunidades y reconocimiento proporcionados por la empresa.

A parte de hacer sentir a los trabajadores valorados e implicados con la empresa, la promoción profesional puede incluir aumentos salariales, bonificaciones y beneficios adicionales, lo que motivará a los empleados a esforzarse más y buscar oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

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¿Conoces los tipos de promoción hay en el trabajo?

Existen varias opciones para fomentar el progreso de los empleados, y por ello, el empresario puede optar por emplear un método en concreto o combinar varios de ellos. A continuación, presentamos una lista de los distintos tipos de ascensos que pueden aplicarse en una empresa.

Métodos competitivos

Los métodos competitivos se centran en la comparación de la ética laboral entre los miembros del equipo. Es decir, este método favorece el rendimiento de los profesionales, lo que implica que los interesados deben demostrar por una parte, sus habilidades personales y por otra, su potencial. En este caso, podemos destacar las opciones más frecuentes:

Mérito: Un empleado obtiene un ascenso en la empresa únicamente por su nivel de rendimiento, sus habilidades, sus calificaciones y su ética de trabajo.

Antigüedad y mérito: Este combina las calificaciones del profesional junto con el tiempo de servicio que ha acumulado en la empresa.

Métodos no competitivos

Los métodos no competitivos se centran en la trayectoria profesional de un trabajador. Es decir, los trabajadores suelen conseguir un ascenso una vez que han cumplido con los criterios establecidos o por el contrario, han alcanzado ciertos logros en su departamento. Por ello, con los métodos no competitivos todos los trabajadores tienen las mismas oportunidades; en este caso podemos encontrar los siguientes motivos:

Más responsabilidades: En este caso, el trabajador consigue un ascenso porque su carga de trabajo habitual ha aumentado.

Antigüedad: Como hemos mencionado en el apartado anterior, el trabajador obtiene una promoción laboral en función de la cantidad de años trabajados ya sea en la empresa, o en un departamento en específico.

Emergencia: En tal caso, el trabajador asciende para satisfacer una necesidad específica de la empresa. Normalmente, este motivo se presenta en casos de emergencia o en periodos de un cambio importante para la empresa.

Métodos alternativos

Existen otros métodos disponibles que difieren de la estructura tradicional de ascensos en una empresa. A continuación, se presentan más opciones de promoción para empleados:

Promoción seca: El empleado recibe un título o rango más alto, pero no experimenta un aumento en su salario.

Promoción de grado superior: Se produce cuando una persona obtiene un ascenso salarial, pero no hay cambios en sus responsabilidades laborales.

Promoción externa: Un trabajador busca una oportunidad de empleo en otra empresa con un salario más alto, y a menudo involucra un nivel de trabajo o responsabilidades similares.

Promoción en papel: Ocurre cuando la persona asciende en su posición en función de su antigüedad y recibe la promoción a través de un departamento principal diferente al suyo. Esto suele ser más común en puestos gubernamentales.

Promoción abierta: Cualquier empleado de la empresa califica para una determinada promoción.

Promoción cerrada: Solo los empleados de un departamento específico o equipo son elegibles para un ascenso.

Como ya hemos visto, existen diversos tipos de promoción que las empresas pueden emplear para impulsar el avance de sus empleados. Por un lado, los métodos competitivos se enfocan en el rendimiento y las habilidades individuales, mientras que los no competitivos se basan en el cumplimiento de estándares y logros específicos. Además, existen otros enfoques más flexibles que se apartan de la estructura tradicional de ascensos.

En definitiva, cada método tiene sus propias ventajas y desafíos, y la elección dependerá de la cultura y las necesidades particulares de la empresa. Al implementar diferentes estrategias de promoción, las empresas pueden motivar a sus empleados a alcanzar su máximo potencial y fomentar un ambiente de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la empresa.

¿Quién tiene derecho a la promoción profesional?

La promoción profesional juega un papel crucial en la trayectoria laboral de cualquier individuo, ya que conlleva un avance en su carrera y la posibilidad de acceder a mejores oportunidades y remuneraciones.

En primer lugar, quienes tienen derecho a la promoción son aquellos que demuestran esfuerzo y dedicación en su trabajo, lo que los convierte en candidatos ideales para ascender dentro de la empresa. El rendimiento y los resultados obtenidos también son factores determinantes en este proceso.

La formación continua es otro aspecto crucial para tener derecho a la promoción. Es decir, normalmente, las empresas valoran a aquellos empleados que se mantienen actualizados y adquieren nuevas habilidades, ya sea mediante formación académica o experiencia laboral.

En resumen, el derecho a la promoción profesional se basa en el esfuerzo, el rendimiento, la formación y otros criterios relevantes, como la antigüedad en la empresa, la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo, entre otros. Por ello, es importante tener en cuenta que este derecho no es igual para todos, y que la promoción profesional no solo se refiere a un mejor salario, sino también al crecimiento personal y profesional de los trabajadores.

¿Quién tiene la libertad para decidir la promoción del trabajador?

La legislación laboral no establece un procedimiento específico para las promociones internas en las empresas, dejando a discreción de la empresa la determinación de los ascensos, salvo que el convenio colectivo contemple algún proceso o preferencia.

El artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, señala que los ascensos deben basarse en la formación, méritos, antigüedad del trabajador, así como también las necesidades organizativas del empleador. Se enfatiza la importancia de evitar cualquier forma de discriminación, permitiendo la adopción de medidas de acción positiva para corregir situaciones de discriminación entre hombres y mujeres, evitando así la posible brecha salarial .

No obstante, cualquier decisión empresarial puede ser impugnada ante los tribunales por el trabajador afectado, quien deberá demostrar la existencia de discriminación o la no conformidad con los derechos establecidos en el convenio.

🚨 IMPORTANTE El artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, el cual está relacionado con la movilidad funcional, expone que si se le asignan funciones superiores a un trabajador durante un período sustancial, comprendido entre los seis meses durante un año u ocho meses durante dos años, el trabajador puede reclamar el ascenso después de un tiempo específico.

¿Qué han de tener en cuenta los empresarios para promocionar a sus trabajadores?

Tal como ya hemos mencionado, existen varios factores relevantes como los méritos y la antigüedad, pero también es importante considerar otros aspectos:

🤝 Comunicación empresarial: La capacidad de establecer relaciones positivas con los compañeros de trabajo así como también con tu equipo; puede ayudar al individuo a evaluar si dispone de las habilidades necesarias para asumir un cargo de mayor responsabilidad, el cual, por norma general, implica interactuar con diferentes departamentos, trabajadores y clientes.

📆 Excelente organización: La organización es fundamental para cumplir con los objetivos marcados. Es decir, algunos trabajadores pueden carecer de organización personal lo que muchas veces, se refleja en el cumplimiento de las tareas que muchas veces necesitan un tiempo en concreto.

🎓 Trayectoria profesional: Como empleadores, podemos considerar aspectos aspectos como la formación académica, experiencia laboral previa, participación en cargos de responsabilidad en otras empresas, entre otros.

🧠 Conocimientos necesarios: Entre los conocimientos necesarios podemos destacar los idiomas, conocimientos de programas necesarios para el puesto que se aspira, entre otros.

En definitiva, estos aspectos complementan los factores tradicionales de evaluación para determinar la idoneidad de un empleado para una promoción y así, garantizar que esté preparado para asumir mayores responsabilidades en la empresa.

¿Existen beneficios de implementar un programa de promoción interna?

La respuesta es sí. Si existen beneficios de implementar un programa de promoción interna desde mejorar el clima laboral, así como también la motivación y la participación.

En definitiva, este tipos de programas promueven la identificación con los valores de la empresa y, por ello, se llega a retener el talento lo que conlleva a la disminución de la rotación de los empleados.

A continuación te dejamos una infografía sobre los beneficios más frecuentas al implementar un programa de promoción interna:

Por ello, desde PayFit te ofrecemos un software de gestión de personal que te ayudará a reducir tiempo y evitar todos estos engorrosos procesos. En conclusión, el derecho a la promoción en el trabajo constituye un pilar fundamental para el desarrollo profesional y personal de los empleados. Garantizar condiciones justas y transparentes en los procesos de ascenso no solo fomenta la motivación y el compromiso del personal, sino que también contribuye a la construcción de entornos laborales más equitativos e inclusivos. Cuando las empresas respetan y promueven este derecho, fortalecen su capital humano, mejoran el clima organizacional y avanzan hacia una gestión basada en el mérito y la igualdad de oportunidades.

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