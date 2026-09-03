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El número 389 es el código que se usa legalmente para identificar al contrato 389. Se trata de un código muy útil en las comunicaciones con el SEPE y la Seguridad Social para identificar un contrato indefinido fijo/discontinuo. Aunque muchas personas lo ven reflejado como un número en su vida laboral o en documentación administrativa, en realidad hace referencia a una modalidad contractual muy concreta.
Por tanto, cuando aparece el código de contrato 389 se refiere a la conversión de un contrato temporal a indefinido a jornada parcial. Muchas veces ocurre que un contrato 300 se transforme en contrato 389. Así pues, se trata de la forma en que la Administración clasifica un contrato indefinido con jornada parcial dentro de su sistema de registros.
Comprender qué significa el contrato 389 es importante para interpretar correctamente la información laboral, especialmente en lo relativo a jornada, cotización y derechos asociados.
¿Qué significa exactamente el código de contrato 389?
El código 389 en la tabla de contratos laborales forma parte del sistema de codificación que utiliza el SEPE para identificar las distintas modalidades de contratación. En este caso, el número 389 indica que la relación laboral es:
Indefinida (no tiene fecha de finalización)
A tiempo parcial (la jornada es inferior a la de una persona trabajadora a tiempo completo comparable)
Es decir, el contrato 389 sí describe un tipo de contrato concreto y no debe confundirse con un simple código interno sin efectos laborales.
¿Dónde aparece el código 389 en un contrato?
El código 389 de un contrato laboral puede aparecer en:
La vida laboral de la persona trabajadora.
Comunicaciones de la empresa con la Seguridad Social.
Documentación interna de recursos humanos.
Registros administrativos del SEPE.
A grandes rasgos, su función es identificar la modalidad de contrato a efectos de registro, estadísticas y cotización.
¿El contrato 389 influye en el salario y la cotización?
Sí, pero de forma indirecta. El hecho de que sea un contrato indefinido a tiempo parcial implica que:
El salario será proporcional a las horas trabajadas.
La cotización a la Seguridad Social se realizará en función de la base correspondiente a la jornada parcial.
No obstante, los derechos básicos (protección por desempleo, antigüedad, etc.) se mantienen como en cualquier contrato indefinido, adaptados a la jornada.
¿Cuáles son las características del contrato 389?
El tipo de contrato 389 tiene las siguientes características principales:
Duración: Es un contrato indefinido, por lo que no tiene una fecha de fin establecida.
Jornada: La prestación de servicios se realiza a tiempo parcial, con un número de horas inferior a la jornada completa de referencia en la empresa o en el convenio colectivo.
Derechos laborales: La persona trabajadora tiene los mismos derechos que en un contrato indefinido a jornada completa, aunque de forma proporcional al tiempo trabajado en aspectos como salario o vacaciones.
Horas complementarias: En los contratos indefinidos a tiempo parcial pueden pactarse horas complementarias, que permiten ampliar la jornada dentro de los límites legales.
¿Qué diferencia existe entre el contrato 300 y el contrato 389?
Una duda muy habitual es la diferencia entre contrato 300 y 389, ya que ambos códigos aparecen con frecuencia en documentación laboral.
|Código
|Tipo de contrato
|Jornada
|300
|Contrato indefinido ordinario
|Jornada completa
|389
|Contrato indefinido ordinario
|Jornada parcial
La diferencia principal es, por tanto, la duración de la jornada: el 300 corresponde a jornada completa y el 389 a jornada parcial.
¿Qué otros códigos de contrato relacionados existen?
Para entender mejor el sistema de codificación, es útil conocer otros códigos frecuentes:
Contrato 100: contrato indefinido a jornada completa.
Contrato 300: contrato indefinido ordinario (uso frecuente en determinadas comunicaciones).
Contrato 410: contratos formativos.
Contrato 502: determinados contratos temporales.
Todos estos códigos permiten a la Administración identificar el tipo de contrato existente entre empresa y trabajador.
💡 ¿Sabías que…?
El código de contrato no cambia tus derechos básicos. Es decir, aunque el número pueda parecer complejo, lo importante es el contenido real del contrato: duración, jornada y condiciones pactadas. El código solo refleja cómo se registra esa relación laboral ante la Administración.
Como hemos dicho anteriormente, el contrato 389 es el código que identifica un contrato indefinido a tiempo parcial dentro del sistema de la Seguridad Social y el SEPE. No se trata de un contrato especial distinto, sino de la forma administrativa de registrar esta modalidad.
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Preguntas frecuentes sobre el contrato 389
El contrato 389 es el código que identifica un contrato indefinido a tiempo parcial en las comunicaciones con el SEPE y la Seguridad Social.
La principal desventaja es la intermitencia del trabajo: no se presta servicios todo el año, sino en periodos de actividad. Esto puede generar ingresos irregulares y periodos de inactividad, aunque la relación laboral sigue siendo indefinida.
De forma general, tras la reforma laboral, los principales tipos de contrato son: indefinido (incluye completo, parcial y fijo discontinuo), temporal (muy limitado y solo en causas justificadas) y formativo (formación en alternancia o para la obtención de práctica profesional).
El contrato fijo discontinuo es indefinido, por lo que no tiene una duración máxima. La persona trabajadora es llamada a trabajar en los periodos de actividad que se repiten en el tiempo según las necesidades de la empresa.
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