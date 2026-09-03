Puntos clave sobre el preaviso de fin de contrato Qué es: la notificación, oral o escrita, que da una de las partes para terminar la relación laboral.

No siempre es obligatorio: depende del tipo de contrato, su duración y la causa de extinción.

Plazo general: 15 días naturales en contratos temporales de más de un año, despidos objetivos y baja voluntaria sin pacto en convenio.

Periodo de prueba: no existe obligación de preavisar, ni por la empresa ni por el trabajador.

Si no se cumple: no anula el despido, pero obliga a abonar los días de preaviso no respetados.

El preaviso de fin de contrato puede darlo tanto la empresa como el trabajador, y su obligatoriedad depende del tipo de contrato y la causa de extinción. Gestionarlo correctamente es clave, porque la extinción del contrato de trabajo debe seguir unos trámites ajustados a la normativa vigente.

En este artículo te explicamos qué es el preaviso, cuándo corresponde darlo según cada situación y qué consecuencias tiene para empresa y trabajador no comunicarlo a tiempo.

¿Qué significa el preaviso de fin de contrato?

¿Qué significa el preaviso de fin de contrato?

El preaviso es la notificación, oral o escrita según el caso, que da la parte del contrato de trabajo que quiere terminar la relación laboral. No siempre procede: depende del tipo de contrato, su duración y la causa de extinción, por lo que conviene revisar también el convenio colectivo aplicable.

Por norma general, no se exige una forma concreta, pero la comunicación debe ser clara respecto a la causa de extinción y la fecha. Aun así, es recomendable hacerlo por escrito para poder acreditarlo si fuera necesario.

Tanto la empresa como el trabajador pueden resolver el contrato de forma unilateral, o puede producirse por causas objetivas o de fuerza mayor. Según el caso, el preaviso será obligatorio, opcional o ni siquiera estará contemplado en la ley.

¿Cuánto tiempo hay de preaviso según el tipo de contrato?

En un contrato indefinido normalmente no se requiere preaviso, ya que la relación laboral no tiene fecha de finalización predeterminada. En cambio, sí se aplica en contratos temporales, despidos, bajas voluntarias, periodos de prueba y contratos formativos.

¿Cuál es el preaviso en un contrato temporal?

Si el contrato temporal supera un año, quien lo denuncie debe notificarlo con al menos 15 días naturales de antelación, salvo que el convenio indique lo contrario. Te contamos todos los detalles en nuestro artículo sobre el preaviso en el contrato temporal.

¿Cuál es el preaviso en un contrato fijo-discontinuo?

En los contratos fijos-discontinuos no se aplica preaviso de finalización, ya que se consideran indefinidos y alternan periodos de actividad e inactividad. Si la empresa decide no llamar al trabajador en la siguiente campaña, se considera un despido, no una falta de preaviso.

¿Cuál es el preaviso en caso de despido o baja voluntaria?

Si se trata de un despido por causas objetivas, el plazo es de 15 días desde la comunicación personal al trabajador (art. 53 ET). En el despido disciplinario, en cambio, no es obligatorio: el despido puede ser efectivo el mismo día. Para la baja voluntaria, el preaviso dependerá del convenio o el contrato; si no se especifica, será de 15 días naturales según la jurisprudencia. Profundizamos en cada caso en nuestros artículos sobre el preaviso en el despido y el preaviso de baja voluntaria.

¿Cuál es el preaviso durante el periodo de prueba y en contratos formativos?

Durante el periodo de prueba no existe obligación de preavisar, ni por parte de la empresa ni del trabajador, aunque conviene revisar si el convenio dice lo contrario. En los contratos formativos, la ley establece el mismo preaviso que en los temporales: 15 días si el contrato supera el año.

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¿Qué pasa en caso de falta de preaviso?

La falta de preaviso tiene implicaciones distintas según quién lo incumple y en qué tipo de extinción.

Falta de preaviso del trabajador

Si un contrato temporal llega a su fin y ninguna de las partes dice nada, se entiende prorrogado hasta su duración máxima. Si se supera esa duración máxima, la relación laboral se presume indefinida. Puedes consultar más casos en nuestro artículo sobre la falta de preaviso del trabajador.

Falta de preaviso en un despido objetivo

El artículo 53.4.c) del Estatuto de los Trabajadores establece que la falta de preaviso no determina la improcedencia del despido, pero obliga a la empresa a abonar los salarios del periodo no preavisado. Durante esos 15 días, además, el trabajador tiene derecho a una licencia retribuida de 6 horas semanales para buscar nuevo empleo.

¿Tiene un coste un despido sin preaviso?

La falta de preaviso supone el abono del salario de los días dejados de preavisar, en cualquiera de las dos direcciones:

Si incumple la empresa Si incumple el trabajador Abona en el finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya dejado de dar Se le descuenta del finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya incumplido No convierte el despido en improcedente La empresa puede exigir la cantidad correspondiente si no se descuenta del finiquito

Una vez realizado el preaviso, la empresa puede empezar a tramitar los papeles de fin de contrato para cerrar la relación laboral correctamente.

El preaviso es una práctica necesaria en la mayoría de extinciones de contrato: da al trabajador margen para gestionar su transición y evita a la empresa incumplimientos legales.

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