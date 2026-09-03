La auditoría retributiva es el análisis que deben realizar las empresas para comprobar si existen diferencias salariales injustificadas entre mujeres y hombres. Su objetivo es garantizar la igualdad retributiva y detectar posibles discriminaciones, directas o indirectas, en la política salarial.

En España, la auditoría retributiva está regulada por el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva y forma parte obligatoria del plan de igualdad de las empresas. No se trata solo de una buena práctica en recursos humanos, sino de una exigencia legal para determinadas empresas.

Aplicar correctamente una auditoría retributiva permite mejorar la transparencia salarial, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y reforzar la seguridad jurídica de la empresa frente a posibles sanciones. Además, es una de las principales medidas para garantizar la igualdad de género en el entorno laboral.

¿Qué es una auditoría retributiva?

¿Qué es una auditoría retributiva?

La auditoría retributiva es un proceso de evaluación interna de los salarios de la plantilla que tiene como finalidad comprobar si el sistema de retribución de la empresa respeta el principio de igualdad entre mujeres y hombres y contribuye a combatir la desigualdad de género en el trabajo.

No se limita a comparar sueldos. También analiza la estructura salarial, los complementos, los incentivos y cualquier percepción económica vinculada al trabajo. Además, estudia si los puestos de trabajo están correctamente valorados y si existen factores que puedan generar desigualdades indirectas.

La auditoría retributiva es una herramienta clave para identificar brechas salariales injustificadas y definir medidas correctoras dentro de la estrategia de igualdad de la empresa, junto con otras herramientas para reducir la desigualdad de género.

¿Cuándo es obligatoria la auditoría retributiva?

La auditoría retributiva es obligatoria para todas las empresas que estén obligadas a implantar un plan de igualdad. Actualmente, esto incluye a las empresas de 50 o más personas trabajadoras.

La obligación no nace de forma independiente, sino como parte del contenido mínimo del plan de igualdad, según el Real Decreto 901/2020 y el Real Decreto 902/2020. Por tanto, cualquier empresa que deba negociar y aplicar un plan de igualdad debe incluir también una auditoría retributiva.

La documentación debe estar disponible para la representación legal de las personas trabajadoras y para la Inspección de Trabajo o la autoridad laboral en caso de requerimiento, al igual que ocurre con el registro retributivo , que es obligatorio para todas las empresas.

¿Para qué sirve una auditoría retributiva en la empresa?

Más allá del cumplimiento legal, la auditoría retributiva permite a la empresa:

Detectar diferencias salariales que no estén justificadas por criterios objetivos como la experiencia, la responsabilidad o las condiciones del puesto.

Revisar si los sistemas de promoción, complementos o incentivos pueden estar generando desigualdades indirectas.

Mejorar la transparencia y la coherencia de la política salarial.

Definir un plan de actuación para corregir brechas retributivas dentro del plan de igualdad.

Esto contribuye a crear un entorno laboral más equitativo, mejorar la motivación de la plantilla y reforzar la reputación de la organización como empleadora responsable, alineándose con estrategias para impulsar la igualdad de género en la empresa.

Guía del registro retributivo Decárgate la plantilla

¿Cómo hacer una auditoría retributiva paso a paso?

Saber cómo hacer una auditoría retributiva es fundamental para que el análisis sea válido y útil desde el punto de vista legal y organizativo.

El proceso comienza con la recopilación de toda la información salarial de la plantilla: salario base, complementos, incentivos, percepciones variables y beneficios en especie. Estos datos deben analizarse desagregados por sexo y vinculados a cada puesto de trabajo.

A continuación, es necesario realizar una valoración de puestos de trabajo que permita comparar funciones equivalentes, aunque tengan denominaciones distintas. Este punto es clave para detectar desigualdades estructurales que no son evidentes a simple vista y que suelen estar en el origen de la brecha salarial.

Después, se analizan las posibles brechas salariales y se identifican los factores que las originan, como diferencias en complementos, acceso desigual a determinados puestos o criterios poco objetivos en la asignación de retribuciones variables.

Finalmente, la auditoría debe incluir un plan de actuación con medidas concretas para corregir las desigualdades detectadas, así como un sistema de seguimiento para evaluar su evolución en el tiempo.

¿Cuál es la diferencia entre auditoría retributiva y plan de igualdad?

La auditoría retributiva no es un documento aislado, sino una parte esencial del plan de igualdad de las empresas obligadas por ley. Sus resultados sirven como base para diseñar medidas que reduzcan la brecha salarial y garanticen la igualdad de trato y oportunidades.

Gracias a este análisis, el plan de igualdad puede apoyarse en datos objetivos y no solo en percepciones. Esto permite priorizar acciones, justificar decisiones ante la representación legal de las personas trabajadoras y demostrar el compromiso real de la empresa con la igualdad retributiva.

Además, la auditoría se complementa con el registro retributivo, que recoge los valores medios de salarios y complementos, y que también es obligatorio para todas las empresas.

¿Cuáles son los errores frecuentes al hacer una auditoría retributiva?

Uno de los errores más habituales es limitarse a comparar salarios medios sin tener en cuenta la valoración de puestos de trabajo. Sin este análisis, pueden pasarse por alto desigualdades en puestos de igual valor.

También es frecuente no documentar correctamente los criterios utilizados para justificar diferencias salariales, lo que puede generar problemas ante una inspección. La falta de seguimiento de las medidas correctoras es otro fallo común que reduce la eficacia real de la auditoría.

Contar con herramientas digitales de recursos humanos facilita el cruce de datos salariales, la clasificación de puestos y la generación de informes, reduciendo el riesgo de errores y ahorrando tiempo en el cumplimiento de la normativa, especialmente cuando la empresa trabaja de forma activa en políticas de igualdad salarial.

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