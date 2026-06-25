Puntos clave sobre las vacaciones laborales Todo trabajador tiene derecho a 30 días naturales de vacaciones al año , equivalentes habitualmente a 22 días laborables.

El convenio colectivo determina si las vacaciones se calculan en días naturales o laborables.

Las vacaciones deben acordarse entre empresa y trabajador .

Si las vacaciones coinciden con una baja médica , el trabajador puede disfrutarlas después.

Las vacaciones no pueden sustituirse por dinero salvo al finalizar la relación laboral.

Las vacaciones laborales son uno de los derechos fundamentales de los trabajadores en España, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores . Su correcta gestión es una de las tareas más habituales y sensibles en cualquier departamento de RR. HH.: implica conocer el mínimo legal, saber cómo se calculan en función del tiempo trabajado o tener claro qué ocurre en situaciones como bajas médicas o cambios de empresa, entre otras.

En este artículo explicamos todo lo que necesitas saber sobre las vacaciones laborales en España en 2026.

¿En qué consisten los días de vacaciones laborales?

¿En qué consisten los días de vacaciones laborales?

Las vacaciones laborales son el período de descanso retribuido al que tiene derecho todo trabajador. Durante las vacaciones, el empleado sigue percibiendo su salario habitual y la empresa no puede sustituir este derecho por una compensación económica, salvo al finalizar la relación laboral.

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año , equivalentes habitualmente a 22 días laborables. Este mínimo puede mejorarse por convenio colectivo, pero nunca reducirse.

Las vacaciones pueden calcularse en días naturales o laborables según lo que establezca el convenio colectivo:

Días naturales: incluyen sábados, domingos y festivos.

Días laborables: solo computan los días de trabajo efectivo.

La diferencia entre ambos sistemas afecta al número de días de vacaciones que consume el trabajador.

Sistema Días anuales mínimos Cálculo mensual Días naturales 30 días 2,5 días/mes Días laborables 22 días 1,83 días/mes

¿Cómo se calculan las vacaciones laborales?

El cálculo de vacaciones es proporcional al tiempo trabajado. Esto resulta especialmente relevante cuando el trabajador no ha prestado servicios durante todo el año, por ejemplo en contratos temporales, incorporaciones a mitad de año o jornadas parciales.

¿Cómo calcular las vacaciones por mes trabajado?

Con carácter general:

Cada mes trabajado genera 2,5 días naturales de vacaciones.

O 1,83 días laborables de vacaciones.

El resultado suele redondearse al alza.

Ejemplos de cálculo de vacaciones laborales por meses trabajados:

Meses trabajados Días naturales generados Días laborables generados Situación típica 3 meses 7,5 días (8 redondeado) 5,5 días (6 redondeado) Incorporación en octubre 6 meses 15 días 11 días Contrato semestral 9 meses 22,5 días (23 redondeado) 16,5 días (17 redondeado) Incorporación en abril 12 meses 30 días 22 días Año completo trabajado

Para contratos a tiempo parcial, el cálculo de vacaciones se realiza exactamente igual: el derecho a vacaciones no se reduce proporcionalmente a la jornada, sino que el trabajador a tiempo parcial tiene los mismos días de vacaciones por mes trabajado que uno a jornada completa. Lo que varía es el salario que percibe durante ese período, que será proporcional a su jornada habitual.

¿Qué pasa con las vacaciones laborales si cambio de empresa durante el año?

Si el trabajador finaliza su contrato sin haber disfrutado todas las vacaciones generadas, la empresa debe abonarlas en el finiquito.

Es la única situación en la que las vacaciones pueden compensarse económicamente.

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¿Cuál es el período de disfrute de las vacaciones laborales en España?

El período de disfrute de las vacaciones debe fijarse de común acuerdo entre empresa y trabajador, respetando lo que establezca el convenio colectivo. Algunos convenios fijan períodos obligatorios de vacaciones, mientras que otros permiten mayor flexibilidad.

Las vacaciones pueden disfrutarse en días completos, semanas o de forma fraccionada si el convenio colectivo o la política de vacaciones en la empresa lo permiten.

La empresa debe comunicar las fechas de vacaciones con al menos dos meses de antelación , según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

En determinados sectores, la empresa puede establecer períodos obligatorios de vacaciones (por ejemplo, durante cierres estivales o navideños) siempre que lo permita el convenio colectivo y se respete el preaviso legal.

¿Dónde queda recogido el derecho de vacaciones del trabajador?

El derecho a vacaciones laborales se regula principalmente en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma establece que:

El período de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser inferior a 30 días naturales .

Las fechas se fijarán de común acuerdo entre empresario y trabajador, con sujeción al convenio colectivo.

La empresa debe notificar al trabajador el período de vacaciones con al menos dos meses de antelación .

Las vacaciones no son sustituibles por compensación económica, salvo en el caso de extinción del contrato.

Además, el convenio colectivo puede establecer reglas específicas sobre el calendario vacacional, el fraccionamiento de las vacaciones o los períodos obligatorios de disfrute.

Si empresa y trabajador no llegan a un acuerdo sobre las fechas de vacaciones, el conflicto puede resolverse ante la jurisdicción social.

💡 ¿Sabías que...? Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una empresa no puede eliminar unilateralmente una práctica habitual de libre elección de vacaciones si se ha consolidado como condición más beneficiosa para el trabajador.

¿Qué pasa con las vacaciones laborales si coinciden con una baja?

Las vacaciones laborales son compatibles con la incapacidad temporal. Si el período de vacaciones coincide con una baja médica por enfermedad común, accidente laboral, maternidad o lactancia, el trabajador conserva el derecho a disfrutar esos días una vez finalice la baja, incluso aunque termine el año natural en el que se generaron las vacaciones.

El Estatuto de los Trabajadores también prohíbe compensar económicamente las vacaciones no disfrutadas mientras la relación laboral siga vigente. La única excepción es el finiquito: si el contrato termina y quedan vacaciones no disfrutadas pendientes, la empresa debe abonarlas junto con la liquidación final.

💡 ¿Sabías que...? Muchas empresas siguen utilizando una hoja de vacaciones para empleados en Excel o papel para gestionar ausencias. Sin embargo, un programa de control de vacaciones de empleados permite centralizar solicitudes, aprobaciones y días pendientes desde una única plataforma. Para organizar las vacaciones de los empleados de forma eficiente, es recomendable definir una política de vacaciones en la empresa clara, comunicar el calendario con antelación y evitar solapamientos en puestos críticos.

Caso práctico: cálculo de vacaciones laborales en una pyme

Sara se incorpora a una empresa de 12 empleados el 1 de mayo de 2026 con un contrato indefinido. El convenio colectivo aplica días naturales. En agosto, justo cuando tenía planificadas dos semanas de vacaciones, cae enferma y la medican con 10 días de baja.

¿Cuántos días de vacaciones tiene derecho a disfrutar Sara y qué ocurre con los días de agosto?

Días generados hasta diciembre (8 meses): 8 x 2,5 = 20 días naturales de vacaciones.

Vacaciones disfrutadas antes de la baja: 4 días (del 1 al 4 de agosto, antes de la baja).

Días solapados con la baja: los 10 días en que estaba de baja NO consumen vacaciones. La empresa debe reprogramarlos.

Días pendientes: 16 días naturales que Sara puede disfrutar el resto del año o, si no es posible, en 2027 tras su reincorporación.

Este caso ilustra por qué es fundamental llevar un registro preciso de los días disfrutados y de las bajas médicas que se solapan con el período vacacional. Un software de gestión lo registra automáticamente y evita errores de cálculo en el finiquito si la relación laboral se extingue antes de que Sara disfrute todos sus días.

Gestionar solicitudes de vacaciones, controlar los saldos pendientes y asegurarte de que ningún empleado pierde días por una baja médica es mucho más sencillo con la herramienta adecuada. Con el módulo de ausencias y vacaciones de PayFit, tus empleados pueden solicitar sus vacaciones directamente desde la plataforma y tu equipo de RR. HH. aprueba o rechaza en un clic. Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo simplificar la gestión de personas en tu empresa.