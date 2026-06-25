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☀️ JUNIO, REFERIDOS A DIARIO
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Todo trabajador tiene derecho a
30 días naturales de vacaciones al año
, equivalentes habitualmente a 22 días laborables.
El
convenio colectivo
determina si las vacaciones se calculan en días naturales o laborables.
Las vacaciones
deben acordarse entre empresa y trabajador
.
Si las vacaciones coinciden con una
baja médica
, el trabajador puede disfrutarlas después.
Las vacaciones
no pueden sustituirse por dinero
salvo al finalizar la relación laboral.
Las
vacaciones laborales
son uno de los derechos fundamentales de los trabajadores en España, recogidos en el
Estatuto de los Trabajadores
. Su correcta gestión es una de las tareas más habituales y sensibles en cualquier departamento de RR. HH.: implica conocer el mínimo legal, saber cómo se calculan en función del tiempo trabajado o tener claro qué ocurre en situaciones como bajas médicas o cambios de empresa, entre otras.
En este artículo explicamos todo lo que necesitas saber sobre las vacaciones laborales en España en 2026.
¿En qué consisten los días de vacaciones laborales?
Las
vacaciones laborales
son el período de descanso retribuido al que tiene derecho todo trabajador. Durante las vacaciones, el empleado sigue percibiendo su salario habitual y la empresa no puede sustituir este derecho por una compensación económica, salvo al finalizar la relación laboral.
El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece
un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año
, equivalentes habitualmente a 22 días laborables. Este mínimo puede mejorarse por convenio colectivo, pero nunca reducirse.
Días naturales:
incluyen sábados, domingos y festivos.
Días laborables:
solo computan los días de trabajo efectivo.
La diferencia entre ambos sistemas afecta al número de días de vacaciones que consume el trabajador.
Sistema
Días anuales mínimos
Cálculo mensual
Días naturales
30 días
2,5 días/mes
Días laborables
22 días
1,83 días/mes
¿Cómo se calculan las vacaciones laborales?
El cálculo de vacaciones es proporcional al tiempo trabajado. Esto resulta especialmente relevante cuando el trabajador no ha prestado servicios durante todo el año, por ejemplo en contratos temporales, incorporaciones a mitad de año o jornadas parciales.
¿Cómo calcular las vacaciones por mes trabajado?
Con carácter general:
Cada mes trabajado genera 2,5 días naturales de vacaciones.
O 1,83 días laborables de vacaciones.
El resultado suele redondearse al alza.
Ejemplos de cálculo de vacaciones laborales por meses trabajados:
Meses trabajados
Días naturales generados
Días laborables generados
Situación típica
3 meses
7,5 días (8 redondeado)
5,5 días (6 redondeado)
Incorporación en octubre
6 meses
15 días
11 días
Contrato semestral
9 meses
22,5 días (23 redondeado)
16,5 días (17 redondeado)
Incorporación en abril
12 meses
30 días
22 días
Año completo trabajado
Para contratos a tiempo parcial, el cálculo de vacaciones se realiza exactamente igual: el derecho a vacaciones no se reduce proporcionalmente a la jornada, sino que el trabajador a tiempo parcial tiene los mismos
días de vacaciones por mes trabajado
que uno a jornada completa. Lo que varía es el salario que percibe durante ese período, que será proporcional a su jornada habitual.
¿Qué pasa con las vacaciones laborales si cambio de empresa durante el año?
Si el trabajador finaliza su contrato sin haber disfrutado todas las vacaciones generadas, la empresa debe abonarlas en el finiquito.
Es la única situación en la que las vacaciones pueden compensarse económicamente.
¿Cuál es el período de disfrute de las vacaciones laborales en España?
El período de disfrute de las vacaciones debe fijarse de
común acuerdo
entre empresa y trabajador, respetando lo que establezca el convenio colectivo. Algunos convenios fijan períodos obligatorios de vacaciones, mientras que otros permiten mayor flexibilidad.
Las vacaciones pueden disfrutarse en días completos, semanas o de forma fraccionada si el convenio colectivo o la política de vacaciones en la empresa lo permiten.
La empresa debe comunicar las fechas de vacaciones con al menos
dos meses de antelación
, según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
En determinados sectores, la empresa puede establecer períodos obligatorios de vacaciones (por ejemplo, durante cierres estivales o navideños) siempre que lo permita el convenio colectivo y se respete el preaviso legal.
¿Dónde queda recogido el derecho de vacaciones del trabajador?
El derecho a vacaciones laborales se regula principalmente en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma establece que:
El período de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser inferior a
30 días naturales
.
Las fechas se fijarán de común acuerdo entre empresario y trabajador, con sujeción al convenio colectivo.
La empresa debe notificar al trabajador el período de vacaciones con al menos
dos meses de antelación
.
Las vacaciones no son sustituibles por compensación económica, salvo en el caso de extinción del contrato.
Además, el convenio colectivo puede establecer reglas específicas sobre el calendario vacacional, el fraccionamiento de las vacaciones o los períodos obligatorios de disfrute.
Si empresa y trabajador no llegan a un acuerdo sobre las fechas de vacaciones,
el conflicto puede resolverse ante la jurisdicción social.
💡 ¿Sabías que...?
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una empresa no puede eliminar unilateralmente una práctica habitual de libre elección de vacaciones si se ha consolidado como condición más beneficiosa para el trabajador.
¿Qué pasa con las vacaciones laborales si coinciden con una baja?
Las vacaciones laborales son compatibles con la incapacidad temporal. Si el período de vacaciones coincide con una baja médica por enfermedad común, accidente laboral, maternidad o lactancia, el trabajador conserva el derecho a disfrutar esos días una vez finalice la baja, incluso aunque termine el año natural en el que se generaron las vacaciones.
El Estatuto de los Trabajadores también prohíbe compensar económicamente las vacaciones no disfrutadas mientras la relación laboral siga vigente. La única excepción es el finiquito: si el contrato termina y quedan
vacaciones no disfrutadas
pendientes, la empresa debe abonarlas junto con la liquidación final.
💡 ¿Sabías que...?
Muchas empresas siguen utilizando una hoja de vacaciones para empleados en Excel o papel para gestionar ausencias. Sin embargo, un programa de control de vacaciones de empleados permite centralizar solicitudes, aprobaciones y días pendientes desde una única plataforma.
Para organizar las vacaciones de los empleados de forma eficiente, es recomendable definir una política de vacaciones en la empresa clara, comunicar el calendario con antelación y evitar solapamientos en puestos críticos.
Caso práctico: cálculo de vacaciones laborales en una pyme
Sara se incorpora a una empresa de 12 empleados el 1 de mayo de 2026 con un contrato indefinido. El convenio colectivo aplica días naturales. En agosto, justo cuando tenía planificadas dos semanas de vacaciones, cae enferma y la medican con 10 días de baja.
¿Cuántos días de vacaciones tiene derecho a disfrutar Sara y qué ocurre con los días de agosto?
Días generados hasta diciembre (8 meses):
8 x 2,5 = 20 días naturales de vacaciones.
Vacaciones disfrutadas antes de la baja:
4 días (del 1 al 4 de agosto, antes de la baja).
Días solapados con la baja:
los 10 días en que estaba de baja NO consumen vacaciones. La empresa debe reprogramarlos.
Días pendientes:
16 días naturales que Sara puede disfrutar el resto del año o, si no es posible, en 2027 tras su reincorporación.
Este caso ilustra por qué es fundamental llevar un registro preciso de los días disfrutados y de las bajas médicas que se solapan con el período vacacional. Un software de gestión lo registra automáticamente y evita errores de cálculo en el
finiquito
si la relación laboral se extingue antes de que Sara disfrute todos sus días.
Gestionar solicitudes de vacaciones, controlar los saldos pendientes y asegurarte de que ningún empleado pierde días por una baja médica es mucho más sencillo con la herramienta adecuada. Con el módulo de ausencias y vacaciones de PayFit, tus empleados pueden solicitar sus vacaciones directamente desde la plataforma y tu equipo de RR. HH. aprueba o rechaza en un clic.
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Preguntas frecuentes sobre las vacaciones laborales
El mínimo legal es
30 días naturales al año
(equivalentes a
22 días laborables
), según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. El convenio colectivo o el contrato pueden ampliarlo, pero nunca reducirlo.
Los
días naturales
incluyen todos los días del calendario (sábados, domingos y festivos). Los
días laborables
solo cuentan los días hábiles de lunes a viernes, excluyendo festivos. Ambos sistemas garantizan el mismo descanso efectivo; la diferencia es cómo se contabilizan. Si el convenio no lo especifica, la referencia legal son los días naturales.
De forma proporcional:
2,5 días naturales por mes completo trabajado
(o 1,83 días laborables). Por ejemplo, con 5 meses en la empresa corresponden
12,5 días naturales
. Los meses incompletos se prorratean según los días trabajados.
El trabajador
no pierde los días de vacaciones
que se solapen con una incapacidad temporal. Puede disfrutarlos una vez se reincorpore, aunque haya vencido el año natural. Así lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y la interpretación del Estatuto de los Trabajadores.
No de forma unilateral. Las fechas se fijan
de común acuerdo
entre empresa y trabajador, respetando el convenio colectivo. La empresa debe comunicarlas
con al menos dos meses de antelación
. Si no hay acuerdo, cualquiera de las partes puede acudir al juzgado de lo social para que las fije.