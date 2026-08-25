El reclutamiento y la contratación son tareas que tienen lugar en cualquier tipo de negocio. No obstante, eso no implica que sean sencillas, y es importante conocer las particularidades que tiene el contrato de trabajo.

Efectivamente, el documento por el que se regirá la relación laboral entre la empresa y el empleado es el contrato laboral. Tipos de contratos , aspectos legales, Seguridad Social… son tan solo algunos de los factores que hay que tener en cuenta al elaborar este documento.

¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Qué categoría de tipos de contratos laborales hay? ¿Qué aspectos legales hay que tener en cuenta? ¡No te preocupes! En el artículo de hoy, trataremos todo lo necesario sobre el contrato legal de trabajo y así, tanto empresarios como departamentos de RRHH podáis elaborar un contrato laboral con los ojos cerrados.

¿Qué es un contrato laboral?

¿Qué es un contrato laboral?

Un contrato laboral es un acuerdo formal entre una empresa y un trabajador en el cual el empleado se compromete a prestar sus servicios al empleador a cambio de una compensación salarial. Los elementos del contrato incluyen la duración, salario, horario y funciones. Cualquier persona que trabaje para otro, ya sea para una empresa o un trabajador autónomo, debe contar con un contrato laboral que establezca los términos de su relación laboral .

Es decir, en este contrato siempre deberán quedar reflejadas las fechas de inicio y finalización del contrato (en caso de que la hubiera) y el salario base del trabajador, entre otros tantos aspectos. Por ello, podemos decir que el contrato laboral es un documento legal que deben tener todos los trabajadores en España.

No obstante, hay que tener en cuenta que sólo podrán firmar un contrato laboral:

Los mayores de 18 años

Los menores de 18 años legalmente emancipados

Mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de sus padres o de su tutor legal

Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable

💡 ¿Sabías que? Por lo general, el contrato de trabajo puede ser formalizado por escrito o verbal. Algunas excepciones donde el contrato laboral deberá quedar siempre por escrito son, por ejemplo, el contrato laboral en prácticas o el contrato fijo-discontinuo .

Checklist contratación del primer empleado Descargar la check-list

¿Qué tipos de contratos laborales existen en España?

La legislación establece cuatro categorías principales de contratos laborales, y algunas de ellas se dividen en diversos tipos de contrato, entre los cuales encontramos los siguientes:

Contrato de trabajo indefinido : Este tipo de contrato no tiene una fecha límite específica y puede continuar hasta que una de las partes decida rescindirlo, ya sea de manera unilateral o por mutuo acuerdo. Contrato de trabajo temporal : Estos contratos tienen una duración predefinida, lo que significa que se establece un período específico durante el cual el empleado trabajará para el empleador. Este también viene en diferentes tipologías de contratos laborales, como por ejemplo el contrato de interinidad o el contrato por obra y servicio. Contrato de formación y aprendizaje : Diseñado principalmente para personas menores de 25 años (o menores de 30 en caso de que la tasa de desempleo sea superior al 15%) y con menos de un año de experiencia laboral, este contrato se centra en proporcionar formación y experiencia en el trabajo. Contrato de prácticas : Dirigido a aquellos que desean adquirir experiencia profesional, como graduados o estudiantes de formación profesional, estos contratos tienen una duración que puede variar entre 6 meses y 2 años. Normalmente, el contrato en prácticas tiene un salario como mínimo de 1.134 €, sin pagas extra prorrateadas.

🔍 Curiosidad Una de las preguntas más frecuentes entre los españoles sobre los contratos es saber cómo se llama “contrato laboral” (employment contract) en inglés ya que al parecer, existen tipos de contrato muy bien considerados en Reino Unido.

Una vez se haya decidido qué tipo de contrato se realizará, se pueden decidir otros aspectos que también definen la prestación del trabajador y deberán constar en el contrato laboral. Por ejemplo: En dicho contrato podemos definir que tipo de jornada laboral tendrá el trabajador, jornada completa o jornada parcial.

¿Cuáles son los aspectos legales a tener en cuenta sobre el contrato laboral?

Antes de elegir el tipo de contrato laboral que vas a ofrecer a tu futuro empleado, debes saber que más allá del modelo de contrato laboral de cada trabajador, existen varias características legales ligadas a cada modalidad.

Por ello, creemos necesario darte una pequeña explicación de los conceptos legales a los que podrías llegar a enfrentarte en torno a la gestión de contratos y personal.

Subrogación de contrato laboral

¿Sabes qué es la subrogación de contrato laboral? Pues bien, la subrogación de un contrato laboral se da cuando se traspasa un contrato a un tercero con las mismas condiciones que se habían fijado para el primero.

Entre ellas podemos encontrar las más habituales que es cuando se produce una jubilación y se “traspasa” ese cargo a otra persona, o cuando una entidad se adquiere por un nuevo propietario y cambia la figura jurídica del empleador. Entonces cuando ocurren cualquiera de este tipo de situaciones estamos ante una subrogación de contrato laboral.

Rescisión del contrato laboral

Quizás este término te resulte poco familiar pero…¿Qué pasa si te digo que es cuando finaliza la relación laboral? En otras palabras, la rescisión del contrato laboral es el proceso a través del cual se finaliza una relación laboral. Por ello, ambas partes pueden rescindir el contrato laboral, ya sea el trabajador o la empresa.

El Gobierno de España especifica: “Cualquier contrato de trabajo puede rescindirse con el acuerdo de las partes, en cualquier momento y por iniciativa de cualquiera de las partes, independientemente del tipo de contrato y de cláusulas de duración especial”.

Si lo que quieres es actualizar las condiciones y cambiar características del contrato que tu empleado ya ha firmado, en vez de rescindir, recuerda que puedes recurrir a la novación de contrato laboral. Así mismo es importante tener en cuenta que para rescindir un contrato laboral, hay que respetar los tiempos de preaviso para el contrato temporal , para la extinción de la relación labora l que estipula la legislación.

¿Qué significa el incumplimiento de contrato laboral?

El incumplimiento de contrato laboral hace referencia a cuando no se respetan las condiciones pactadas en el contrato de trabajo por una de las dos partes. Este incumplimiento puede adquirir muchas formas.

Si el incumplimiento de contrato laboral lo realiza el empleado, lo normal es recurrir al despido disciplinario .

Si por el contrario es el empresario el que incumple alguna de las cláusulas en el contrato, como por ejemplo, no respetar la fecha límite del pago de nómina a sus empleados, puede tener consecuencias legales como demandas por parte de sus trabajadores. Así como también, sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

¿Existe alguna cláusula de protección de datos en el contrato laboral?

La contratación de un sólo empleado ya implica el tratamiento de datos sensibles tales como:

Números de afiliación a la Seguridad Social

Cuentas bancarias

Datos personales

Horarios de trabajo

…

Es por eso que es necesario incluir una cláusula en el contrato de trabajo completa y que informe correctamente al nuevo empleado del tratamiento de sus datos, dejando por escrito asuntos como el tratamiento y almacenamiento de sus datos, o la cesión de datos a terceros, si los hubiese.

¿Por qué se relaciona la baja laboral con la terminación del contrato?

Puede darse la situación en la que a uno de tus empleados le finalice el contrato en un momento en que se encuentra de baja laboral . En estos casos, el trabajador seguirá percibiendo la prestación económica de incapacidad temporal hasta la fecha del alta médica.

Recuerda que, un empleado nunca podrá ser despedido durante una baja laboral si el motivo de despido es la misma baja.

En resumen, el contrato laboral es una pieza fundamental en la relación entre empleadores y empleados, ya que establece los derechos y responsabilidades de ambas partes de manera clara y transparente. Es esencial comprender su importancia y estar al tanto de sus cláusulas para garantizar un ambiente laboral justo y armonioso. Como hemos explorado en este artículo, conocer los detalles de un contrato laboral puede ayudar a prevenir malentendidos, conflictos y brindar seguridad tanto a empleadores como a empleados.

Por ello, si necesitas una herramienta que te solucione el día a día, te ofrecemos PayFit para que el proceso de firma de contratos laborales sea muy sencillo y ágil gracias a la firma digital. Descubre por qué centralizar toda la gestión contractual desde la misma plataforma permite optimizar el onboarding de nuevos empleados.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo: ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

💻 ¿Quieres saber más sobre nuestras funcionalidades ? ¡No lo dudes más! Y solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales.