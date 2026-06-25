Puntos clave sobre el registro salarial obligatorio Obligación universal : el registro salarial es obligatorio para todas las empresas en España, independientemente de su tamaño.

Base legal : el Real Decreto 902/2020 establece los requisitos del registro retributivo desde el 14 de abril de 2021.

Contenido mínimo : salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desglosados por sexo y grupo profesional.

Frecuencia : el registro retributivo debe actualizarse al menos una vez al año.

Sanciones : el incumplimiento puede conllevar multas de entre 626 y 225.018 euros según la gravedad de la infracción.

El registro salarial obligatorio es una de las herramientas de transparencia retributiva más importantes para las empresas en España. Desde su entrada en vigor el 14 de abril de 2021, amparado por el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres , todas las organizaciones (sin excepción de tamaño o sector) tienen la obligación de documentar los salarios medios de su plantilla, desglosados por sexo y grupo profesional.

Contar con un modelo de registro salarial en Excel es el primer paso para cumplir con esta normativa de forma ordenada. En este artículo te explicamos qué debe incluir el registro retributivo , cómo rellenar el modelo paso a paso, quién está obligado a tenerlo y qué ocurre si no se cumple. También encontrarás una plantilla de nómina en Excel con la que podrás organizar los datos de tu equipo.

¿Qué es el registro salarial obligatorio?

¿Qué es el registro salarial obligatorio?

El registro salarial , también denominado registro retributivo , es un documento interno que recoge los valores medios de los sueldos, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de toda la plantilla, diferenciados por sexo y distribuidos por grupos o categorías profesionales. Su objetivo es garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, tal y como exige el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores .

¿Qué dice la normativa sobre el registro retributivo?

El RD 902/2020 , en vigor desde el 14 de abril de 2021, obliga a todas las empresas a elaborar el registro retributivo con los valores medios de los conceptos salariales y extrasalariales, desagregados por sexo. Los artículos clave son:

Art. 3: las empresas deben aplicar el principio de transparencia retributiva para garantizar información suficiente sobre la retribución.

Art. 4: el principio de igual retribución por trabajo de igual valor vincula a todas las empresas, independientemente de su tamaño.

Art. 5: todas las empresas, incluido el personal directivo y los altos cargos, deben contar con un registro retributivo completo.

Desde 2026, la Directiva Europea UE 2023/970 de transparencia salarial amplía estas obligaciones. Refuerza el derecho de los trabajadores a solicitar información retributiva y endurece las sanciones por incumplimiento, con multas que pueden oscilar entre los 626 y los 225.018 euros según la gravedad.

¿Qué es el trabajo de igual valor?

El concepto de trabajo de igual valor es fundamental para interpretar el registro salarial. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015 (art. 28), un trabajo tiene igual valor que otro cuando las funciones encomendadas, las condiciones formativas y profesionales, los factores de desempeño y las condiciones laborales son equivalentes. Este criterio es la base para detectar una posible brecha salarial dentro de la empresa.

¿Qué datos debe incluir el modelo de registro salarial?

Para que el registro salarial obligatorio sea válido y cumpla con el RD 902/2020, debe recoger como mínimo los siguientes conceptos, desagregados por sexo y diferenciados por grupo profesional, categoría profesional o puestos de trabajo de igual valor.

¿Qué conceptos retributivos deben figurar en el registro?

El acta salarial o registro retributivo ejemplo debe incluir, para cada concepto, los valores medios y la brecha de género:

Concepto retributivo Dato requerido Salario total anual Media, mediana y brecha de género (%) Salario base anual Media, mediana y brecha de género (%) Complementos salariales anuales Media, mediana y brecha de género (%) Percepciones extrasalariales Media, mediana y brecha de género (%) Horas extraordinarias y complementarias Media, mediana y brecha de género (%)

Recuerda que los datos individuales de cada empleado son confidenciales. El registro refleja únicamente los valores medios, no los salarios nominales de cada persona. Puedes consultar la tabla salarial de tu sector como referencia para valorar los grupos profesionales.

¿Qué información de los empleados se incluye en la plantilla?

Aunque el registro retributivo no requiere datos personales nominativos, la plantilla de nómina en Excel de base sí necesita los siguientes campos por empleado para poder calcular correctamente los valores medios:

Grupo de cotización y categoría profesional

Género

Tipo de contrato y horas estipuladas

Fecha de contratación y antigüedad

Salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales

Percepciones por horas extraordinarias y días de ausencia

Si necesitas calcular el coste salarial con precisión, consulta cómo calcular el salario por hora para trasladar correctamente los datos de parciales o empleados con jornada reducida.

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¿Cómo rellenar el modelo de registro salarial en Excel?

El modelo de registro salarial en Excel permite a cualquier empresa cumplir con el RD 902/2020 sin necesidad de software adicional. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

¿Cuáles son los pasos para rellenar la plantilla?

Sigue estos pasos para completar correctamente el modelo:

Paso 1 – Reúne los datos de la plantilla: recoge el salario base anual, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales y las horas extras de cada empleado, junto con su grupo profesional y género.

Paso 2 – Introduce los datos en la pestaña de información de empleados: agrupa a los trabajadores por categoría o grupo profesional y añade el tipo de contrato y las horas contratadas.

Paso 3 – Calcula la media y la mediana: para cada concepto retributivo y grupo profesional, calcula el valor medio separado por hombres y mujeres. Muchas plantillas en Excel incluyen fórmulas automáticas.

Paso 4 – Calcula la brecha salarial: compara los valores medios de hombres y mujeres en cada concepto. Si la diferencia supera el 25%, la empresa deberá justificar los motivos.

Paso 5 – Revisa y guarda el registro: el registro debe quedar disponible para una posible inspección laboral o para su consulta por parte de los representantes legales de los trabajadores.

¿Qué herramienta oficial ofrece el Ministerio de Igualdad?

El Ministerio de Igualdad pone a disposición de todas las empresas la herramienta de registro retributivo IR! , accesible desde el portal del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta herramienta permite obtener los cálculos del registro retributivo del Ministerio de Igualdad sin costes adicionales. Incluye una guía de uso práctico y garantiza que el formato cumpla con los requisitos legales vigentes.

Para empresas con mayor volumen de plantilla o con estructuras retributivas complejas, puede resultar más eficiente utilizar un software de gestión de nóminas . Este le permitirá automatizar el cálculo de la media, la mediana y la brecha salarial, así como actualizar el registro salarial cada vez que haya modificaciones contractuales o salariales.

¿Quién está obligado a llevar el registro salarial?

El registro salarial obligatorio afecta a todas las empresas que operen en España , independientemente de su tamaño, sector o número de trabajadores. Esto incluye pymes, microempresas, comercios, startups y multinacionales.

¿Existe alguna excepción según el tamaño de la empresa?

No existe ninguna excepción al registro retributivo : todas las empresas, incluidas aquellas con menos de 10 trabajadores, deben realizarlo. La única diferencia por tamaño se aplica al plan de igualdad y a la auditoría retributiva :

Obligación Empresas < 50 trabajadores Empresas ≥ 50 trabajadores Registro salarial obligatorio ✔ Sí ✔ Sí Plan de igualdad ✗ No ✔ Sí Auditoría retributiva ✗ No (salvo plan de igualdad) ✔ Sí (si hay plan de igualdad) Justificar brecha > 25% ✗ No obligatorio ✔ Sí, obligatorio

La auditoría retributiva es un procedimiento más exhaustivo que el registro salarial y solo es obligatoria para las empresas que deben elaborar un plan de igualdad (50 o más trabajadores). No deben confundirse ambos conceptos.

¿Con qué frecuencia debe actualizarse el registro retributivo?

El registro salarial debe actualizarse como mínimo una vez al año . Sin embargo, se recomienda revisarlo también cuando se produzcan cambios relevantes en la estructura retributiva de la empresa: nuevas contrataciones, modificaciones de contrato, subidas salariales o cambios en los complementos. Si la empresa tiene representación legal de los trabajadores, estos tienen derecho a consultar los resultados del registro a través de su representante.

¿Qué diferencia hay entre el registro salarial y la auditoría retributiva?

Aunque ambos instrumentos están relacionados con la transparencia salarial y la igualdad retributiva, no son equivalentes. Comprender sus diferencias es clave para saber qué obliga la ley a cada empresa.

¿En qué se diferencia el registro retributivo de la auditoría salarial?

Aspecto Registro salarial Auditoría retributiva Obligatoriedad Todas las empresas Solo empresas con plan de igualdad (≥ 50 trabajadores) Finalidad Registrar y comparar salarios medios por sexo y grupo Analizar causas de brecha y proponer medidas correctoras Periodicidad Anual Vinculada a la vigencia del plan de igualdad Profundidad Valores medios y mediana Análisis detallado de puestos, criterios y política salarial

¿Qué se considera brecha salarial en el registro?

Se considera que existe una brecha salarial significativa dentro de una empresa cuando la diferencia entre la retribución media de hombres y mujeres, en puestos de igual valor, supera el 25% . Las empresas con más de 50 trabajadores deberán, además, justificar por escrito los motivos de esa diferencia y demostrar que no responde a discriminación por razón de género.

La Directiva UE 2023/970, en proceso de transposición en España para junio de 2026, reducirá este umbral máximo al 5% , lo que implicará mayores exigencias de justificación y corrección para las empresas que presenten disparidades retributivas.

Caso práctico: cómo calcular el registro retributivo en una pyme

Veamos un registro retributivo ejemplo aplicado a una pequeña empresa de servicios con 15 empleados: 8 mujeres y 7 hombres, en dos grupos profesionales (técnico y administrativo).

Grupo profesional Salario medio hombres Salario medio mujeres Brecha (%) Técnico 32.400 € 29.700 € 8,3% Administrativo 24.000 € 23.500 € 2,1%

En este caso, la brecha en el grupo técnico (8,3%) está por debajo del umbral del 25%, por lo que no se exige justificación adicional. Sin embargo, conviene registrar por qué existe esa diferencia: podría deberse a la antigüedad, a complementos por disponibilidad o a diferencias en la tabla salarial del convenio colectivo aplicable. El registro se complementa con los tipos de salario que aplica cada categoría.

Para conocer cómo se calculan los complementos incluidos en el salario medio, consulta nuestro artículo sobre cómo se calculan los complementos salariales . Y si quieres comparar la retribución de tu empresa con la media del mercado, puedes revisar el salario medio en España .

Gestionar el registro salarial de forma manual puede llevar horas y generar errores que se pagan caro. Un software de nóminas automatiza el cálculo de medias, medianas y brechas retributivas, y te mantiene actualizado ante cualquier cambio normativo.

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