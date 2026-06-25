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Puntos clave sobre el registro salarial obligatorio
Obligación universal
: el registro salarial es obligatorio para todas las empresas en España, independientemente de su tamaño.
Base legal
: el Real Decreto 902/2020 establece los requisitos del registro retributivo desde el 14 de abril de 2021.
Contenido mínimo
: salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desglosados por sexo y grupo profesional.
Frecuencia
: el registro retributivo debe actualizarse al menos una vez al año.
Sanciones
: el incumplimiento puede conllevar multas de entre 626 y 225.018 euros según la gravedad de la infracción.
El
registro salarial obligatorio
es una de las herramientas de transparencia retributiva más importantes para las empresas en España. Desde su entrada en vigor el 14 de abril de 2021, amparado por el
Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
, todas las organizaciones (sin excepción de tamaño o sector) tienen la obligación de documentar los salarios medios de su plantilla, desglosados por sexo y grupo profesional.
Contar con un
modelo de registro salarial en Excel
es el primer paso para cumplir con esta normativa de forma ordenada. En este artículo te explicamos qué debe incluir el
registro retributivo
, cómo rellenar el modelo paso a paso, quién está obligado a tenerlo y qué ocurre si no se cumple. También encontrarás una plantilla de nómina en Excel con la que podrás organizar los datos de tu equipo.
¿Qué es el registro salarial obligatorio?
El
registro salarial
, también denominado
registro retributivo
, es un documento interno que recoge los valores medios de los sueldos, los
complementos salariales
y las percepciones extrasalariales de toda la plantilla, diferenciados por sexo y distribuidos por grupos o categorías profesionales. Su objetivo es garantizar la
igualdad salarial
entre hombres y mujeres, tal y como exige el artículo 28 del
Estatuto de los Trabajadores
.
¿Qué dice la normativa sobre el registro retributivo?
El
RD 902/2020
, en vigor desde el 14 de abril de 2021, obliga a todas las empresas a elaborar el registro retributivo con los valores medios de los conceptos salariales y extrasalariales, desagregados por sexo. Los artículos clave son:
Art. 3:
las empresas deben aplicar el principio de transparencia retributiva para garantizar información suficiente sobre la retribución.
Art. 4:
el principio de igual retribución por trabajo de igual valor vincula a todas las empresas, independientemente de su tamaño.
Art. 5:
todas las empresas, incluido el personal directivo y los altos cargos, deben contar con un registro retributivo completo.
Desde 2026, la
Directiva Europea UE 2023/970 de transparencia salarial
amplía estas obligaciones. Refuerza el derecho de los trabajadores a solicitar información retributiva y endurece las sanciones por incumplimiento, con multas que pueden oscilar entre los
626 y los 225.018 euros
según la gravedad.
¿Qué es el trabajo de igual valor?
El concepto de
trabajo de igual valor
es fundamental para interpretar el registro salarial. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015 (art. 28), un trabajo tiene igual valor que otro cuando las funciones encomendadas, las condiciones formativas y profesionales, los factores de desempeño y las condiciones laborales son equivalentes. Este criterio es la base para detectar una posible
brecha salarial
dentro de la empresa.
¿Qué datos debe incluir el modelo de registro salarial?
Para que el
registro salarial obligatorio
sea válido y cumpla con el RD 902/2020, debe recoger como mínimo los siguientes conceptos, desagregados por sexo y diferenciados por grupo profesional, categoría profesional o puestos de trabajo de igual valor.
¿Qué conceptos retributivos deben figurar en el registro?
El
acta salarial
o registro retributivo ejemplo debe incluir, para cada concepto, los valores medios y la brecha de género:
Concepto retributivo
Dato requerido
Salario total anual
Media, mediana y brecha de género (%)
Salario base anual
Media, mediana y brecha de género (%)
Complementos salariales anuales
Media, mediana y brecha de género (%)
Percepciones extrasalariales
Media, mediana y brecha de género (%)
Horas extraordinarias y complementarias
Media, mediana y brecha de género (%)
Recuerda que los datos individuales de cada empleado son confidenciales. El registro refleja únicamente los valores medios, no los salarios nominales de cada persona. Puedes consultar la
tabla salarial
de tu sector como referencia para valorar los grupos profesionales.
¿Qué información de los empleados se incluye en la plantilla?
Aunque el registro retributivo no requiere datos personales nominativos, la
plantilla de nómina en Excel
de base sí necesita los siguientes campos por empleado para poder calcular correctamente los valores medios:
Grupo de cotización y categoría profesional
Género
Tipo de contrato y horas estipuladas
Fecha de contratación y antigüedad
Salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales
Percepciones por horas extraordinarias y días de ausencia
Si necesitas calcular el coste salarial con precisión, consulta cómo
calcular el salario por hora
para trasladar correctamente los datos de parciales o empleados con jornada reducida.
¿Cómo rellenar el modelo de registro salarial en Excel?
El
modelo de registro salarial en Excel
permite a cualquier empresa cumplir con el RD 902/2020 sin necesidad de software adicional. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
¿Cuáles son los pasos para rellenar la plantilla?
Sigue estos pasos para completar correctamente el modelo:
Paso 1 – Reúne los datos de la plantilla:
recoge el salario base anual, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales y las horas extras de cada empleado, junto con su grupo profesional y género.
Paso 2 – Introduce los datos en la pestaña de información de empleados:
agrupa a los trabajadores por categoría o grupo profesional y añade el tipo de contrato y las horas contratadas.
Paso 3 – Calcula la media y la mediana:
para cada concepto retributivo y grupo profesional, calcula el valor medio separado por hombres y mujeres. Muchas plantillas en Excel incluyen fórmulas automáticas.
Paso 4 – Calcula la brecha salarial:
compara los valores medios de hombres y mujeres en cada concepto. Si la diferencia supera el 25%, la empresa deberá justificar los motivos.
Paso 5 – Revisa y guarda el registro:
el registro debe quedar disponible para una posible inspección laboral o para su consulta por parte de los representantes legales de los trabajadores.
¿Qué herramienta oficial ofrece el Ministerio de Igualdad?
El Ministerio de Igualdad pone a disposición de todas las empresas la
herramienta de registro retributivo IR!
, accesible desde el portal del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta herramienta permite obtener los cálculos del registro retributivo del Ministerio de Igualdad sin costes adicionales. Incluye una guía de uso práctico y garantiza que el formato cumpla con los requisitos legales vigentes.
Para empresas con mayor volumen de plantilla o con estructuras retributivas complejas, puede resultar más eficiente utilizar un
software de gestión de nóminas
. Este le permitirá automatizar el cálculo de la media, la mediana y la brecha salarial, así como actualizar el
registro salarial
cada vez que haya modificaciones contractuales o salariales.
¿Quién está obligado a llevar el registro salarial?
El
registro salarial obligatorio
afecta a
todas las empresas que operen en España
, independientemente de su tamaño, sector o número de trabajadores. Esto incluye pymes, microempresas, comercios, startups y multinacionales.
¿Existe alguna excepción según el tamaño de la empresa?
No existe ninguna excepción al
registro retributivo
: todas las empresas, incluidas aquellas con menos de 10 trabajadores, deben realizarlo. La única diferencia por tamaño se aplica al
plan de igualdad
y a la
auditoría retributiva
:
Obligación
Empresas < 50 trabajadores
Empresas ≥ 50 trabajadores
Registro salarial obligatorio
✔ Sí
✔ Sí
Plan de igualdad
✗ No
✔ Sí
Auditoría retributiva
✗ No (salvo plan de igualdad)
✔ Sí (si hay plan de igualdad)
Justificar brecha > 25%
✗ No obligatorio
✔ Sí, obligatorio
La
auditoría retributiva
es un procedimiento más exhaustivo que el registro salarial y solo es obligatoria para las empresas que deben elaborar un plan de igualdad (50 o más trabajadores). No deben confundirse ambos conceptos.
¿Con qué frecuencia debe actualizarse el registro retributivo?
El
registro salarial
debe actualizarse como mínimo
una vez al año
. Sin embargo, se recomienda revisarlo también cuando se produzcan cambios relevantes en la estructura retributiva de la empresa: nuevas contrataciones, modificaciones de contrato, subidas salariales o cambios en los complementos. Si la empresa tiene representación legal de los trabajadores, estos tienen derecho a consultar los resultados del registro a través de su representante.
¿Qué diferencia hay entre el registro salarial y la auditoría retributiva?
Aunque ambos instrumentos están relacionados con la
transparencia salarial
y la igualdad retributiva, no son equivalentes. Comprender sus diferencias es clave para saber qué obliga la ley a cada empresa.
¿En qué se diferencia el registro retributivo de la auditoría salarial?
Aspecto
Registro salarial
Auditoría retributiva
Obligatoriedad
Todas las empresas
Solo empresas con plan de igualdad (≥ 50 trabajadores)
Finalidad
Registrar y comparar salarios medios por sexo y grupo
Analizar causas de brecha y proponer medidas correctoras
Periodicidad
Anual
Vinculada a la vigencia del plan de igualdad
Profundidad
Valores medios y mediana
Análisis detallado de puestos, criterios y política salarial
¿Qué se considera brecha salarial en el registro?
Se considera que existe una
brecha salarial
significativa dentro de una empresa cuando la diferencia entre la retribución media de hombres y mujeres, en puestos de igual valor, supera el
25%
. Las empresas con más de 50 trabajadores deberán, además, justificar por escrito los motivos de esa diferencia y demostrar que no responde a discriminación por razón de género.
La Directiva UE 2023/970, en proceso de transposición en España para junio de 2026, reducirá este umbral máximo al
5%
, lo que implicará mayores exigencias de justificación y corrección para las empresas que presenten disparidades retributivas.
Caso práctico: cómo calcular el registro retributivo en una pyme
Veamos un
registro retributivo ejemplo
aplicado a una pequeña empresa de servicios con 15 empleados: 8 mujeres y 7 hombres, en dos grupos profesionales (técnico y administrativo).
Grupo profesional
Salario medio hombres
Salario medio mujeres
Brecha (%)
Técnico
32.400 €
29.700 €
8,3%
Administrativo
24.000 €
23.500 €
2,1%
En este caso, la brecha en el grupo técnico (8,3%) está por debajo del umbral del 25%, por lo que no se exige justificación adicional. Sin embargo, conviene registrar por qué existe esa diferencia: podría deberse a la antigüedad, a complementos por disponibilidad o a diferencias en la
tabla salarial
del convenio colectivo aplicable. El registro se complementa con los
tipos de salario
que aplica cada categoría.
Gestionar el registro salarial de forma manual puede llevar horas y generar errores que se pagan caro. Un software de nóminas automatiza el cálculo de medias, medianas y brechas retributivas, y te mantiene actualizado ante cualquier cambio normativo.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de registro salarial
El
registro salarial es obligatorio para todas las empresas
, independientemente de su tamaño. El
plan de igualdad solo aplica a empresas con 50 o más trabajadores
. El registro recoge los valores medios retributivos por sexo y grupo profesional; el plan de igualdad es un conjunto de medidas para garantizar la igualdad en contratación, formación y promoción.
No disponer de registro retributivo es una infracción laboral sancionable con multas de entre
626 y 225.018 euros
según la LISOS. Con la Directiva UE 2023/970, el incumplimiento puede derivar además en la
pérdida de ayudas públicas y subvenciones
, y en la obligación de indemnizar a los trabajadores afectados por discriminación retributiva.
Sí,
no existe un formato oficial obligatorio
. Una plantilla Excel es válida si incluye los conceptos exigidos y está disponible ante una inspección. En empresas con plantillas grandes o estructuras salariales complejas, un
software de nóminas
ofrece mayor trazabilidad y reduce el riesgo de error.
La plantilla debe incluir
devengos
(salario base, complementos, horas extra),
deducciones
(cotizaciones a la Seguridad Social, retención de IRPF) y el
líquido a percibir
, respetando la estructura del modelo oficial del
Real Decreto 1001/2010
. Para plantillas numerosas o cálculos complejos, es recomendable usar un software especializado que automatice las bases de cotización.
Tienen acceso la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y los
representantes legales de los trabajadores
(delegados de personal o comité de empresa). Estos últimos acceden a los resultados aritméticos del registro, nunca a los datos salariales individuales, que son siempre
confidenciales
.