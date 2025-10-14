El 28 de febrero de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Familias, una normativa diseñada para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad española. Esta ley tiene como principales objetivos reconocer la diversidad de situaciones familiares en España, mejorar la protección social de todas las familias y garantizar la conciliación eficaz entre la vida laboral y familiar. En PayFit, estamos comprometidos a ayudar a las empresas y sus trabajadores a adaptarse a estas nuevas regulaciones, garantizando el cumplimiento y la optimización de los recursos.

¿Qué nos dice la Ley de Familias este 2025 ? ¿Qué nos dice la Ley de Familias este 2025 ? ¿Cuáles son las novedades específicas de la nueva ley de conciliación familiar en 2025 ? ¿Qué medidas futuras se pretende revisar en la Ley de Familia ?

¿Qué nos dice la Ley de Familias este 2025 ? La nueva Ley de Familias, aprobada recientemente, establece un marco comprensivo de medidas destinadas a fortalecer la protección económica y social de todas las familias en España. Esta legislación reconoce y valora la diversidad de situaciones familiares existentes, abordando desde familias monoparentales hasta familias numerosas, y busca mejorar significativamente su bienestar general. Además de proporcionar un apoyo tangible a través de ayudas económicas y servicios sociales, esta ley también se enfoca en garantizar el derecho fundamental de los trabajadores a conciliar su vida laboral con la familiar. Esto implica no solo flexibilidad en los horarios de trabajo, sino también un acceso más equitativo a los permisos familiares y a la protección en situaciones de vulnerabilidad. Para entender mejor cómo gestionar estos permisos, es útil revisar información sobre los tipos de permisos retribuidos y el tiempo . Más allá de las medidas prácticas, la Ley de Familias 2025 introduce una serie de valores y principios rectores que deben guiar las políticas públicas en el futuro. Estos incluyen : Perspectiva de género : La ley enfatiza la necesidad de abordar las desigualdades de género dentro de las políticas familiares, asegurando que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para beneficiarse de los programas de apoyo y para participar activamente en la vida familiar.

Universalidad : Se propone que las medidas de apoyo sean accesibles para todas las familias, independientemente de su composición o situación económica, promoviendo una cobertura inclusiva que reconozca y respete la pluralidad de estructuras familiares. Es decir, la organización en el trabajo es un recurso valioso para las empresas que buscan adaptarse a estas nuevas normativas.

Promoción y prevención : La ley también se centra en la promoción de la salud y el bienestar de las familias y en la prevención de situaciones de riesgo. Esto incluye programas educativos, acceso a la salud y medidas para prevenir la exclusión social.

Protección de los Derechos Humanos : Se garantiza que todas las intervenciones y políticas familiares estén alineadas con los derechos humanos, asegurando que todas las personas, sin importar su contexto familiar, puedan vivir con dignidad y seguridad.

Accesibilidad universal : La accesibilidad es clave en la nueva ley, que busca eliminar barreras que puedan impedir que las familias accedan a los servicios y apoyos necesarios. Esto se extiende a la inclusión de familias con miembros con discapacidad, asegurando que los servicios sean accesibles para todos. En conjunto, estas disposiciones reflejan un enfoque holístico y progresista para la política familiar, que no solo busca aliviar las cargas económicas, sino también fomentar un ambiente en el que todas las familias puedan prosperar. Este enfoque integral promueve una sociedad más justa y equitativa, en la que las políticas públicas respaldan activamente el bienestar y la inclusión de todas las configuraciones familiares.

💡 ¿Sabías qué? Los trabajadores tienen derecho a permisos específicos como el permiso de lactancia , que permite cuidar al bebé durante los primeros meses, o los permisos por hospitalización , para atender a familiares enfermos ? Además, la ley contempla días libres por mudanza , facilitando así importantes transiciones personales. Estos permisos refuerzan el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Guía sobre la gestión de vacaciones y ausencias Descargar la guía definitiva

¿La Ley de Familias cuándo entra en vigor ? El 16 de mayo de 2023 se implementó la nueva Ley de Familias, con la cual, mediante la introducción de varios derechos y permisos retribuidos, tales como el permiso de lactancia, el permiso parental, el permiso por fuerza mayor o el permiso por accidente o enfermedad grave , se aspira a facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores, buscando un equilibrio más significativo entre el ámbito personal, familiar y profesional. ¿Cuáles fueron las novedades de la anterior ley de conciliación familiar ? Refrescamos la memoria sobre las actualizaciones incorporadas en la Ley de Familias de 2023, con un enfoque particular en los permisos parentales. Esta normativa, bajo el Real Decreto Ley 5/2023 del 28 de junio de 2023, introdujo ajustes significativos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 1. Permiso de 8 semanas para el cuidado de hijos hasta los 8 años : Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un permiso parental de 8 semanas, ya sea de manera continua o discontinua, dedicado al cuidado de hijos menores de 8 años. Este permiso es intransferible y puede utilizarse de forma flexible. Durante este tiempo, el contrato laboral se considera suspendido, manteniendo la afiliación y cotización en la Seguridad Social, aunque inicialmente es un permiso no remunerado. Se espera que, a partir de agosto de 2024, se remuneren cuatro de estas ocho semanas, según una enmienda reciente a la Ley. Es necesario notificar a la empresa con al menos 10 días de anticipación, especificando las fechas de inicio y finalización del permiso. 2. Permiso retribuido de 5 días por cuidado de familiares de segundo grado o convivientes : Este permiso permite que los trabajadores se ausenten del trabajo con remuneración durante 5 días laborables, en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario, afectando a familiares de hasta segundo grado o convivientes. 3. Permiso retribuido de hasta 4 días por urgencias familiares imprevistas : Se establece un permiso de fuerza mayor de hasta 4 días para situaciones de fuerza mayor o asuntos familiares urgentes e imprevisibles, como enfermedades o accidentes que requieran asistencia inmediata. Este permiso puede utilizarse por horas o días completos, siempre que no se superen los 4 días al año. Estas disposiciones refuerzan el compromiso con la protección y el bienestar de los trabajadores y sus familias, permitiendo una mayor flexibilidad y apoyo en momentos críticos. ¿Cuáles son las novedades específicas de la nueva ley de conciliación familiar en 2025 ? Pablo Bustinduy ha destacado varias disposiciones específicas incluidas en la nueva Ley de Familias, enfocadas en mejorar el bienestar y los derechos de diversas configuraciones familiares, entre las cuáles destacan las siguientes : 1. Prestación por crianza : Se establece una ayuda mensual de 100 euros para familias con niños de hasta tres años, destinada a apoyar los primeros años de crianza. 2. Protección a familias monoparentales : Se otorgará un título oficial de familia monoparental, principalmente a mujeres, que representan el 80% de estos hogares. Este título facilitará el acceso prioritario a diversos servicios públicos y ofrecerá 16 semanas de educación infantil gratuita durante los primeros 24 meses de vida del niño. Además, las familias monoparentales con dos hijos recibirán los mismos derechos que las familias numerosas.

💡¿Sabías qué? El Tribunal Constitucional ha dictaminado que las madres biológicas de familias monoparentales podrán ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo hasta 26 semanas, en lugar de las 16 semanas establecidas anteriormente.

3. Protección a familias numerosas en 2025 : Se modifican los criterios para ser reconocido como familia numerosa. Ahora, las familias con cuatro hijos (antes cinco) o tres hijos en caso de parto múltiple (antes cuatro) serán categorizadas así. Además, en situaciones de divorcio o separación con custodia compartida, ambos progenitores podrán beneficiarse de este estatus. 4. Protección a familias migrantes : La nueva ley de familias en 2025 continua asegurando la asignación de un NIE para los hijos de familias migrantes cuya situación administrativa no esté regularizada, protegiendo su acceso a servicios y derechos. 5. Protección a familias con personas con discapacidad : Se equipararán los derechos de las familias numerosas a aquellas que incluyan un miembro con una discapacidad del 33% o superior . Además, se garantizarán servicios de atención temprana y apoyos educativos necesarios para menores con discapacidad. 6. Derechos para parejas de hecho : Se equipararán los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios en varias áreas, como la pensión de viudedad y el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos en caso de separación , y se creará un Registro Estatal de Parejas de Hecho. 7. Fondo de garantía de alimentos : Se incrementará tanto el umbral de acceso como la cantidad máxima del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos , que podrá alcanzar hasta 500 euros mensuales. Estas medidas representan un avance significativo en la protección y el apoyo a las familias en España, reconociendo y adaptándose a la diversidad de situaciones familiares en la sociedad actual. ¿Qué medidas futuras se pretende revisar en la Ley de Familia ? Algunas medidas aún no se han incluido en la actual Ley de Familias, pero se prevé su debate en futuras reformas legislativas. Entre las propuestas más destacadas está la extensión de los permisos por nacimiento y cuidado del menor (antes conocidos como permisos de maternidad y paternidad) hasta las 20 semanas para cada progenitor. Aunque el Real Decreto-ley 9/2025 ya ha ampliado la duración a 19 semanas, el propio texto legal recoge el compromiso del Gobierno de llegar a esas 20 semanas en el futuro. Además, la Ley contempla otras medidas como : Permitir que el segundo progenitor adelante hasta 10 días su permiso.

Dar la opción a la madre biológica de iniciar su permiso hasta cuatro semanas antes de la fecha prevista de parto.

La existencia de un permiso parental no retribuido de 8 semanas, que puede disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. Por ahora, estas propuestas están pendientes de aprobación definitiva o de futuras modificaciones legales. Estas iniciativas representan pasos significativos hacia la mejora de la conciliación familiar y la igualdad, así como hacia la inclusión y reconocimiento de todas las configuraciones familiares. Aunque aún queda camino por recorrer, estos avances reflejan un progreso continuo hacia la adaptación a las necesidades cambiantes de la población. Se espera que, con la implementación de estas medidas, se fortalezca la protección social de las familias y se avance hacia una sociedad más equitativa y justa. La Ley de Familias 2025 representa un avance significativo en la protección y apoyo a las familias españolas, abordando diversas configuraciones familiares y sus necesidades únicas. Con medidas como permisos ampliados, protección especial para familias monoparentales y numerosas, y mejoras en los derechos de las parejas de hecho, esta ley es un paso hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. 💻 ¿Quieres conocer más sobre nuestras funcionalidades ? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y…¡descubre porqué más de 20.000 empresas forman parte de PayFit !