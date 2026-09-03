Puntos clave sobre la base reguladora La base reguladora es el importe de referencia que utiliza la Seguridad Social para calcular prestaciones como desempleo, incapacidad temporal, maternidad/paternidad o jubilación.

No aparece en la nómina : se calcula a partir de las bases de cotización, que sí figuran en la parte inferior del recibo salarial.

No es lo mismo que el salario base : el salario base es un componente del salario bruto, mientras que la base reguladora es una media de las bases de cotización acumuladas.

Base máxima de cotización en 2026: 5.101,20 €/mes . Base mínima (grupos 4-7): 1.424,50 €/mes .

Novedad 2026 en jubilación: entra en vigor un sistema dual que permite elegir entre los últimos 25 años cotizados o las 302 mejores bases de los últimos 304 meses.

La base reguladora es una cifra que sirve de referencia para calcular el importe de las prestaciones de la Seguridad Social, como la pensión de jubilación, la prestación por desempleo, la baja laboral o los permisos de maternidad y paternidad. Aunque se relaciona estrechamente con la nómina, la base reguladora no aparece reflejada en ella de forma directa.

En este artículo te explicamos qué es la base reguladora, cómo se diferencia del salario base y de la base de cotización , y cómo se calcula para cada tipo de prestación con datos actualizados a 2026.

¿Qué es la base reguladora del sueldo?

¿Qué es la base reguladora del sueldo?

La base reguladora es el importe que emplea la Seguridad Social para determinar la cuantía de las prestaciones contributivas. Se obtiene a partir de un cálculo sobre las bases de cotización del trabajador durante un periodo determinado, y permite conocer cuánto cobrará una persona en situaciones como una baja médica, el desempleo o la jubilación.

Es importante entender que la base reguladora no aparece reflejada en la nómina. Lo que sí figura en el recibo salarial son las bases de cotización (en la parte inferior), que constituyen el punto de partida para su cálculo. Cuanto más elevadas hayan sido las bases de cotización, mayor será la base reguladora y, por tanto, mayor la prestación a percibir.

¿La base reguladora es lo mismo que el salario base?

No. Aunque están relacionados, la base reguladora no es lo mismo que el salario base . El salario base es la retribución fija mensual establecida por el convenio colectivo, mientras que la base reguladora es una media de las bases de cotización acumuladas en un periodo concreto.

La relación entre estos conceptos es la siguiente: el salario base, sumado a los complementos salariales (antigüedad, nocturnidad, horas extra, etc.), forma el salario bruto. A partir del salario bruto se calcula la base de cotización, que a su vez es la referencia para obtener la base reguladora.

¿Cuál es la diferencia entre base reguladora y base de cotización?

La base de cotización es el importe mensual sobre el que se calculan las aportaciones a la Seguridad Social, tanto del trabajador como de la empresa. Aparece en la nómina y se calcula sumando el salario bruto y la prorrata de pagas extras.

La base reguladora, en cambio, es una media de las bases de cotización correspondientes a un periodo determinado. Solo se calcula cuando el trabajador necesita acceder a una prestación (desempleo, baja, jubilación). Es decir, la base de cotización es lo que se aporta mientras se trabaja; la base reguladora determina lo que se percibe cuando se deja de trabajar.

Concepto Aparece en nómina Para qué sirve Salario base Sí Retribución fija mensual según convenio Base de cotización Sí (pie de nómina) Calcular aportaciones a la Seguridad Social Base reguladora No Calcular el importe de las prestaciones

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¿En qué prestaciones influye la base reguladora?

La base reguladora afecta directamente a la cuantía de las principales prestaciones de la Seguridad Social. Cuando un trabajador cesa en su actividad laboral, ya sea por enfermedad, desempleo, maternidad/paternidad o jubilación, el importe que recibirá depende de su base reguladora.

Las prestaciones más relevantes en las que interviene son:

Prestación por desempleo

Incapacidad temporal (baja laboral por enfermedad común o accidente)

Prestación por nacimiento y cuidado de menor (maternidad y paternidad)

Pensión de jubilación

Incapacidad permanente

En todos los casos, el importe final de la prestación será un porcentaje aplicado sobre la base reguladora, que varía según el tipo de prestación y las circunstancias del trabajador.

¿Cómo se calcula la base reguladora en una nómina?

Para calcular la base reguladora hay que partir de las bases de cotización del trabajador, que pueden consultarse en las nóminas o a través del portal Import@ss de la Seguridad Social. El método de cálculo varía en función de la prestación concreta.

¿Cómo calcular la base reguladora en la prestación por desempleo?

La base reguladora de la prestación por desempleo se obtiene sumando las bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días cotizados y dividiendo el resultado entre 180. Se excluyen las horas extraordinarias del cálculo.

Sobre esta base reguladora diaria, se aplican los siguientes porcentajes:

70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días.

60 % a partir del día 181 y hasta el final de la prestación.

Ejemplo práctico: un trabajador con bases de cotización por desempleo de los últimos 6 meses de 2.000 €, 2.100 €, 1.950 €, 2.050 €, 2.000 € y 2.100 € tendría una suma total de 12.200 €. Su base reguladora diaria sería 12.200 / 180 = 67,78 €/día, es decir, aproximadamente 2.033 €/mes. Durante los primeros 6 meses de paro cobraría el 70 % de esa base, unos 1.423 €/mes.

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¿Cómo calcular la base reguladora en las incapacidades temporales?

El cálculo de la base reguladora en una baja laboral depende de si se trata de contingencias comunes o profesionales. En ambos casos, se toma como referencia la base de cotización del mes anterior al inicio de la baja, dividida entre el número de días del mes.

Tipo de baja Periodo Porcentaje sobre la BR Contingencias comunes Días 1-3 0 % (a cargo de nadie) Días 4-20 60 % de la BR Día 21 en adelante 75 % de la BR Contingencias profesionales Desde el día 2 75 % de la BR

⚠️ Importante En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el primer día de baja lo asume la empresa como salario. Además, en el cálculo de la base reguladora por contingencias profesionales se incluye la parte proporcional de horas extraordinarias.

¿Cómo calcular la base reguladora en la prestación por nacimiento y cuidado de menores?

La prestación por nacimiento y cuidado de menor equivale al 100 % de la base reguladora del trabajador. Su duración es de 16 semanas tanto para la madre como para el otro progenitor. Es la prestación más sencilla de calcular, ya que no se aplican porcentajes reductores.

¿Cómo calcular la base reguladora en la pensión de jubilación?

El cálculo de la base reguladora para la jubilación ha experimentado un cambio importante en 2026 con la entrada en vigor del sistema dual previsto en el Real Decreto-ley 2/2023. La Seguridad Social aplicará de oficio la fórmula más favorable para el trabajador entre dos opciones:

Método tradicional: se suman las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años) y se dividen entre 350.

Nuevo método (2026): se eligen las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses (25,33 años) y se dividen entre 352,33, descartando así los 2 peores meses.

Este sistema dual se irá ampliando progresivamente: en 2037 se considerarán los 27 mejores años de los últimos 29. Sobre la base reguladora resultante se aplica un porcentaje según los años cotizados:

Con 15 años cotizados: 50 % de la base reguladora.

Con 36 años y 6 meses cotizados en 2026: 100 % de la base reguladora.

¿Cómo puedo saber cuál es mi base reguladora?

La base reguladora no figura directamente en la nómina, pero puede calcularse a partir de los datos disponibles. Existen varias vías para conocerla.

¿Dónde se consultan las bases de cotización?

Las bases de cotización aparecen en la parte inferior de cada nómina, en el apartado de deducciones y cotización a la Seguridad Social. También es posible solicitar un informe completo de bases de cotización a través del portal Import@ss de la Seguridad Social, accediendo con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

¿Se puede usar una calculadora de base reguladora?

Para la jubilación, la Seguridad Social ofrece un simulador de pensiones accesible desde su sede electrónica que ya incorpora el nuevo sistema dual de cálculo vigente en 2026. Para la prestación por desempleo, el SEPE proporciona información orientativa en sus oficinas y portal web.

También es posible realizar un cálculo manual recopilando las bases de cotización de las últimas nóminas y aplicando las fórmulas correspondientes a cada prestación, tal como hemos visto en los apartados anteriores.

¿Cuáles son las bases de cotización en 2026?

Las bases de cotización determinan los límites mínimos y máximos sobre los que se calculan las aportaciones a la Seguridad Social, y por tanto influyen directamente en la base reguladora en una nómina. En 2026, las cifras clave son:

Concepto Importe mensual Importe diario Tope máximo 5.101,20 € 170,04 € Base mínima (grupos 4-7) 1.424,50 € 47,48 € MEI (2026) 0,90 % (0,75 % empresa / 0,15 % trabajador)

Respecto a 2025, el tope máximo ha subido un 3,9 % (de 4.909,50 € a 5.101,20 €). Las bases mínimas se han actualizado tras el acuerdo del SMI de febrero de 2026. Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha pasado del 0,80 % al 0,90 %, lo que supone un ligero incremento en las deducciones de la nómina .

¿Cómo se aplica la base reguladora? Ejemplo práctico

Veamos un ejemplo completo para entender cómo funciona el cálculo de la base reguladora en un caso real.

¿Cuánto cobraría un trabajador de baja por enfermedad común?

Supuesto: un empleado con una base de cotización por contingencias comunes de 2.400 €/mes causa baja por enfermedad común durante 30 días.

Cálculo: la base reguladora diaria sería 2.400 / 30 = 80 €/día.

Periodo de baja Porcentaje Cálculo Importe diario Días 1-3 0 % — 0 € Días 4-20 (17 días) 60 % 80 × 0,60 48 €/día Días 21-30 (10 días) 75 % 80 × 0,75 60 €/día Total 30 días (17 × 48) + (10 × 60) 1.416 €

¿Cuánto cobraría de prestación por desempleo?

Supuesto: el mismo empleado queda desempleado. Sus bases de cotización por desempleo de los últimos 6 meses fueron: 2.400 €, 2.350 €, 2.500 €, 2.400 €, 2.300 € y 2.450 €.

Cálculo: suma total = 14.400 €. Base reguladora diaria = 14.400 / 180 = 80 €/día. Base reguladora mensual = 2.400 €/mes. Durante los primeros 180 días cobraría el 70 %, es decir, 1.680 €/mes. A partir del día 181, pasaría a percibir el 60 %, unos 1.440 €/mes.

Calcular correctamente la base reguladora es fundamental para anticipar el importe de las prestaciones y evitar errores en la gestión de nóminas. Un software de nóminas actualizado permite automatizar estos cálculos, aplicar las bases de cotización vigentes y generar las nóminas sin errores.

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