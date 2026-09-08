Plan del sitio - Payfit

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Más claridad, más confianza. Todo lo que cambia en la gestión de nóminas y RRHH está aquí.
“Lo que más valoran nuestros empleados es que accediendo a la plataforma en un solo clic pueden obtener todas sus nóminas.”
Tamara Lora · Head of People @Kantox
Tu primer mes con Payfit, gratis
Preparamos y revisamos tu nómina de principio a fin. Disfruta de tu primer mes gratis. Oferta válida hasta el 30 de septiembre.
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