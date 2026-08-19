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Contratación de empleados
Descubre todo sobre la contratación de nuevos empleados: la formalización de la entrada del candidato como empleado.
Tipos de contrato de trabajo
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre contratos de trabajo: tipos de contratos, ayudas y mucho más.
Relaciones laborales
Las relaciones laborales están sujetas a cambios legislativos continuos. En esta sección te contamos todo sobre los códigos de contrato y otras peculiaridades.
Cómo hacer un contrato de trabajo
Saber cómo hacer un contrato de trabajo puede ser una tarea engorrosa para los responsables de un departamento de RRHH. Especialmente, si no se cuenta con la herramienta adecuada.
Proceso de reclutamiento
El proceso de reclutamiento es una actividad muy importante para la contratación de nuevos talentos. Encuentra toda la información relativa a este proceso, desde la creación de la oferta de trabajo hasta el primer día de trabajo del nuevo empleado.
Extinción del contrato de trabajo
La extinción del contrato laboral se supone el fin de la relación laboral y se produce por diversas causas. De hecho, dependiendo de la causa se sigue un procedimiento y forma determinados, además de requerirse una documentación concreta.
Becario
La figura del becario es muy común dentro de las empresas. Es imprescindible que el departamento de RRHH sepa diferenciar los aspectos clave del convenio de un becario, el cual no hay que confundirlo con un contrato de trabajo.
Periodo de prueba
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre el periodo de prueba en cada uno de los tipos de contrato de trabajo. ¿Cuál es el mínimo y el máximo permitido? ¿Qué condiciones deben cumplirse?