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Contratación de empleados

Descubre todo sobre la contratación de nuevos empleados: la formalización de la entrada del candidato como empleado.

Tipos de contrato de trabajo

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre contratos de trabajo: tipos de contratos, ayudas y mucho más.

Tipos de contrato de trabajo: Compréndelos todosContrato de trabajo: tipos y procesoPrecontrato de trabajo, todo lo que debes saber
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Relaciones laborales

Las relaciones laborales están sujetas a cambios legislativos continuos. En esta sección te contamos todo sobre los códigos de contrato y otras peculiaridades.

Contrato 401, dejó de existir tras la reforma laboralContrato 402, todo lo que debes saberContrato de trabajo temporal, lo que debes saber
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Cómo hacer un contrato de trabajo

Saber cómo hacer un contrato de trabajo puede ser una tarea engorrosa para los responsables de un departamento de RRHH. Especialmente, si no se cuenta con la herramienta adecuada.

Cláusulas adicionales al contrato de trabajoRegistro del contrato de trabajo: consecuencias y sancionesCómo hacer un contrato de trabajo: el paso a paso
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Proceso de reclutamiento

El proceso de reclutamiento es una actividad muy importante para la contratación de nuevos talentos. Encuentra toda la información relativa a este proceso, desde la creación de la oferta de trabajo hasta el primer día de trabajo del nuevo empleado.

Proceso de reclutamiento de personal, ¿qué es?La selección de personal: ¿Qué es y cómo se hace?¿Sabes cómo hacer entrevista de trabajo como entrevistador?
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Extinción del contrato de trabajo

La extinción del contrato laboral se supone el fin de la relación laboral y se produce por diversas causas. De hecho, dependiendo de la causa se sigue un procedimiento y forma determinados, además de requerirse una documentación concreta.

Causas de extinción del contrato de trabajoPreaviso de fin de contrato: ¿cuándo es obligatorio?Los papeles de fin del contrato y extinción de la relación laboral
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Becario

La figura del becario es muy común dentro de las empresas. Es imprescindible que el departamento de RRHH sepa diferenciar los aspectos clave del convenio de un becario, el cual no hay que confundirlo con un contrato de trabajo.

¿Qué es un becario?, todo lo que necesitas saberConvenio de un becario: condiciones y cotizaciónCotización de becarios 2026: cuotas y obligaciones empresa
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Periodo de prueba

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre el periodo de prueba en cada uno de los tipos de contrato de trabajo. ¿Cuál es el mínimo y el máximo permitido? ¿Qué condiciones deben cumplirse?

Período de prueba: contratos y tiemposPreaviso en periodo de prueba: ¿es obligatorio?Baja voluntaria en periodo de prueba: claves en 2026
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Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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