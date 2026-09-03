Realizar evaluaciones periódicas del desempeño laboral implica más que simplemente evaluar de manera cuantitativa los resultados obtenidos por los empleados.

El objetivo principal es apartar las tareas diarias y enfocarse en los logros significativos de un empleado, así como en los desafíos y obstáculos que haya enfrentado en los últimos meses o semanas.

¿Sabes cuáles son los aspectos a tener en cuenta en una evaluación de rendimiento? ¿Conoces cómo diseñar una buena evaluación de rendimiento? ¡No te preocupes! En este post, hoy daremos unos consejos a los empresarios y a los departamentos de RRHH para crear una buena plantilla de evaluación, así como también a poner en marcha el proceso de evaluación de rendimiento.

¿En qué consiste una evaluación de rendimiento?

¿En qué consiste una evaluación de rendimiento?

Una evaluación de rendimiento laboral se puede definir como un proceso formal y efectivo que mide el trabajo y los logros de un empleado en relación con sus responsabilidades laborales.

Su objetivo es determinar la contribución de valor que el empleado aporta, ya sea en términos de incremento de los ingresos de la empresa, en comparación con los estándares de la industria y el retorno de la inversión (ROI) global del empleado.

Desde Recursos Humanos recomendamos realizarla por lo menos cada trimestre ya que, permite comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos individuales de cada empleado y así, mantener una buena organización en el trabajo . Se trata de comprender en qué objetivos han excedido las expectativas y en cuáles han encontrado dificultades a la hora de la ejecución.

Este proceso de evaluación de personal permite tomar otra perspectiva respecto a las tareas cotidianas. Gracias a ella, los empleados emplearán tiempo para conocer los resultados de sus proyectos y les ayudará a descubrir cómo mejorar su rendimiento.

El objetivo principal de la empresa realizando este proceso es conseguir información básica y necesaria para tomar decisiones de manera correcta y acertada.

El objetivo principal de la empresa realizando este proceso es conseguir información básica y necesaria para tomar decisiones de manera correcta y acertada.

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¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en una evaluación de rendimiento?

La evaluación y gestión del rendimiento laboral se puede resumir en 4 grandes bloques:

El estado de ánimo de la persona: cómo se siente, qué le ayudaría a sentirse mejor en la empresa y si considera que tiene un buen equilibrio de vida personal y profesional.

El empleado y la empresa: cómo se relaciona con el resto de personas del equipo, si se siente identificado con la misión y los valores de la empresa, entre otros.

Evaluación de los objetivos: cómo ha sido la puesta en marcha de los proyectos (dificultades encontradas, colaboración con otros equipos) y los resultados conseguidos comparados con los esperados al inicio.

Próximos objetivos: el momento de reflexionar qué podríamos haber hecho mejor en cuanto a aptitudes y actitudes para potenciar la productividad y sobretodo el bienestar del empleado.

¿Qué tiene que tener una checklist de evaluación de rendimiento? Información personal Estado de ánimo Objetivos del trimestre El empleado y los valores de la empresa Plan de desarrollo Feedbacks para el manager

¿Cómo diseñar una buena evaluación de rendimiento?

Este proceso se trata de un proceso de carácter sistemático en el cual no hay lugar a la improvisación. Por tanto, se deben fijar previamente todos y cada uno de los pasos que se van a seguir durante la evaluación y tener una plantilla de evaluación de rendimiento.

1. Define los aspectos a evaluar en un empleado: En primer lugar es importante definir cuáles son las tareas, competencias u objetivos que habrá que evaluar para cada puesto de trabajo y para el equipo.

Los principales indicadores para la evaluación de rendimiento podrían ser:

El cumplimiento de los objetivos establecidos.

Adaptación y fortaleza de las estrategias.

Orientación de los recursos.

Estrategias de las organizaciones y planes de desarrollo.

Análisis de los avances logrados a través de actividades y procesos.

Obtención de datos sobre actividades realizadas y componentes.

2. Escoge una metodología a seguir en tus evaluaciones: Hay diferentes metodologías y depende del puesto profesional que se este evaluando, podemos usar más bien una u otra.

Autoevaluación: el trabajador evalúa su puesto de trabajo, su desempeño y a la empresa.

Evaluación por iguales: los trabajadores que ocupan un mismo cargo o están en un mismo nivel, evalúan a la organización, al desempeño conjunto, y su contribución.

Evaluación hacía arriba: en este caso, las personas del equipo evalúan a los managers que gestionan ese equipo.

Evaluación hacía abajo: los managers evalúan de manera individual a cada persona de su equipo.

Evaluación de los clientes: externos a la organización, de los que con ella trabajan, etc.

Evaluación de desempeño 360º : se trata de un método que integra todas las evaluaciones anteriormente descritas. De este modo, se analiza la visión total de todas las personas involucradas en la actividad empresarial.

💡¿Sabías que…? Una evaluación de rendimiento efectiva no solo mide resultados, sino que también impulsa la motivación y el crecimiento profesional cuando se enfoca en el desarrollo, el feedback constructivo y la co-creación de objetivos claros entre el manager y el empleado.

¿Cómo poner en marcha el proceso de evaluación de rendimiento?

Poner en marcha un proceso de evaluación de rendimiento implica establecer una periodicidad. Es decir, puedes definir la frecuencia con la que se realizarán las evaluaciones de rendimiento en tu empresa.

Puedes optar por hacerlas trimestralmente ( es decir, 4 veces al año) , como lo hace PayFit, o elegir otro intervalo de tiempo que se ajuste mejor a las necesidades de tu empresa.

Programar las reuniones entre colaboradores

Para realizar una buena evaluación de rendimiento es necesario que todas las personas tengan muy claros los objetivos de la misma y preparen muy bien de antemano toda la información necesaria. Esto permitirá encontrar soluciones o alternativas para conseguir los objetivos.

Es esencial que la persona que realice la evaluación de rendimiento también refuerce los puntos fuertes y las aptitudes positivas que tiene el trabajador y potenciarlas aun más para el futuro.

Seguimiento y análisis de los resultados de la evaluación

Después de haber hablado sobre el rendimiento del trabajador y su función dentro del equipo y sobretodo, después de haberle escuchado activamente, es el momento de establecer planes de futuro para el próximo período. Para ello, tienes que cerciorarte que el trabajador se siente parte del equipo y además, comprometido con los objetivos y los cambios a realizar para conseguir los nuevos retos.

Sólo estableciendo metas comunes y concretas de las dos partes se podrá mejorar en el desempeño.

Si el desempeño individual coincide y supera a los objetivos fijados, habrá que alentar a los trabajadores y proponer nuevos retos para que los trabajadores sigan por ese camino.

✍🏽 RECUERDA Si no se alcanzan los objetivos que se habían establecido tanto a nivel individual como para el equipo, no hay que buscar culpables. Sin embargo, sí es importante detectar los problemas, las necesidades así como, aquellos factores que estén fallando para poder corregirlos y así, lograr nuestros objetivos.

¿Cuáles son las ventajas de evaluar al personal de tu empresa?

Conseguirás retener más a tus empleados así como mejorar sus próximos resultados, aumentar la productividad y la calidad de vida de tus empleados así como mejorar las relaciones entre superiores y empleados.

Por ello, evaluar al personal de tu empresa ofrece una serie de ventajas significativas. Te dejamos algunos ejemplos:

Retención de empleados: Mediante la evaluación regular, puedes identificar y reconocer el desempeño de tus empleados. Esto aumenta su satisfacción y compromiso, lo que a su vez ayuda a atraer y retener los talentos clave en tu organización.

Mejora del rendimiento: Al proporcionar retroalimentación y establecer metas claras durante las evaluaciones, puedes motivar a tus empleados a mejorar su desempeño laboral y lograr mejores resultados en el futuro.

Aumento de la productividad: La evaluación del personal permite identificar áreas de mejora y proporcionar capacitación o recursos adicionales para aumentar la productividad de los empleados. Al abordar las debilidades y fortalecer las habilidades, se logra un mayor rendimiento general.

Mejora de la calidad de vida laboral: Las evaluaciones brindan la oportunidad de discutir las necesidades y preocupaciones de los empleados , lo que puede resultar en mejoras en el ambiente de trabajo y en la calidad de vida laboral.

Mejoramiento de las relaciones laborales: Las evaluaciones fomentan una comunicación abierta y transparente entre los superiores y los empleados. Esto fortalece las relaciones laborales, mejora la confianza y promueve una mayor colaboración y trabajo en equipo.

En definitiva, la evaluación del personal en una empresa ofrece ventajas significativas, como la retención de talento, la mejora del desempeño y la productividad, así como el fortalecimiento de las relaciones laborales. Es decir, proporcionar retroalimentación constructiva y establecer metas claras, motiva a los empleados a alcanzar su máximo potencial y a mejorar continuamente.

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