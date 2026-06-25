Puntos clave sobre software de nóminas vs externalización Externalización : delegación del ciclo de nóminas a una gestoría o proveedor externo especializado.

Software de nóminas : automatiza el proceso internamente, sin intermediarios y con comunicación directa con la Seguridad Social.

Coste variable : la externalización crece con la plantilla; las tarifas parten desde los 20 €/trabajador al mes.

Control total : con software, RR. HH. accede a sus datos en tiempo real sin depender de terceros.

Ventaja exclusiva del software : sincronización automática de bajas médicas y seguimiento de modelos fiscales en tiempo real.

En este artículo te explicamos qué implica la externalización de nóminas y cómo se compara con gestionar la nómina internamente mediante un software de gestión de nóminas : coste, control, cumplimiento legal y escalabilidad, para que puedas decidir qué modelo se adapta mejor al tamaño y necesidades de tu empresa.

¿Qué es la externalización de nóminas y qué incluye?

¿Qué es la externalización de nóminas y qué incluye?

La externalización de nóminas consiste en delegar a un proveedor externo la gestión integral del proceso salarial: desde el cálculo de cotizaciones hasta la presentación de modelos fiscales y la comunicación con organismos oficiales.

Ventajas Limitaciones Acceso a especialistas sin necesidad de contratarlos internamente. Dependencia del proveedor para consultas, cambios e incidencias. Reducción de la carga administrativa del equipo interno. Comunicación por correo para variables mensuales, con riesgo de errores de traslado. Responsabilidad contractual del proveedor sobre la corrección de los cálculos. Menor trazabilidad sobre quién hizo cada cambio y cuándo. Sin necesidad de mantener el conocimiento normativo actualizado de forma interna. Coste variable ascendente: a más empleados, más coste mensual.

¿Qué ventajas ofrece un software de nóminas frente a externalizar?

A diferencia de la externalización, un software de gestión de nóminas integra el cumplimiento legal, la comunicación con organismos oficiales y la experiencia del empleado en una sola plataforma.

Criterio Externalización (gestoría) Software de nóminas Control del proceso Delegado al proveedor Interno, en tiempo real Visibilidad sobre datos Limitada; dependes del proveedor Total, con acceso 24/7 Actualizaciones normativas Las gestiona el proveedor Automáticas e integradas en la plataforma Bajas médicas (IT) Comunicación manual al proveedor Sincronización automática con la TGSS Coste Variable por empleado (desde 20 €/mes/trabajador) Cuota fija mensual según tamaño Escalabilidad Coste crece con la plantilla Adaptable sin incrementos proporcionales Experiencia del empleado Sin portal propio habitualmente Nómina interactiva y acceso desde el móvil

Modelo de nómina con horas extraordinarias Descárgate la plantilla

¿Cuándo conviene externalizar y cuándo usar un software?

La externalización puede tener sentido cuando la empresa tiene menos de 5 empleados, una casuística muy sencilla o no quiere asumir ningún tipo de gestión interna. A partir de esa escala, y especialmente cuando la empresa crece o maneja múltiples convenios, el software de nóminas para pymes suele ofrecer mayor control, menor coste total y más agilidad operativa.

Una tercera vía, cada vez más adoptada, es la combinación de ambos modelos: un software de nóminas gestiona la operativa diaria con automatización y control total, mientras el asesor laboral aporta valor en los casos que requieren interpretación jurídica o representación. Es la opción que mejor equilibra autonomía y respaldo experto.

¿Quieres ver cómo funciona en tu caso concreto? Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes gestionar las nóminas de tu equipo con plena autonomía y cumplimiento legal garantizado.