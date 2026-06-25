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¿Qué diferencia hay entre externalizar las nóminas y usar un software especializado?

Kimberlein Ríos
, Redactora de contenidos de RR. HH. y derecho laboral @PayFit
Actualizado el
2 mins
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Puntos clave

Puntos clave sobre software de nóminas vs externalización

  • Externalización : delegación del ciclo de nóminas a una gestoría o proveedor externo especializado.

  • Software de nóminas : automatiza el proceso internamente, sin intermediarios y con comunicación directa con la Seguridad Social.

  • Coste variable : la externalización crece con la plantilla; las tarifas parten desde los 20 €/trabajador al mes.

  • Control total : con software, RR. HH. accede a sus datos en tiempo real sin depender de terceros.

  • Ventaja exclusiva del software : sincronización automática de bajas médicas y seguimiento de modelos fiscales en tiempo real.

En este artículo te explicamos qué implica la externalización de nóminas y cómo se compara con gestionar la nómina internamente mediante un software de gestión de nóminas : coste, control, cumplimiento legal y escalabilidad, para que puedas decidir qué modelo se adapta mejor al tamaño y necesidades de tu empresa.

¿Qué es la externalización de nóminas y qué incluye?

La externalización de nóminas consiste en delegar a un proveedor externo la gestión integral del proceso salarial: desde el cálculo de cotizaciones hasta la presentación de modelos fiscales y la comunicación con organismos oficiales.

Ventajas Limitaciones
Acceso a especialistas sin necesidad de contratarlos internamente. Dependencia del proveedor para consultas, cambios e incidencias.
Reducción de la carga administrativa del equipo interno. Comunicación por correo para variables mensuales, con riesgo de errores de traslado.
Responsabilidad contractual del proveedor sobre la corrección de los cálculos. Menor trazabilidad sobre quién hizo cada cambio y cuándo.
Sin necesidad de mantener el conocimiento normativo actualizado de forma interna. Coste variable ascendente: a más empleados, más coste mensual.

¿Qué ventajas ofrece un software de nóminas frente a externalizar?

A diferencia de la externalización, un software de gestión de nóminas   integra el cumplimiento legal, la comunicación con organismos oficiales y la experiencia del empleado en una sola plataforma.

Criterio Externalización (gestoría) Software de nóminas
Control del proceso Delegado al proveedor Interno, en tiempo real
Visibilidad sobre datos Limitada; dependes del proveedor Total, con acceso 24/7
Actualizaciones normativas Las gestiona el proveedor Automáticas e integradas en la plataforma
Bajas médicas (IT) Comunicación manual al proveedor Sincronización automática con la TGSS
Coste Variable por empleado (desde 20 €/mes/trabajador) Cuota fija mensual según tamaño
Escalabilidad Coste crece con la plantilla Adaptable sin incrementos proporcionales
Experiencia del empleado Sin portal propio habitualmente Nómina interactiva y acceso desde el móvil

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¿Cuándo conviene externalizar y cuándo usar un software?

La externalización puede tener sentido cuando la empresa tiene menos de 5 empleados, una casuística muy sencilla o no quiere asumir ningún tipo de gestión interna. A partir de esa escala, y especialmente cuando la empresa crece o maneja múltiples convenios, el software de nóminas para pymes suele ofrecer mayor control, menor coste total y más agilidad operativa.

Una tercera vía, cada vez más adoptada, es la combinación de ambos modelos: un software de nóminas gestiona la operativa diaria con automatización y control total, mientras el asesor laboral aporta valor en los casos que requieren interpretación jurídica o representación. Es la opción que mejor equilibra autonomía y respaldo experto.

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Resumen

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Preguntas frecuentes sobre externalización de nóminas vs. software

La externalización de nóminas consiste en delegar la gestión completa del proceso salarial a un proveedor externo: cálculo de salarios, cotizaciones, retenciones del IRPF y presentación de modelos fiscales. La responsabilidad operativa se traslada al proveedor, aunque la responsabilidad legal final sigue siendo de la empresa.

Las tarifas habituales oscilan entre los 20 €/trabajador al mes en pymes pequeñas y cuotas fijas desde 250 €/mes en empresas medianas. A estos costes pueden sumarse servicios adicionales como retribución flexible, portal del empleado o asesoría jurídica laboral.

En cierta medida, sí. Al externalizar, la visibilidad sobre datos y plazos depende de la comunicación con el proveedor, lo que puede generar retrasos o dificultades para obtener información en tiempo real. Un software de nóminas mantiene toda la información accesible internamente en cualquier momento.

El outsourcing de nóminas puede gestionarse tanto a través de una gestoría tradicional como de una plataforma digital. La diferencia principal está en la automatización y la trazabilidad : las plataformas digitales ofrecen mayor autonomía, portal del empleado y reportes en tiempo real; las gestorías operan principalmente por correo y teléfono.

Un software de gestión de nóminas es una plataforma que automatiza el ciclo salarial completo : cálculo, cotizaciones, modelos fiscales y comunicación con la Seguridad Social. A diferencia de la externalización, el proceso se gestiona internamente, con acceso en tiempo real a todos los datos.

Las plataformas más completas incorporan asistencia laboral integrada. PayFit Copilot, disponible 24/7 , resuelve dudas sobre convenios, contratos o incidencias sin necesidad de consultar a un asesor externo.

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