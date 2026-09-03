Puntos clave sobre las retenciones en la nómina Las retenciones en la nómina son deducciones obligatorias del salario bruto que se aplican para el pago del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.

La retención del IRPF se calcula de forma progresiva según 6 tramos que van del 19 % al 47 %. La retención mínima en nómina es del 2 %

Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador suponen aproximadamente un 6,45 % de la base de cotización.

Novedades 2026: el MEI sube al 0,90 % y se aplica la cuota adicional de solidaridad para salarios superiores a 5.101,20 €/mes.

Los tramos del IRPF 2026 se mantienen sin cambios a nivel estatal respecto a 2025, pero pueden variar según la comunidad autónoma.

Las retenciones y aportes de nómina son elementos fundamentales en la gestión laboral y fiscal de cualquier empresa. Se trata de las deducciones obligatorias que se aplican sobre el salario bruto del trabajador antes de que este perciba su sueldo neto.

En este artículo te explicamos qué retenciones hay en una nómina, cómo se calculan las retenciones del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, y qué novedades aplican en las retenciones de nómina 2026. Un conocimiento esencial para calcular una nómina correctamente.

¿Qué son las retenciones en la nómina?

¿Qué son las retenciones en la nómina?

Las retenciones en la nómina son las cantidades que el empleador deduce del salario bruto del trabajador para cubrir dos tipos de obligaciones: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas retenciones son obligatorias y se realizan cada mes al elaborar las nóminas.

Es importante entender que las retenciones de nómina no son impuestos adicionales al salario, sino pagos anticipados de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social del trabajador. Aparecen en el bloque de deducciones de la nómina , que es la sección donde se detallan todos los descuentos aplicados al salario bruto.

¿Qué retenciones hay en una nómina?

En toda nómina encontrarás dos grandes bloques de retenciones:

Retención del IRPF: el anticipo del impuesto sobre la renta que la empresa ingresa en Hacienda en nombre del trabajador.

Cotizaciones a la Seguridad Social: la aportación del trabajador para financiar prestaciones como desempleo, jubilación, enfermedad o accidente laboral.

¿Cuándo es obligatorio retener el IRPF en nómina?

La empresa está siempre obligada a aplicar la retención del IRPF en la nómina conforme a los tramos establecidos. La única excepción son los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuyo mínimo exento se sitúa en torno a los 15.876 € anuales para contribuyentes solteros y sin hijos. Por debajo de este umbral, la retención es del 0 %.

¿Cómo se calcula la retención del IRPF en la nómina?

La retención IRPF en nómina se calcula de forma progresiva: no se aplica un único porcentaje a todo el salario, sino que cada tramo de renta tributa a un tipo diferente. Para el cálculo de retenciones IRPF 2026, se mantienen los mismos tramos estatales que en 2025.

¿Cuáles son las tablas de retenciones 2026?

Tramo de renta anual Tipo impositivo total De 0 € a 12.450 € 19 % De 12.450 € a 20.200 € 24 % De 20.200 € a 35.200 € 30 % De 35.200 € a 60.000 € 37 % De 60.000 € a 300.000 € 45 % A partir de 300.000 € 47 %

Importante: estos tramos combinan el tipo estatal y una referencia del tipo autonómico. El porcentaje real puede variar según la comunidad autónoma de residencia del trabajador.

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¿Cómo se calcula el porcentaje de retención en nómina?

Para calcular la retención IRPF de la nómina no basta con aplicar los tramos a los ingresos brutos. La empresa debe tener en cuenta varios factores personales del trabajador:

Salario bruto anual (incluyendo complementos y pagas extras).

Situación familiar: número de hijos y personas dependientes a cargo.

Tipo de contrato: la retención mínima en nómina es del 2 % para contratos de prácticas, formativos y becarios.

Grado de discapacidad del trabajador (si es igual o superior al 33 %).

Lugar de residencia: residentes en Ceuta y Melilla tienen deducciones especiales.

La AEAT pone a disposición de las empresas un algoritmo oficial para el cálculo exacto de retenciones, que se actualiza cada ejercicio. Los softwares de nóminas actualizados aplican este algoritmo de forma automática.

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¿Cómo se calculan las retenciones de la Seguridad Social en la nómina?

Las retenciones en nómina de la Seguridad Social representan la parte que el trabajador aporta para financiar el sistema público de prestaciones. Se calculan aplicando un porcentaje sobre la base de cotización, que depende del grupo de cotización del trabajador.

¿Cuáles son las cotizaciones a cargo del trabajador en 2026?

Concepto Porcentaje (trabajador) Contingencias comunes 4,70 % Cotización por desempleo 1,55 % (indefinido) / 1,60 % (temporal) Formación profesional 0,10 % MEI 0,15 % Total aproximado 6,50 %

Además, las horas extras ordinarias tributan al 4,70 % y las de fuerza mayor al 2 %. Las bases de cotización de contingencias profesionales se utilizan para calcular las aportaciones por desempleo y formación profesional.

¿Qué novedades hay en las cotizaciones de 2026?

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube del 0,80 % al 0,90 % (0,75 % empresa + 0,15 % trabajador), destinado a reforzar el sistema de pensiones.

Se aplica la cuota adicional de solidaridad para trabajadores con retribuciones superiores al tope máximo de cotización (5.101,20 €/mes): un 1,15 % sobre el exceso hasta 5.611,32 €, con tramos progresivos superiores.

La base máxima de cotización se fija en 5.101,20 €/mes (frente a 4.909,50 € en 2025).

¿Qué es la retención judicial en nómina?

La retención judicial en nómina no debe confundirse con las retenciones fiscales o de Seguridad Social. Se trata de un embargo ordenado por un juez mediante el cual un acreedor puede cobrar una deuda a través de la nómina del trabajador.

¿Cómo funciona la retención judicial?

Cuando existe una orden judicial de embargo, la empresa está obligada a retener parte del salario del trabajador y transferirlo al acreedor, respetando los límites legales del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El SMI es inembargable y, a partir de ahí, se aplican porcentajes crecientes sobre el exceso.

¿Qué obligaciones tiene la empresa?

La empresa actúa como mera intermediaria: debe aplicar la retención judicial según lo ordenado por el juzgado y transferir las cantidades al órgano correspondiente. No puede negarse ni modificar los importes por su cuenta.

¿Cómo calcular la retención en la nómina? Ejemplo práctico

Supuesto: Carlos tiene un contrato indefinido con un salario bruto anual de 30.000 € (2.500 €/mes en 12 pagas, sin pagas extras prorrateadas). Es soltero, sin hijos, sin discapacidad, residente en Madrid. La empresa le aplica una retención IRPF del 15,5 % según el algoritmo de Hacienda.

Concepto Importe mensual Salario bruto 2.500 € Contingencias comunes (4,70 %) -117,50 € Desempleo (1,55 %) -38,75 € Formación profesional (0,10 %) -2,50 € MEI (0,15 %) -3,75 € Total Seguridad Social -162,50 € Retención IRPF (15,5 %) -387,50 € Salario neto (líquido a percibir) 1.950 €

En este ejemplo, las retenciones totales (Seguridad Social + IRPF) suponen 550 € mensuales, es decir, un 22 % del salario bruto. El trabajador percibe un salario neto de 1.950 €.

Calcular correctamente las retenciones en la nómina es una obligación legal que afecta directamente a la relación con tus empleados y a las declaraciones tributarias de la empresa. Un software de nóminas actualizado aplica automáticamente los tramos del IRPF, los tipos de cotización y las novedades normativas vigentes.

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