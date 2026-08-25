¿Es correcto hablar de convenio de trabajadores? En realidad, la forma adecuada de denominarlo es, simplemente, convenio colectivo, aunque puede que a veces, de forma incorrecta, se le llame convenio de trabajadores. Tal y como hemos mencionado en anteriores artículos, el convenio colectivo es fundamental dentro de la gestión de empresa y por ello es muy importante entender qué es, qué regula y cómo saber qué convenio aplicar a los contratos de tus empleados.

Como empresario, saber qué convenio colectivo se aplica en tu empresa es vital para entender qué condiciones mínimas regirán las relaciones laborales en ella. Por ello, en el artículo de hoy explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todas las claves sobre el convenio de trabajadores.

¿Qué es el convenio de los trabajadores?

¿Qué es el convenio de los trabajadores?

El convenio colectivo es el acuerdo llevado a cabo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios de un sector o empresa determinado, que establece y regula las condiciones laborales de forma vinculante. En este sentido, se trata de acuerdos que nacen de la negociación colectiva, y que obligan tanto al empresario como a los trabajadores que se vean afectados en el ámbito de aplicación del mismo y durante su periodo de vigencia.

A largo del artículo, podrás observar que cuando hablemos de convenio de trabajadores, en realidad nos estaremos refiriendo a un convenio colectivo, el cual:

Debe realizarse por escrito. Debe presentarse ante la autoridad laboral competente en un plazo de 15 días a partir del momento en que se firma, para ser registrado. Debe remitirse al órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente para su depósito. Debe publicarse, obligatoriamente, por parte de la autoridad laboral, en el Boletín Oficial del Estado, comunidad autónoma o de la provincia correspondiente. El plazo para ello será de máximo 20 días desde la presentación del convenio en el registro.

Así pues, ¿qué es un convenio colectivo? El convenio de trabajadores o convenio colectivo se regula en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores (ET). En él se establece que los convenios colectivos son el resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Es decir, son el acuerdo libremente adoptado por las partes. Mediante los convenios de trabajadores, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad.

No obstante, en el Estatuto de los Trabajadores también se determina que los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. De todas formas, es importante recalcar que los convenios se negocian sobre unos mínimos, sobre unas condiciones mínimas previstas en el ET de manera que el convenio solo puede mejorar dichas condiciones.

Además si concurren alguna de las causas de extinción del contrato de trabajo , los representantes de los trabajadores y empresarios pueden acordar inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio. Este acuerdo debe ir precedido de un periodo de consultas. En otras palabras, el empresario no siempre está obligado a aplicar siempre lo recogido en el convenio sino que existen excepciones.

Por lo tanto, esta inaplicación puede afectar a alguna de estas materias: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento; así como también en las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

No obstante, en el Estatuto de los Trabajadores también se recoge la posibilidad de impugnar el acuerdo alcanzado ante la jurisdicción social en caso de que el convenio se haya firmado con: fraude, dolo, coacción y abuso de derecho. Cuando hablamos de impugnar nos estamos refiriendo a solicitar que la decisión con la que no estamos de acuerdo sea anulada. Para ello, hay que mostrar razones y argumentos que demuestren que esa decisión debe modificarse o suprimirse.

Por otro lado, si durante la negociación del acuerdo alguna de las partes se muestra en desacuerdo, puede manifestar su discrepancia a la comisión paritaria del convenio. Esta comisión tendrá que responder en un plazo máximo de 7 días. En el caso que la comisión no llegue a un acuerdo, entonces habrá que acudir a los procedimientos que se hubieran establecido en los acuerdos de ámbito estatal o autonómico. Una vez transcurrido el periodo de consultas y no se ha alcanzado un acuerdo o no se ha resuelto la discrepancia (si es que se da alguna), cualquiera de las partes puede someter la solución de la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

💡 ¿Sabías qué? La comisión negociadora estará formada por el conjunto de personas constituido por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, y tendrá el objeto de elaborar y confeccionar el convenio colectivo.

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¿Cuál es el contenido del convenio colectivo de trabajo?

El convenio contendrá el conjunto de pactos o cláusulas que se han negociado entre las partes representantes. Además, podrá regular materias de índole económica, laboral o sindical, así como las condiciones de empleo y organización.

Como bien sabemos, el Estatuto de los Trabajadores establece unas pautas mínimas para el convenio de trabajadores, pero éste podrá ampliarse según lo que se pacte. Eso sí, el convenio nunca podrá empeorar las condiciones del ET o de aquello establecido en el contrato laboral, sino que sólo podrá mejorarlas.

El convenio de trabajadores deberá expresar, como contenido mínimo:

El convenio de trabajo tiene el ámbito de aplicación que las partes decidan y acuerden. Además, también se pueden acordar cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva.

📚 ¿Qué se entiende por adhesión y extensión? Las partes negociadoras podrán pactar adherirse a otro convenio colectivo en vigor, siempre que estén dentro del campo de aplicación, notificándolo para su registro a la autoridad laboral competente. Esta adhesión sirve para cubrir posibles lagunas normativas o unificar condiciones de trabajo en ámbitos con semejanzas. Para que ocurra será necesario: El acuerdo de las partes legitimadas para negociar.

La sumisión en la adhesión a la totalidad del convenio colectivo en vigor.

¿Cuál es la vigencia del convenio de trabajadores?

Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos períodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si ninguna de las partes se pronunciara sobre su fin. Esto se conoce como ultraactividad de los convenios colectivos .

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos. Tal y como hemos dicho anteriormente, estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.

¿Qué medidas se deben tomar ante la concurrencia de convenios colectivos de trabajadores?

En el entorno laboral, es posible encontrarse con situaciones donde más de un convenio colectivo podría aplicarse a una misma relación laboral, un fenómeno conocido como concurrencia de convenios . Esta circunstancia puede generar dudas sobre cuál de ellos debe prevalecer o cómo se articulan sus disposiciones en la práctica.

La concurrencia se presenta cuando, por ejemplo, un trabajador podría estar cubierto por un convenio sectorial y, al mismo tiempo, por un convenio de empresa. Aunque pueda parecer un terreno complejo, es importante entender que cuando un convenio está vigente, sus términos no se ven automáticamente modificados por la presencia de otro convenio de un ámbito diferente, a menos que expresamente se haya establecido lo contrario.

De todas formas, los convenios pueden ser complementarios y no contradictorios y esto puede permitir su aplicación de forma simultánea sin generar conflicto. No obstante, el convenio de empresa tiene siempre prioridad aplicativa respecto al estatutario en determinadas materias. Por otro lado, un nuevo convenio posterior a otro que ya existe, deja suspendido y sin efecto al más antiguo, salvo los aspectos que expresamente se mantengan.

💡 ¿Qué dice la ley en torno a los convenios de trabajadores en el ámbito digital? Pues bien, con el auge de las tecnologías, la protección de datos en el ámbito laboral ha cobrado una especial relevancia. De hecho, el artículo 91 de la Ley Orgánica de Protección de Datos recoge que: “Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral”.

¿Cuáles son los convenios de trabajadores?

El convenio general de los trabajadores se puede dividir en dos clasificaciones. Por un lado, la primera clasificación de los convenios colectivos de trabajo pueden ser estatutarios o extraestatutarios, según si se negocia bajo las exigencias del ET o no. Es decir, los extraestatutarios no se publican en ningún lado y se llaman así porque no reúnen las condiciones para ser considerado como estatutario. Por otro lado, los estatutarios obligan a todas los empresarios y trabajadores de su ámbito y el extraestatutario solo a las partes que lo hayan firmado.

Así mismo, encontramos una segunda clasificación en la que encontramos los convenios de ámbito estatal, sectoriales, grupo de empresas, así como de empresa y de ámbito inferior. Por ende, encontramos diferentes t ipos de convenios colectivos entre los ejemplos podemos encontrar el convenio colectivo de ingenierías y oficinas técnicas o el convenio colectivo de oficinas y despachos .

¿Qué convenio colectivo de trabajo tengo que aplicar en mi empresa?

El sector en que se desarrolla la actividad de la empresa y el área geográfica son los factores que determinarán qué convenio colectivo se aplicará. Por ende, ¿alguna vez, como departamento de RRHH, vuestros trabajadores os han preguntado cómo saber el convenio colectivo de la empresa ? Pues bien, en caso de que tengan alguna duda, puedes decirle que siempre es posible consultar a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, aunque deben saber que sus dictámenes no son vinculantes ya que no es un órgano que ofrezca respuestas inmediatas.

Entonces…¿sabes cómo aplicarlo correctamente?

Para asegurar la correcta aplicación de un convenio colectivo, es fundamental comenzar por examinar su ámbito funcional. Este define la actividad principal de las empresas sujetas a aplicar el convenio en cuestión, estableciendo claramente a quién afecta. Asimismo, es crucial tener en cuenta el ámbito territorial del convenio, ya que este especifica el área geográfica de su aplicación, determinando así su alcance. Por último, no debemos olvidar revisar el ámbito personal del convenio, que profundiza en la identificación de las empresas y trabajadores específicamente incluidos o excluidos de su aplicación.

Este triple enfoque garantiza una interpretación precisa y una implementación adecuada del convenio colectivo, evitando malentendidos y asegurando que tanto empleadores como empleados estén al tanto de sus derechos y obligaciones conforme a la normativa aplicable.

Como empresa, ¿puedo cambiar el convenio de trabajadores?

La respuesta es no. La empresa no puede decidir libremente qué convenio colectivo debe aplicar sino que le corresponderá uno u otro en función de la actividad económica y el ámbito territorial.

En caso de no estar aplicando un convenio correcto, deberá modificarlo siguiendo un procedimiento específico de conflicto colectivo, pero en ningún caso a partir de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Desde el punto de vista del empleado, únicamente los representantes legales de los trabajadores pueden iniciar un procedimiento de conflicto colectivo para solicitar la modificación del mismo.

¿Qué prevalece, el convenio colectivo o el contrato de trabajo?

Es importante mencionar que, el Estatuto prevalece sobre el convenio, y el convenio sobre el contrato de trabajo . De todas formas y como hemos dicho, el convenio nunca podrá empeorar las condiciones del ET o del contrato, sino que sólo podrá mejorarlas.

Del mismo modo, el contrato puede mejorar las condiciones del convenio, nunca empeorarlas.

¿Hay sanción por no aplicar el convenio colectivo correcto?

Aplicar un convenio colectivo diferente al propio de la actividad desarrollada por la empresa, cuando las condiciones laborales y salariales reflejadas en el mismo son inferiores a las contempladas en el de pertinente aplicación, supone un perjuicio para los trabajadores.

De esta forma, se vulnera el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto se aplica una norma pactada que no es más favorable para el trabajador.

Ante esta falta los trabajadores podrían demandar judicialmente a la empresa. Además, existe un procedimiento específico respecto a la interpretación y aplicación de los convenios colectivos por el cual los sujetos legitimados pueden instar a que se dicte una sentencia en un plazo de 3 días obligando al empresario a la aplicación de un determinado convenio.

La reclamación judicial podrá interponerse para exigir el derecho a la aplicación del convenio colectivo correcto, o bien para el resarcimiento de los derechos que no han sido respetados. Esta posible reclamación por el cobro de cantidades se podrá retraer a 12 meses e implicará la cotización con efectos retroactivos.

Como has podido comprobar a lo largo de este artículo, la gestión y aplicación de los convenios colectivos representa un desafío considerable. Dominar su complejidad y asegurar su correcta implementación es crucial para cualquier empresario, ya que estos convenios establecen las bases de las condiciones laborales en la empresa.

En PayFit, somos conscientes de esta realidad y, por ello, ofrecemos soluciones tecnológicas que simplifican y automatizan el manejo de los convenios colectivos, facilitando tanto su implementación como cualquier modificación necesaria.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al convenio colectivo? 1) Plataforma configurada legalmente según el Convenio Colectivo de tu empresa Actualización automática de tu plataforma PayFit en base a las modificaciones legales que surjan en tu convenio

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Aplicación simultánea y complementaria de distintos convenios en caso de concurrencia 2) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente en base a tu convenio colectivo

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según tu convenio

Cálculo de todos los conceptos laborales según tu convenio (jornada, vacaciones, horas y pagas extra, etc.) 3) Genera las nóminas de todos tus empleados Generación de la nómina de tus empleados en función de las características de tu convenio colectivo

Actualización automática del sistema de remuneración salarial

Gestión y cálculo de ausencias y vacaciones según el convenio colectivo de aplicación

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