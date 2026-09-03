El Sistema RED constituye una plataforma en línea diseñada para que las compañías puedan transmitir información y documentación a la Seguridad Social de manera eficiente. A través de este sistema, se establece una interacción y intercambio de datos entre las empresas y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante Internet. Aquellas personas autorizadas en el sistema RED tienen la capacidad de llevar a cabo diversas gestiones y trámites, como altas, bajas y modificaciones de contratos, además de poder efectuar el ingreso de las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social.

En el artículo de hoy, te explicaremos cómo ser un autorizado RED. ¡No te lo pierdas!

¿Qué trámites se pueden realizar con el Sistema RED?

Mediante el Sistema RED se pueden realizar trámites y gestiones relativos a:

Cotización

Afiliación

Incapacidad temporal: tramitación de partes

Envío de certificados por nacimiento y cuidado de hijos

Gestión de autorizaciones

¿Cómo puedes autorizar a PayFit?

Tal y como hemos dicho anteriormente y para poder realizar todos los trámites con la Seguridad Social (altas, bajas, modificaciones de contratos, partes médicos, seguros sociales), necesitamos que nos autorices de forma online.

Por ende, para autorizarnos, sigue el siguiente procedimiento:

1️⃣ Comprueba con tu actual gestor que se han presentado los seguros sociales así como el CRA correspondientes a su último mes de cálculo de nóminas. Una vez presentados estos seguros sociales, avísanos para que podamos tramitar la autorización.

2️⃣ PayFit solicitará de forma online la autorización para actuar en tu nombre. Confirma dicha autorización para que se haga efectiva.

¿Cómo puedes confirmar la autorización?

Pues bien, una vez has seguido paso a paso el proceso anterior. Existen dos formas de poder confirmarlo:

Si tu empresa dispone de Certificado digital, pincha aquí y accede con dicho Certificado. A continuación, verás un mensaje de Confirmación de asignación de CCC o NAFs a PayFit . Acepta y habrás confirmado nuestra autorización.

Si no dispones de Certificado Digital, debes acudir a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad social para realizar el trámite de autorización de forma presencial.

Te enviaremos el documento FR10 debidamente cumplimentado para que sea firmado por el representante legal de la compañía y nos lo devuelvas escaneado en color. Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto con nuestros expertos laborales.

💻 ¡No lo dudes más! Y solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y descubre lo mágico de la transformación digital 🚀.