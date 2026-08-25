Carmen, Teresa, Helena y Raúl han sido despedidos. La empresa en la que llevaban más de 15 años ha tenido ajustes organizativos a causa de la globalización que está en marcha. Por consiguiente, la causa del despido ha sido despido objetivo. ¿Qué significa esto?

Básicamente y grosso modo, el despido objetivo supone la extinción del contrato de trabajo y siempre da lugar a una indemnización. Este tipo de despido es una de las tantas causas de extinción del contrato de trabajo que existen. Siempre genera derecho a indemnización, como vamos a ver.

¿Qué es el despido objetivo?

¿Qué es el despido objetivo?

El despido por causas objetivas se regula en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

En ese sentido, las causas que lo fundamentan son:

La ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no puede alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento. La falta de adaptación del empleado a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. La empresa deberá facilitar cursos para la adaptación a estas modificaciones. No se justifica un despido objetivo por falta de adaptación si antes no se ha recibido formación respecto a las novedades técnicas. Cuando concurra alguna de las razones previstas en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cuando la extinción se produzca por un despido colectivo, pero afecte a un número inferior al establecido para considerarse colectivo. Falta de dotación económica. Supuesto especial que solo aplica a trabajadores indefinidos en entidades sin ánimo de lucro financiadas por las Administraciones Públicas, cuando los ingresos de dichas entidades dependan de consignaciones presupuestarias.

🚨Recuerda qué… El despido se puede calificar como procedente, improcedente y nulo. No obstante, es importante recordar que dichas calificaciones no son lo mismo que los tipos de despidos, los cuales son: despido objetivo, despido disciplinario y despido colectivo.

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¿Qué es la indemnización por despido por causas objetivas?

De acuerdo con el artículo 53.b) del Estatuto de los Trabajadores, un despido objetivo genera indemnización de cara al empleado.

Es decir, se sobreentiende que en la causa de extinción del contrato no hay mala fe por ninguna de las dos partes. Simplemente, se producen unas causas objetivas que dan lugar al fin de la relación laboral entre la empresa y el trabajador. En otras palabras, “no hay más remedio” que extinguir el contrato de trabajo .

Por supuesto, para que se dé este tipo de indemnización, el despido objetivo tiene que haberse declarado procedente; de lo contrario, se producirá una indemnización por despido improcedente.

Además, el empleador tiene que argumentar muy claramente y en detalle las causas legales que justifican este tipo de despido. La indemnización por despido objetivo se tiene que pagar en el momento en que se comunica (con el preaviso de fin del contrato de trabajo de 15 días).

Solo si es por causas económicas, se exime la necesidad de poner a disposición esta cuantía en el momento de la comunicación del despido, sin perjuicio del derecho de la persona a exigir el abono de la indemnización cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

¿Cuál es la indemnización correspondiente?

Cuando un contrato se extingue por motivos objetivos, la indemnización es de 20 días de sueldo por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

El empleador debe notificar el despido por escrito, entregar la compensación correspondiente y respetar un preaviso de 15 días, durante el cual el trabajador puede disponer de 6 horas semanales para buscar empleo.

Otras cuestiones claves que interesan saber sobre el despido objetivo:

¿En qué situaciones de despido hay que dar un preaviso?

¿Cuáles son los papeles de fin de contrato ?

¿Cómo hacer el finiquito?

¿Cuánto obtendrán Carmen, Teresa, Helena y Raúl como indemnización?

Cada trabajador recibe una indemnización distinta según su salario y sus años de servicio. La fórmula es siempre la misma: 20 días de salario por año trabajado, con un máximo equivalente a 12 meses de sueldo.

¿Cómo se realiza el proceso de cálculo para el despido objetivo?

Para calcular la indemnización por despido objetivo, se parte del salario diario (salario anual dividido entre 365). Ese importe se multiplica por 20 días para obtener la indemnización anual y luego por los años trabajados. Por último, se comprueba que el total no supere el equivalente a 12 meses de salario.

Ejemplo práctico con diferentes salarios y años de servicio

Carmen trabajó 5 años con un salario de 18.000€ y recibiría 5.013,70€ de indemnización. Teresa, con 8 años y 22.000€ anuales, obtendría 9.744,29€.

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