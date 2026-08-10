Seguramente hayas escuchado hablar de la Fundación Estatal para la Formación en el empleo, pero si no tienes claro de qué se trata o cómo funciona este artículo te responderá a todas tus dudas. Por ello, el objetivo de la FUNDAE es ofrecer formación bonificada a empresas y empleados para mejorar sus habilidades y capacidades en diferentes tipos de aprendizajes.

A través de una amplia variedad de cursos FUNDAE se encarga de llevarlos a cargo a través de una serie de centros formativos. En este artículo te hablamos todo sobre la FUNDAE.

¿Qué es la FUNDAE?

¿Qué es la FUNDAE?

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo es un organismo que ofrece un servicio de orientación al cliente a través de una guía para empresas que desean elaborar un plan de formación para sus empleados.

¿Qué empresas pueden acceder a las bonificaciones?

Serán beneficiarias todas las empresas en territorio estatal, cualquiera que sea su tamaño, que coticen por Formación Profesional a la Seguridad Social y desarrollen formación para sus empleados.

¿Cómo funcionan las bonificaciones de la FUNDAE?

Desde la web de FUNDAE, puedes encontrar manuales prácticos de las bonificaciones que la empresa puede recibir por organizar cursos para los empleados y diversos contenidos formativos. En la web, se indica cómo acceder a dichas bonificaciones, así como también te proporciona un listado de entidades públicas y privadas especializadas en gestionar e impartir estos cursos de formación.

Asimismo, FUNDAE colabora con el SEPE realizando el seguimiento del presupuesto de las formaciones, las subvenciones para el pago de las ayudas y el control y gestión de devoluciones y reintegros de las reclamaciones administrativas.

💡 ¿Sabías qué? A pesar de que no seas una empresa tienes la posibilidad de buscar cursos según modalidades o sectores de trabajo, y además puedes encontrar legislación actualizada, publicaciones y convocatorias de ayudas públicas.

¿Cómo acceder a dichas bonificaciones?

Para acceder a la bonificación de FUNDAE te lo explicaremos desde la perspectiva de la empresa y del empleado.

1️⃣ Si eres una empresa desde la página web de la FUNDAE tendrás acceso directo al espacio empresa desde donde podrás encontrar:

Entidades Organizadoras de formaciones

Cómo bonificar tu formación

Herramientas para PYMEs

Documentación

Entre otras opciones más

2️⃣ Si eres un empleado también tendrás tu propio espacio desde el cual encontrarás:

Buscador de cursos

Consulta sobre tu formación

Consulta del estado de tu beca/ayuda

Y, por último, desde el apartado de Subvenciones podrás encontrar:

Plazos de solicitud de subvenciones

Becas y ayudas

Normativa de subvenciones

¿Cómo funciona la aplicación de bonificaciones?

Desde la opción de empresas se puede acceder a la aplicación de bonificaciones, uno de los espacios más utilizados por las organizaciones desde dónde se puede encontrar consultas de datos, simulador de crédito, consulta del expediente, y más opciones que facilitarán a la empresa la gestión de su crédito y de los cursos FUNDAE.

¿Qué documentación se debe aportar?

Una vez gestionado el curso, el centro de formación deberá entregar a los participantes el certificado o diploma de dicho curso, junto con el cuestionario de evaluación.

Además, deberán facilitar a la empresa la “Notificación: Fin de Grupo”, ya que con este documento desde PayFit podremos gestionar la bonificación de los seguros sociales, la cual puede aplicarse hasta la presentación del boletín del mes de diciembre del año en que finalice el curso.

¿De cuánto crédito dispone mi empresa?

Para conocer de cuánto crédito dispones como empresa podrás acceder a la aplicación de bonificaciones dentro de la web de FUNDAE empresas y desde el apartado de “Simulador de crédito” tendrás la opción de realizar el cálculo del crédito que tienes asignado para tus acciones formativas.

Para dicho cálculo será necesario disponer de los Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC), en los cuales aparece el importe cotizado por la empresa en concepto de Formación Profesional y el tamaño de la plantilla durante el año anterior. Además, deberás saber que todos los costes directos de impartición que ha tenido la empresa para el desarrollo de cada formación son bonificables.

Por otro lado, los costes indirectos tales como pueden ser los de organización, están sujetos a unos límites bonificables:

Costes indirectos: 10% del coste total de la actividad formativa.

Costes de organización (costes de la entidad externa a la cual se encomiende la organización): 20% empresas de hasta 5 trabajadores 15% empresas de entre 6 y 9 trabajadores 10% empresas a partir de 10 trabajadores



Tal y como puedes ver el trámite es rápido y sencillo. Por lo tanto, si tu empresa dispone de un crédito para la formación, simplemente deberás acudir a un centro de formación y tus empleados podrán beneficiarse de una serie de cursos bonificables según las necesidades de la empresa. En definitiva y si eres cliente de PayFit y optas por la realización de un curso; una vez finalizado deberás ponerte en contacto con tu asesor laboral de PayFit y facilitarle el documento de FIN DE GRUPO y... ¡automáticamente la bonificación será aplicada!

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