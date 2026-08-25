La definición de la antigüedad laboral se centra en el tiempo que un empleado ha dedicado a trabajar para una misma empresa, ya sea de manera ininterrumpida a través de un solo contrato o tras una serie de contratos sucesivos.

En los últimos años, ha habido un esfuerzo por definir con mayor claridad el reconocimiento que merece un trabajador por su antigüedad laboral. ¿Qué es el plus de antigüedad? ¿El plus de antigüedad cómo se calcula? En el artículo de hoy, te explicamos todo lo necesario sobre este plus.

¿Qué es el plus de antigüedad?

¿Qué es el plus de antigüedad?

El plus de antigüedad representa un complemento salarial añadido al sueldo base de un empleado, calculado en función de los años de servicio prestados en la empresa. Este plus tiene como objetivo principal estimular la retención de los trabajadores, ayudando a la compañía a evitar los costes asociados con la contratación y formación de nuevo personal.

Cabe destacar que la regulación del plus de antigüedad no se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, dado que no hay un artículo específico que lo regule. En cambio, esta cuestión se gestiona a través de los convenios colectivos, lo que implica que la aplicación y los detalles específicos del plus dependen de cada empresa y de los términos negociados en el convenio colectivo relevante.

💡 ¿Sabías qué? En España, la antigüedad en el trabajo suele traducirse en un aumento del salario base del trabajador. Este aumento suele ser de un porcentaje fijo, que se incrementa cada año de antigüedad. Por ejemplo, un convenio colectivo puede establecer que el salario base se incrementa un 2% cada año de antigüedad. En este caso, un trabajador que tenga 5 años de antigüedad percibirá un salario base que es un 10% superior al salario base de un trabajador con 2 años de antigüedad.

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¿Cómo se calcula el plus de antigüedad en una nómina?

Aprender a resolver la duda de cómo se calcula el plus de antigüedad en una nómina es fundamental.

No obstante, existe un sistema de pago para abonarlo, el cual se basa en diferentes periodos de tiempo. Es decir, por regla general, la forma de pago de este complemento de antigüedad viene establecida en los convenios colectivos, y suelen emplearse:

Trienios

Cuatrienios

Quinquenios

Sin embargo, a la hora de efectuar el cálculo del plus de antigüedad, es importante tener en cuenta el salario base, ya que en algunos convenios colectivos la cuantía del plus de antigüedad será el resultado de aplicar a este un porcentaje. Así mismo, en otros convenios se establece una cantidad fija en función de los años o una base de cálculo distinta.

¿Cuándo se cobra el plus de antigüedad?

Muchos trabajadores se plantean cuándo se cobra la antigüedad. En este sentido, recuerda que este plus sólo es devengado para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en la plantilla de la empresa.

⚠️ Recuerda Los becarios (personas en prácticas curriculares o extracurriculares) no devengan antigüedad. Asimismo, el tiempo que los trabajadores permanecen contratados por Empresas de Trabajo Temporal computará a efectos de antigüedad en caso de pasar a formar parte de la plantilla de la empresa.

Refleja la antigüedad del empleado en su nómina para que cada trabajador pueda verificar su tiempo de servicio y la aplicación del plus de antigüedad. La transparencia es crucial en estos documentos.

Además, la antigüedad se pierde al finalizar la relación laboral, ya sea por despido, renuncia o fin de contrato temporal. Al dejar la empresa, el contador de antigüedad vuelve a cero y, en caso de reincorporarse, los años previos no cuentan.

Sin embargo, si un empleado es recontratado dentro de un mes, la antigüedad no se interrumpe. Aunque no hay una norma fija, en algunos casos, este periodo puede extenderse hasta seis meses, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

¿Qué no computa para el plus de antigüedad?

Hay situaciones donde ciertos períodos no cuentan para el plus de antigüedad en la nómina. Por ejemplo, una excedencia voluntaria no sumará tiempo si el convenio colectivo no lo estipula, ni los periodos con derecho a salarios de trámite. En caso de jornada reducida por guarda legal, la antigüedad se acumula proporcionalmente. Además, el Tribunal Supremo permite que incrementos en el salario mínimo interprofesional absorban el plus de antigüedad cuando el sueldo no alcanza este mínimo.

¿Cómo funciona el plus de antigüedad en los contratos fijos-discontinuos?

El plus de antigüedad en el Estatuto de los Trabajadores, ajustado por el RD 32/2021, se calcula para trabajadores fijos discontinuos considerando toda la relación laboral, no solo el tiempo activo. Este método asegura un cálculo objetivo, proporcional y transparente, conforme al artículo 16.6.

Este artículo detalla dos aspectos clave:

Cobro de complementos salariales de antigüedad, que consideran tanto períodos de servicio como de inactividad. Calculo de la antigüedad para indemnizaciones por despido, que sólo incluye el tiempo de servicio efectivo, calculando la indemnización a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 meses para contratos post 12 de febrero de 2012.

En resumen, el plus de antigüedad motiva y recompensa a los trabajadores, fomentando la retención y valorando su experiencia, adaptándose a las políticas de cada empresa.

Además, el plus de antigüedad fomenta un ambiente laboral más estable y armonioso, beneficiando tanto a los empleados como a los empleadores al fortalecer las relaciones y la productividad en el trabajo .

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