Desde la perspectiva del empleador, es fundamental entender cómo y cuándo se debe emitir un finiquito, así como los componentes que deben incluirse en su cálculo. Este documento no solo se genera en situaciones de despido, sino también en cualquier forma de terminación de la relación profesional, incluyendo la baja voluntaria o la finalización de un contrato temporal.

¿Qué es el finiquito?

¿Qué es el finiquito?

No es una indemnización, sino el salario pendiente hasta la finalización del contrato, ya sea por despido, baja voluntaria o fin de contrato temporal. La empresa debe entregar el finiquito, que detalla los conceptos adeudados, como salario base y complementos.

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¿Cómo hacer un finiquito y qué incluye?

En este documento, la empresa debe incluir los ingresos que el empleado ha generado, pero aún no ha recibido, incluyendo posibles compensaciones adicionales. Las remuneraciones típicas son:

Salario del último periodo trabajado.

Parte proporcional de las pagas extraordinarias pendientes.

I mporte proporcional de vacaciones no disfrutadas , calculado a 2,5 días por mes trabajado desde enero hasta la fecha de terminación, ajustando los días ya tomados.

Otros pagos pendientes, como bonos, primas, beneficios u horas extras, si corresponden.

💡¿Sabías qué? Si un trabajador solicita la baja voluntaria y no cumple con el preaviso de la baja voluntaria que establece el convenio, estará obligado a compensar a la empresa. Este pago consiste en una cantidad equivalente a los días de sueldo correspondientes a los días que faltaron para cumplir con el periodo de preaviso establecido.

¿Cómo se calcula?

Para calcularlo, lo haremos mediante un ejemplo práctico:

Teresa lleva 10 años trabajando como técnica informática en Manzana, S.A. pero por problemas financieros será despedida el 30 de mayo de 2026. De acuerdo con su contrato, cobraba un salario bruto de 2.500 euros con dos pagas extras de 1.500 euros cada una y aún no ha disfrutado de los días de vacaciones que le pertocan. Por lo tanto…

1️⃣ Cálculo del sueldo diario

33.000€/ 365 días = 90,41€/día

2️⃣ Cálculo de vacaciones

30 días que tiene un mes x 5 meses trabajados = 150 días

Con esto, hacemos una regla de 3. En 360 días de trabajo le corresponden 30 días, por tanto en 150 días de trabajo le corresponderá 12,5 días de vacaciones.

El resultado sería multiplicar los 12,5 días de vacaciones por el salario diario = 12,5 días x 90,41 euros = 1.130,13€ que percibirá en concepto de vacaciones.

3️⃣ Cálculo pagas extra: La extra de Navidad se devenga el 1 de enero del año en curso, y la de verano, en julio del año en curso.

En el caso de Teresa, solo tendrá derecho a percibir la de Navidad. Haremos el siguiente cálculo:

1.500€ x (5/12) = 625€

Una vez realizados todos estos cálculos, el finiquito que percibirá Teresa será:

Total finiquito = Salario + Vacaciones + Paga Extra

Total finiquito = 2.500€ + 1.130,13 + 625

Total finiquito = 4.255,13€

Además, como Teresa ha sido despedida por despido objetivo, tiene derecho a una indemnización. Para ello, tendremos que calcular lo siguiente:

4️⃣ Antigüedad en la empresa: Para el cálculo de la indemnización, debemos obtener el dato de la antigüedad en meses completos. Teresa tiene una antigüedad en la empresa desde el 2 de febrero de 2016. El despido tiene fecha de efectos del 30 de mayo de 2026.

Teresa ha cumplido 10 años completos (del 2 de febrero de 2016 al 2 de febrero de 2026) y unos meses, desde el 2 de febrero de 2026 al 30 de mayo de 2026, han transcurrido 4 meses. Por lo tanto, Teresa ha prestado servicios durante 124 meses.

5️⃣ Indemnización por despido objetivo: Teresa ha sido despedida por motivos económicos. La empresa le ha informado que se ha visto obligada a rescindir su puesto de trabajo y por ello, le pone a su disposición la indemnización equivalente a 20 días por año trabajado.

Indemnización = Salario diario x antigüedad x 20 días por año trabajado / 12

Indemnización = 90,41€ x 124 meses x 20 días por año trabajado / 12

Indemnización = 18.684,73€

En total, Teresa cobraría la suma total del finiquito más la indemnización. Por ello, Teresa percibirá 22.939,86€.

🚨 Recuerda qué: En relación con la indemnización por despido objetivo, es crucial destacar que es obligatorio proporcionar al afectado un preaviso de 15 días, según lo estipulado en el artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores. Por cada día que falte este preaviso, se debe indemnizar a la persona con el equivalente bruto a un día de sueldo completo. Además, es importante remarcar que, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita del despido, se debe poner a disposición la indemnización correspondiente a veinte días por año de servicio. Esta cantidad se prorrateará por meses para los periodos de tiempo inferiores a un año, con un límite máximo de doce mensualidades.

¿Qué despido no tiene derecho a finiquito?

En España, el empleado siempre tiene derecho a recibir el finiquito, independientemente de la circunstancia de fin de contrato de trabajo. Este documento no solo refleja el pago final que incluye el salario pendiente hasta la fecha de salida, sino también otras compensaciones.

¿Qué plazo existe para pagar el finiquito?

La compañía está obligada a realizar el pago del finiquito el último día de la relación laboral. Sin embargo, si la empresa no cumple con esta obligación, el trabajador dispone de un periodo legal de 12 meses para presentar una reclamación, tanto por vías administrativas como judiciales.

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