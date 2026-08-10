¿Sabes qué significa el concepto de “grupos de cotización” que aparece en la nómina de tus trabajadores? ¿Sabrías decir si es simplemente informativo? ¿Es importante? Pues bien, es crucial que tanto tú como tus trabajadores comprendáis la importancia de conocer a qué grupo pertenecéis dentro de la cotización de empresa de la Seguridad Social , incluyendo las posibles bonificaciones que ofrece la Seguridad Social que podrían aplicarse según el grupo.

Es decir, si contratas a un ingeniero (Grupo 1) para que realice funciones de auxiliar administrativo (Grupo 8). Tienes que tener en cuenta que se le clasificará en un grupo diferente que si lo llegas a contratar para realizar labores propias de ingeniero.

Por ello, entender de qué tratan los grupos de cotización de la Seguridad Social es muy importante. Entonces…¿Cuáles son los grupos de cotización de la Seguridad Social? ¿En qué influye el grupo de cotización? ¿Qué diferencia hay entre categoría profesional y grupo de cotización? En el artículo de hoy, PayFit te lo explica para que puedas convertirte en un experto.

¿Qué son los grupos de cotización de la Seguridad Social?

¿Qué son los grupos de cotización de la Seguridad Social?

La definición de los grupos de cotización es la siguiente: Se trata de un método de clasificación profesional que establece la Seguridad social en función del cual se agrupa a los trabajadores según las funciones que desarrollan en su trabajo y que, sirve como determinante para poder agrupar las diferentes bases de cotización .

Esta clasificación es fundamental no solo para la inscripción de la empresa en la Seguridad Social , sino también para fijar el nivel de contribución a la Seguridad Social de la empresa por el empleado contratado. Además, es esencial para informar de la vida laboral del trabajador, ya que el grupo de cotización determina aspectos cruciales como las coberturas y el salario que percibe.

El grupo de cotización no influye en nada el salario del empleado. Serán los Convenios Colectivos los que fijen el tramo de salario en el que se establece lo que el empleado cobrará en su nómina , así como los límites de cotización se fijan en función de su grupo de cotización.

¿Por qué es importante saber el grupo profesional de cada trabajador?

Es importante determinar el grupo profesional al que pertenece cada uno de nuestros trabajadores ya que influye en diversos aspectos tales como las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social , las bases de cotización aplicables y, en consecuencia, los derechos laborales y las coberturas sociales de los empleados. A continuación, exploraremos cómo la pertenencia a un determinado grupo de cotización afecta directamente a:

Remuneración: Es decir dependiendo del grupo al que pertenezca el trabajador, recibirá la remuneración mensual y los complementos salariales establecidos para ese grupo.

Funciones: Así mismo, según los grupos de cotización de la SS cada trabajador tiene limitadas las funciones pertenecientes a cada grupo.

Cotizaciones de la Seguridad Social : Y finalmente, pertenecer a un grupo profesional determina las bases mínimas de cotización y máximas de cotización en 2026 lo que influye en la indemnización por despido, la prestación por desempleo, incapacidad o la pensión de jubilación.

¿Para qué sirve el grupo de cotización?

Básicamente, el grupo de cotización sirve para concretar la cotización a la Seguridad Social. Es decir, tenemos que tener presente el grupo de cotización de cada empleado así como su salario, ya que, de ese resultado saldrá su base de cotización; en este caso para el año 2026.

Por lo tanto, la función principal de los grupos de cotización es limitar las bases obtenidas en las nóminas porque no podrán estar por encima ni por debajo de los límites establecidos para cada grupo de cotización. En definitiva, el rango que establecen los grupos de cotización así como las nóminas son la clave de todo el mecanismo de contribución.

¿Dónde se verá reflejado el grupo de cotización?

Pues bien, el grupo de cotización se verá reflejado en la parte de arriba a la derecha del recibo de salario. Tal y como se aprecia en la nómina de ejemplo:

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¿Cómo se calcula la base de cotización según la Seguridad Social?

La base de cotización, en 2026, se calcula con base en la remuneración mensual bruta que recibe un trabajador. Incluye las pagas extra prorrateadas (se tienen en cuenta 12 bases de cotización al año) y otros conceptos como horas extra, vacaciones no disfrutadas, etc.

¿Cómo saber a qué grupo de cotización pertenece cada uno de nuestros trabajadores?

Para saber a qué grupo pertenece cada uno de tus trabajadores tenemos que tener en cuenta los siguientes 3 aspectos:

El grupo profesional en el que se encuentre en el convenio colectivo aplicable.

Los estudios. Es decir, la titulación de los trabajadores.

Y el contenido general del puesto de trabajo que se va a desarrollar.

No obstante, es muy importante saber con exactitud a qué grupo de cotización pertenecen tus empleados. Tal y como hemos mencionado anteriormente, las bases mínimas y máximas de cotización dependen de la categoría profesional (o grupo profesional) a la que pertenezcan tus empleados. Por ejemplo, un ingeniero titulado que está trabajando como administrativo pertenecería al Grupo 7 - Auxiliares Administrativos. Sin embargo, si estuviera desempeñando la función de ingeniero como tal estaría en el Grupo 1 - Ingenieros y Licenciados.

💡¿Sabías que? La gestión de las bases de cotización es una de las tareas principales del día a día de los expertos en relaciones laborales. La presentación de las liquidaciones de seguridad social donde comunican estas bases, se deben realizar mes a mes, así mismo a este trabajo se añaden otro tipo de presentaciones de impuestos como puede ser el Modelo 111 (trimestral o mensual) y el Modelo 190 (anual).

¿Cuál es la diferencia entre grupos de cotización y categoría profesional?

Normalmente, solemos confundir los conceptos de grupos de cotización y categorías profesionales. Por lo tanto, la diferencia entre grupos de cotización de Seguridad Social y la categoría profesional es esencialmente que:

La categoría profesional indica las funciones a desarrollar por el empleado, dependen de la titulación y/o capacitación del trabajador, así como el salario bruto mínimo que viene establecido en el convenio colectivo que resulte de aplicación.

Los grupos de cotización están establecidos por la Seguridad Social e incumben a la cotización de los trabajadores.

A modo de resumen, la categoría profesional se establece en el Convenio Colectivo y afecta al salario y el grupo de cotización se establece por la Seguridad Social y afecta a las cotizaciones.

Categoría profesional : establecida por Convenio Colectivo - afecta al salario

Grupo de cotización: establecida por la Seguridad Social- afecta a las cotizaciones

Así mismo es importante mencionar que, cuando exista una variación en las condiciones de trabajo se tienen que actualizar ambas y se verán reflejadas en las nóminas de los trabajadores.

¿Cuántos grupos de cotización hay?

Actualmente existen 11 grupos de cotización diferentes y en cada uno de ellos, se establecen unas bases mínimas y máximas de cotización para cada año; para 2026 son las siguientes. Estas se publican y actualizan anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante una orden de cotización.

A continuación, te mostramos las bases de cotización de 2026 para cada grupo en una tabla donde se recogen los 11 grupos de cotización:

BASES DE COTIZACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA 2026

Grupo de Cotización Categorías Profesionales Bases mínimas euros/mes Bases máximas euros /mes Grupo 1 Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 1.929 5.101,20 Grupo 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1.599,60 5.101,20 Grupo 3 Jefes Administrativos y de Taller 1.391,70 5.101,20 Grupo 4 Ayudantes no Titulados 1.381,20 5.101,20 Grupo 5 Oficiales Administrativos 1.381,20 5.101,20 Grupo 6 Subalternos 1.381,20 5.101,20 Grupo 7 Auxiliares Administrativos 1.381,20 5.101,20 Grupo 8 Oficiales de primera y segunda 46,04 163,65 Grupo 9 Oficiales de tercera y Especialistas 46,04 163,65 Grupo 10 Peones 46,04 163,65 Grupo 11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 46,04 163,65

⚠️ Las bases mínimas de cotización se han mantenido a las del año 2025 a la espera de la actualización del MEI para 2026.

¿Y cómo cotizan los becarios?

Pues bien, la cotización de los becarios no tienen cotización desempleo (contingencias de desempleo), fondo de garantía salarial, ni formación profesional. Esto quiere decir, entre otras cosas, que no podrá optar a la ayuda del paro cuando finalice su periodo de prácticas.

💡 ¿Sabías que…? A lo largo de 2026, se prevé que el Estatuto de los Becarios se desarrolle para ofrecer una mayor protección y seguridad a todos los becarios.

¿Qué becarios cotizan a la Seguridad Social?

Como bien sabes, solo los estudiantes con prácticas remuneradas cotizaban a la Seguridad Social en concepto de contingencias comunes y contingencias profesionales.

Sin embargo, desde el 1 de enero de 2024 es obligatorio que se incluyan en el Sistema de Seguridad Social a todos aquellos alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación. Por lo tanto, la cotización para los becarios de prácticas formativas no remuneradas supondrá una cuota empresarial de 2,36€ por cada día de alta en la Seguridad Social para contingencias comunes y de 0,29€ para contingencias profesionales.

ℹ️¿No sabes cómo darte de alta en la Seguridad Social ? Puedes consultar nuestro artículo si necesitas más información.

¿Es una norma retroactiva?

Dicha normativa prevé la posibilidad de celebrar un convenio especial para las prácticas realizadas antes de su entrada en vigor.

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