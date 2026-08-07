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Por una sociedad responsable y sostenible
Asumimos nuestra responsabilidad como empresa y como tal queremos contribuir a una sociedad mejor.
Nuestra visión
Forma parte de nuestra visión hacer del trabajo una fuente de satisfacción para todos. Esto implica a nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros usuarios y nuestros socios.
Apoyamos plenamente la participación de nuestros empleados en las iniciativas de RSC para que todos puedan desarrollarse y crecer.
Esto ayuda a que nuestro impacto en nuestro ecosistema sea aún más positivo, tanto interna como externamente, inspirando a nuestros clientes con una política de RRHH innovadora y un producto que ofrece a nuestros usuarios una mejor experiencia de trabajo.
Nuestro compromiso se basa en 3 pilares
Nuestras iniciativas en 2021
Iniciativas sociales
Para nuestros empleados
Conferencias inspiradoras
Actos mensuales de sensibilización con conferencias inspiradoras y acciones de movilización
Para nuestros clientes
Donaciones ¡Pronto en España!
Nuestras iniciativas en 2021
Medioambiente
Para nuestros empleados
Publicación de nuestra emisión de huella de carbono y un plan de acción para reducirla
Talleres del "reto ecológico" Little Big Impact
Formación del 15% de nuestros empleados en 2021
Objetivo: 25% de los empleados formados para 2022
Nuestras iniciativas en 2021
Diversidad e inclusión
Para nuestros empleados
Creación de una comisión de voluntarios que promueven y conciencian sobre la Diversidad e Inclusión en PayFit
Workshop sobre los sesgos inconscientes en el trabajo
Formación para todos nuestros reclutadores y managers
Encuesta periódica interna para conocer la situación y mejorar la política de la empresa
Acciones anteriores
"Eco-challenge" workshop
Día del Voluntariado - Permacultura Urbana
Partido de fútbol para Movember
Correr 60 km por Movember
Pink October contra el cáncer de mama
Día de voluntariado en el refugio de animales
Reto "Mi pequeño planeta"
Conferencia Time for the Planet