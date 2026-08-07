Ir al contenido principal

Por una sociedad responsable y sostenible

Asumimos nuestra responsabilidad como empresa y como tal queremos contribuir a una sociedad mejor.

Nuestra visión

Nuestro enfoque de RSC es una de las 5 prioridades de PayFit.

Forma parte de nuestra visión hacer del trabajo una fuente de satisfacción para todos. Esto implica a nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros usuarios y nuestros socios.

Apoyamos plenamente la participación de nuestros empleados en las iniciativas de RSC para que todos puedan desarrollarse y crecer.

Esto ayuda a que nuestro impacto en nuestro ecosistema sea aún más positivo, tanto interna como externamente, inspirando a nuestros clientes con una política de RRHH innovadora y un producto que ofrece a nuestros usuarios una mejor experiencia de trabajo.

Nuestro compromiso se basa en 3 pilares

Sensibilización sobre temas sociales
Participar en la resolución de problemas medioambientales
Valorar la diversidad y la inclusión en el trabajo

Nuestras iniciativas en 2021

Iniciativas sociales

Para nuestros empleados

Para nuestros empleados

  • Conferencias inspiradoras

  • Actos mensuales de sensibilización con conferencias inspiradoras y acciones de movilización

Para nuestros clientes

Para nuestros clientes

  • Donaciones ¡Pronto en España!

Nuestras iniciativas en 2021

Medioambiente

Para nuestros empleados

Para nuestros empleados

  • Publicación de nuestra emisión de huella de carbono y un plan de acción para reducirla

  • Talleres del "reto ecológico" Little Big Impact

Formación del 15% de nuestros empleados en 2021

Objetivo: 25% de los empleados formados para 2022

Nuestras iniciativas en 2021

Diversidad e inclusión

Para nuestros empleados

Para nuestros empleados

  • Creación de una comisión de voluntarios que promueven y conciencian sobre la Diversidad e Inclusión en PayFit

  • Workshop sobre los sesgos inconscientes en el trabajo

  • Formación para todos nuestros reclutadores y managers

  • Encuesta periódica interna para conocer la situación y mejorar la política de la empresa

Acciones anteriores

"Eco-challenge" workshop

Concienciación y acciones

Día del Voluntariado - Permacultura Urbana

Voluntariado

Partido de fútbol para Movember

Concienciación y acciones

Correr 60 km por Movember

Concienciación y acciones

Pink October contra el cáncer de mama

Concienciación y acciones

Día de voluntariado en el refugio de animales

Voluntariado

Reto "Mi pequeño planeta"

Concienciación y acciones

Conferencia Time for the Planet

Concienciación y acciones

Loading...

Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

Solicitar una demostración