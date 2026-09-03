Puntos clave sobre el salario base El salario base es la retribución fija pactada por unidad de tiempo u obra, sin complementos ni extras.

El salario base dentro de la nómina aparece dentro de los devengos salariales y sirve como base de otros cálculos.

El salario base se expresa en bruto; el neto se obtiene tras deducciones y retenciones.

El salario base en España depende del convenio colectivo, categoría profesional y contrato.

El salario base es uno de los conceptos más importantes de la nómina, porque define la retribución fija del trabajador antes de sumar complementos y antes de aplicar deducciones. Para una empresa, calcularlo correctamente es clave para cumplir el convenio y evitar errores salariales.

En este artículo te explicamos qué es el sueldo base, cómo aparece el salario base en la nómina y cuál es la diferencia entre salario mínimo y salario base en España.

¿Qué es el salario base?

¿Qué es el salario base?

El salario base es la retribución fija que recibe una persona trabajadora por el tiempo trabajado o por la obra realizada, sin incluir complementos salariales, horas extras, pagas extraordinarias ni percepciones extrasalariales.

Se integra dentro del salario, pero no equivale por sí solo al salario total.

¿Qué diferencia hay entre salario y salario base?

El salario incluye todas las percepciones económicas del trabajador, en dinero o en especie, por la prestación de servicios. El salario base es solo una parte fija de esa retribución. A partir de él pueden añadirse complementos, pluses, pagas extra o retribución variable.

¿Quién fija el salario base?

El salario base se fija normalmente en el convenio colectivo aplicable, según el grupo o categoría profesional. Si el contrato mejora esa cuantía, se aplica la condición más beneficiosa, siempre respetando el salario mínimo interprofesional y el convenio.

Concepto Qué incluye Dónde aparece Salario base Retribución fija por tiempo u obra Devengos salariales Salario bruto Salario base + complementos + otros devengos Total devengado antes de deducciones Salario neto Importe tras Seguridad Social e IRPF Líquido a percibir

¿El salario base es bruto o neto?

El salario base es bruto. Esto significa que se expresa antes de aplicar cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones de IRPF. El importe que finalmente recibe el trabajador en su cuenta es el salario neto, también llamado líquido a percibir.

El salario base es bruto. Esto significa que se expresa antes de aplicar cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones de IRPF. El importe que finalmente recibe el trabajador en su cuenta es el salario neto, también llamado líquido a percibir.

Para llegar al salario neto se parte de los devengos, se calculan las deducciones de nómina, las cotizaciones y las retenciones en la nómina. El resultado final puede variar según la situación personal del trabajador, su tipo de contrato y la comunidad autónoma.

Salario neto = Salario base + complementos salariales + percepciones extrasalariales − cotizaciones a la Seguridad Social − retenciones (IRPF y otras deducciones)

El salario base influye en la base de cotización en la nómina, pero no siempre coincide con ella. La base puede incluir otros conceptos salariales y se utiliza para calcular prestaciones, contingencias comunes, desempleo y otros conceptos de Seguridad Social.

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¿Cuál es la diferencia entre salario mínimo y salario base?

El salario mínimo interprofesional es la cuantía mínima anual que debe percibir cualquier trabajador a jornada completa. El salario base, en cambio, se determina por convenio o contrato y puede variar según sector, grupo profesional, funciones y jornada.

💡Recuerda que... el SMI se refiere a jornada completa y en salario bruto. En contratos a tiempo parcial, se aplica proporcionalmente a la jornada trabajada.

Elemento Salario mínimo Salario base Quién lo fija Gobierno, cada año Convenio colectivo o contrato Función Garantía mínima legal Retribución fija del puesto Importe Igual para todos a jornada completa Varía por sector y categoría Cómputo Anual y proporcional a jornada Según jornada, tiempo u obra

¿Cómo figura el salario base en la nómina?

El salario base en la nómina aparece dentro del bloque de devengos salariales. Es el primer concepto fijo sobre el que se añaden otros importes, como complementos de puesto, antigüedad, pluses, horas extraordinarias, pagas extra prorrateadas o mejoras voluntarias.

No forman parte del salario base las percepciones extrasalariales que compensan gastos reales, como dietas, kilometraje o determinados pluses de transporte, cuando no retribuyen trabajo efectivo. Tampoco lo son las indemnizaciones o prestaciones de Seguridad Social.

¿Cómo calcular el salario base? Ejemplo práctico

Supongamos un trabajador con salario bruto mensual de 1.900 €. Su nómina incluye 1.450 € de salario base, 250 € de complemento de puesto y 200 € de pagas extra prorrateadas.

En este caso, el salario base no es 1.900 €, sino 1.450 €. El salario bruto es la suma de todos los devengos antes de aplicar cotizaciones e IRPF.

Concepto Importe Salario base 1.450 € Complemento de puesto 250 € Pagas extra prorrateadas 200 € Salario bruto 1.900 € Deducciones e IRPF Según situación personal Salario neto Resultado tras descuentos

Por ello, es importante que las empresas sepan diferenciar entre salario base y salario neto. Es decir, así podrán evitar comunicar a sus empleados cifras erróneas.

En cambio, con un software de nóminas, la empresa puede separar salario base, complementos, bases y líquido a percibir, además de automatizar cálculos y documentos.

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