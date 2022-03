Si concretamos, las principales diferencias son:

Coste : la distribución irregular de la jornada laboral no debe suponer ningún coste extra para la empresa, en cambio, las horas extra se deben compensar económicamente o con descanso.

: la distribución irregular de la jornada laboral no debe suponer ningún coste extra para la empresa, en cambio, las horas extra se deben compensar económicamente o con descanso. Preaviso : La realización de horas extras no requiere un preaviso de mínimo 5 días, como en el caso de la jornada irregular. No obstante, las horas extra deben acordarse previamente, depende del convenio el preaviso.

: La realización de horas extras no requiere un preaviso de mínimo 5 días, como en el caso de la jornada irregular. No obstante, las horas extra deben previamente, depende del convenio el preaviso. Límite : Los empleados podrán realizar como máximo 80 horas extra al año, en cambio, como hemos mencionado anteriormente, la jornada irregular puede suponer un 10% del total de horas anuales, lo que equivale a unas 180 para un trabajador a jornada completa.

: Los empleados podrán realizar como máximo 80 horas extra al año, en cambio, como hemos mencionado anteriormente, la jornada irregular puede suponer un 10% del total de horas anuales, lo que equivale a unas 180 para un trabajador a Obligatoriedad: Si lo establece el convenio colectivo o se llega al acuerdo entre la empresa y la representación de trabajadores, el empleado no podrá rechazar los cambios de distribución irregular de jornada. Hacer horas extra en cambio no es obligatorio.

No obstante, con la distribución irregular de la jornada no vale todo. Por ejemplo, si la empresa tiene establecida una jornada de lunes a viernes, no se podrá aplicar a jornadas de fin de semana. Si el trabajador tuviera que trabajar esos días, se considerarían horas extra.

Otros casos a tener en cuenta en la distribución de horas de trabajo sería el trabajo nocturno: Si el cambio de jornada supone realizar horas nocturnas (de diez de la noche a seis de la mañana), se deberán pagar como tal.

