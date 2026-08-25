El preaviso en un contrato indefinido: una pieza clave para navegar hacia nuevos horizontes laborales. Por ello, la extinción del contrato de trabajo es una situación que requiere llevar a cabo varios trámites y, además, tener en cuenta varios factores importantes.

El contrato de trabajo indefinido no tiene fecha de fin y, por esta razón, si alguna de las partes quiere proceder a su extinción, tendrá que dar un preaviso a la otra parte sobre su intención de finalizar el contrato de trabajo .

En este artículo explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el preaviso de contrato indefinido para que te conviertas en un experto.

¿Es posible el despido sin preaviso en un contrato indefinido?

¿Es posible el despido sin preaviso en un contrato indefinido?

En España, el despido sin preaviso en un contrato indefinido es posible, pero está sujeto a ciertas condiciones y causas específicas establecidas en la legislación laboral.

Las situaciones en las que un empleador puede despedir a un empleado sin previo aviso incluyen principalmente dos casos:

1️⃣ Despido disciplinario

El empleador puede proceder al despido sin preaviso cuando el trabajador comete una falta grave que está tipificada en el Estatuto de los Trabajadores como causa de despido disciplinario. Algunos ejemplos de estas faltas graves son el robo, la violencia en el lugar de trabajo, el acoso, la embriaguez, el abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, entre otros.

2️⃣ Despido objetivo

En este caso, el empleador puede despedir al empleado sin preaviso por causas objetivas, como razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Algunos ejemplos podrían ser la reestructuración de la empresa, la reducción de plantilla por pérdidas económicas, la falta de adaptación del trabajador a cambios tecnológicos, etc.

Es importante destacar que, en ambos casos, el despido debe estar debidamente justificado y cumplir con los requisitos legales establecidos. Además, en el despido objetivo, el empleador deberá seguir un procedimiento específico y proporcionar una indemnización al trabajador.

Si un empleador realiza un despido sin preaviso y sin una causa justificada o fuera de los supuestos legales, el trabajador podrá impugnar el despido y reclamar su recontratación en el puesto o el pago de una indemnización por despido improcedente, según la normativa laboral española.

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¿Cuál es el mínimo de días de preaviso en un contrato indefinido?

En España, el mínimo de días de preaviso en un contrato indefinido varía dependiendo de la antigüedad del trabajador en la empresa. Según el Estatuto de los Trabajadores, los períodos mínimos de preaviso son los siguientes:

Menos de un año de antigüedad en la empresa: El trabajador debe recibir un preaviso, por lo tanto se contempla un preaviso de 15 días en un contrato indefinido.

Entre uno y dos años de antigüedad en la empresa: El preaviso aumenta a 30 días.

A partir de dos años de antigüedad en la empresa: El preaviso será de 60 días.

Así mismo, durante el periodo de preaviso en un contrato indefinido, el trabajador tiene derecho a disponer de 6 horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo dispone que, en caso de que el empleador comunique al trabajador su decisión de poner fin al contrato de trabajo, ya sea por despido objetivo o por cualquier otra causa que no sea el despido disciplinario, el trabajador tendrá derecho a una reducción de su jornada de trabajo durante el período de preaviso, con el fin de buscar otro empleo o realizar acciones de formación.

¿Cómo es el preaviso por baja voluntaria en un contrato indefinido?

Como empresario tienes que saber que, todos los trabajadores que dispongan de un contrato indefinido podrán rescindir su relación laboral en cualquier momento. Sin embargo, el preaviso de la baja voluntaria será el que se establezca en el convenio y, si este no expone nada, de acuerdo con la costumbre y la jurisprudencia serán 15 días naturales. Es decir, se incluyen tanto los sábados como los domingos o los festivos; ya que, serán necesarios para que la empresa pueda buscar un nuevo empleado.

Como ya hemos mencionado previamente, en España, el preaviso para una baja voluntaria en un contrato indefinido es de 15 o 30 días, dependiendo de la antigüedad del trabajador en la empresa. Por esta razón, si el trabajador decide finalizar su contrato sin cumplir con este preaviso, se considera una baja voluntaria sin preaviso . Es decir, deja su trabajo de manera inmediata, sin dar tiempo suficiente a la empresa para buscar un reemplazo y planificar la transición.

En conclusión, el preaviso en un contrato indefinido es una pieza fundamental en el proceso de terminación laboral tanto para el empleador como para el trabajador. Este período de tiempo previo al cese de la relación laboral brinda la oportunidad de planificar la transición de manera ordenada y respetuosa, permitiendo que ambas partes se preparen para los cambios que vienen.

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