¿Crees que eres emocionalmente inteligente? La inteligencia emocional, por definición, es la habilidad para comprender y gestionar las emociones. Se podría decir que alguien es emocionalmente inteligente cuando puede regular sus propios sentimientos, disipar discusiones fácilmente o mantener la calma en situaciones de estrés.

Investigaciones del experto en inteligencia emocional - Travis Bradberry - sugieren que solo el 36% de las personas poseen esta habilidad . Es un número sorprendentemente bajo si consideramos que la inteligencia emocional no solo ayuda a los empleados a progresar y desempeñarse mejor, sino que un estudio de TalentSmartEQ mostró que, en promedio, las personas con alta inteligencia emocional ganan más dinero al año que aquellos con bajo coeficiente emocional.

Entonces, ¿La inteligencia emocional qué es? ¿Por qué la inteligencia emocional es importante? Mejora la comunicación, fortalece las relaciones con los compañeros y además, potencia el rendimiento y la motivación laboral .

¿Qué es la inteligencia emocional?

¿Qué es la inteligencia emocional?

Estamos seguro que más de una vez te has preguntado ¿Qué es la inteligencia artificial y para qué sirve? A grandes rasgos, la inteligencia emocional (EI), también conocida como cociente emocional (EQ), es la capacidad de entender y gestionar las emociones.

De acuerdo con la RAE, la inteligencia emocional y su definición se basan en: “Capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás”. Básicamente, si eres emocionalmente inteligente, puedes manejar las relaciones interpersonales con empatía, y una alta inteligencia emocional puede ayudarte a alcanzar mejor tus objetivos profesionales.

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¿Cuáles son los cinco componentes de la inteligencia emocional en el trabajo?

El psicólogo Daniel Goleman es conocido por desarrollar los cinco componentes de la inteligencia emocional en el trabajo en la década de los noventa. A continuación te explicamos los cinco componentes:

Autoconciencia: La autoconciencia es la habilidad para identificar tus emociones y desencadenantes emocionales. Ser consciente de tus sentimientos te ayuda a comprender cómo otros podrían percibir tus emociones. Autorregulación: La autorregulación es la capacidad de controlar y ajustar tus emociones para crear un efecto más positivo. Estar en control de tus sentimientos es esencial en cualquier situación porque tus emociones afectan fuertemente a otras personas. Motivación: La motivación es el impulso y el deseo de hacer algo, y se relaciona con la inteligencia emocional porque tus deseos pueden promover diferentes sentimientos hacia algo. Empatía: La empatía es la habilidad de identificar y comprender los sentimientos de otra persona. Entender los sentimientos de los demás te permite manejar situaciones laborales de manera más efectiva. Habilidades sociales: Las habilidades sociales son las herramientas utilizadas para comunicarse e interactuar con otras personas. Tener habilidades sociales más fuertes, como la comunicación efectiva y el respeto, te permite escuchar, hablar y resolver conflictos de manera más efectiva. Estas habilidades son fundamentales para liderar sin fomentar el micromanaging , permitiendo que los líderes construyan relaciones sólidas con su equipo y promuevan un ambiente de trabajo cooperativo y respetuoso.

¿Por qué es importante la inteligencia emocional en el trabajo?

La inteligencia emocional es fundamental en el trabajo porque te permite percibir, razonar, entender y gestionar las emociones tanto tuyas como de los demás. Ser capaz de manejar las emociones te da la capacidad de guiar y ayudar a las personas.

Pero entonces...¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional en el trabajo? A continuación te lo explicamos.

Entender la comunicación no verbal: Tienes la oportunidad de solucionar una situación antes de que se convierta en un problema. Este aspecto es crucial en el smart working , donde las interacciones cara a cara son menos frecuentes y es vital captar las señales no verbales a través de medios digitales.

Ser consciente de las emociones personales: Puedes usar esta habilidad para ajustar tu comportamiento antes de que se convierta en un problema para un cliente o compañero de trabajo. Esto es especialmente útil para combatir el síndrome del impostor , ya que una mayor autoconciencia puede ayudar a reconocer y validar tus propios logros y capacidades.

Mejorar la eficiencia: Cuando eres empático y comprendes las emociones de otras personas, puedes tomar decisiones con facilidad y completar tareas de manera más eficiente. La gestión efectiva del tiempo se facilita cuando puedes anticipar y mitigar conflictos emocionales que podrían causar retrasos o malentendidos.

Avanzar en tu carrera: La inteligencia emocional y las habilidades de liderazgo van de la mano. Mostrar activamente habilidades como paciencia, escucha activa, positividad y empatía puede ayudarte a avanzar a un rol de liderazgo o ganar un ascenso o aumento de sueldo. Estas cualidades son esenciales para mantener la motivación laboral, tanto tuya como de tu equipo.

Fomentar que otros desarrollen habilidades interpersonales sólidas: Las emociones son contagiosas y mostrar motivación explícita, empatía, responsabilidad y trabajo en equipo podría alentar a tu equipo a seguir el ejemplo. Además, crear un ambiente de trabajo emocionalmente inteligente puede ayudar a prevenir el síndrome de burnout , ya que promueve un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal y mejora el bienestar general del equipo.

En otras palabras, la integración de la inteligencia emocional en estas áreas no solo mejora el rendimiento individual y de equipo, sino que también contribuye a un entorno laboral más armónico y productivo, donde cada miembro se siente comprendido y valorado.

¿Cómo mejorar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo?

Mejorar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo puede inspirar a tu equipo y promover un ambiente de trabajo positivo para todos. Además, al integrar en este proceso estrategias de desarrollo profesional, reskilling y upskilling, puedes maximizar el potencial de cada empleado.Aquí tienes cinco pasos para mejorar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo:

Identifica tus debilidades: Antes de comenzar a mejorar tu inteligencia emocional, es beneficioso identificar tus debilidades. Autoevaluar tus debilidades emocionales te permitirá guiarte para poder convertirte en un comunicador más comprensivo. Por ejemplo, considerar utilizar técnicas de microlearning , te permiten aprender gradualmente a reconocer y mejorar estos aspectos en sesiones cortas y enfocadas. Revisa tu historial de inteligencia emocional: Después de una autoevaluación de tus debilidades, continúa tu evaluación revisando tu historial de inteligencia emocional. Revisar correos electrónicos o mensajes instantáneos te da la capacidad de reflexionar sobre cómo manejaste diversas situaciones en el pasado. Recibe retroalimentación o feedback: Para entender tus tendencias emocionales, recibir retroalimentación de aquellos en quienes confías puede ayudar enormemente. Estas personas serán honestas sobre cómo eres como comunicador, y la retroalimentación que recibas podría ser muy reveladora. Implementa sesiones de feedback como parte de tu estrategia de upskilling , asegurando que estás constantemente aprendiendo y adaptándote a nuevas maneras de interactuar y comunicarte. Pide ayuda: Para mejorar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo, considera pedir ayuda a tu manager o un mentor. Explica tu deseo de mejorar tus habilidades de comunicación o liderazgo y pregunta qué sugeriría para ayudarte a hacerlo. Por ejemplo, asistir a un seminario de capacitación o participar en una actividad en el lugar de trabajo que podría beneficiar a todo el equipo. Este es un ejemplo claro de cómo el desarrollo profesional puede integrarse en tu crecimiento personal y profesional. Practica la inteligencia emocional diariamente: Practica todo lo que aprendas sobre la inteligencia emocional de ti mismo y de otros todos los días. Identificar tus debilidades y pedir ayuda y retroalimentación puede proporcionarte una lista de áreas para mejorar.

En conclusión, la inteligencia emocional en el lugar de trabajo es mucho más que un simple conjunto de habilidades interpersonales; es una herramienta esencial que impulsa el éxito profesional y personal. Al fomentar una comprensión profunda y un manejo efectivo de las emociones propias y de los demás, la inteligencia emocional no solo mejora la comunicación, la colaboración y la resolución de conflictos, sino que también fortalece la cultura organizacional y aumenta la satisfacción y retención de empleados.

Las empresas que invierten en el desarrollo de la inteligencia emocional de sus equipos están construyendo una base sólida para el liderazgo resiliente y adaptable, preparada para enfrentar los desafíos de un mundo laboral en constante cambio.

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