Gestión de equipos
¿Buscas centralizar los procesos de recursos humanos en tu empresa ? Con PayFit podrás tener en un mismo lugar todo lo relativo a la vida laboral de tus empleados.
Organiza a tus empleados y delega derechos de gestión y validación de solicitudes en función del puesto y los equipos a cargo.
Construye tu organigrama
Aporta visibilidad a tus empleados mediante el organigrama de la empresa. Gracias a esta función ayudarás a las nuevas incorporaciones a comprender la estructura jerárquica de la empresa y a saber quién deben dirigirse en cada momento.
Delega derechos de gestión y validación
¡PayFit no se gestiona por una sola persona ! Crea tu equipo administrativo estableciendo niveles jerárquicos para la organización y asignando un manager en cada departamento. Este manager ganará visibilidad sobre los datos más importantes de su equipo y será el responsable de validar sus gastos, vacaciones, ausencias, etc.
Gana visibilidad sobre la información de tus empleados
En el directorio de empleados, encontrarás toda la información personal de tus empleados relativa a su puesto de trabajo (manager de equipo, correo electrónico, etc.).
Empodera a tus empleados : cada trabajador contará con un espacio donde podrá visualizar sus nóminas, fichar, gestionar las vacaciones, etc.
Un mismo espacio para solicitudes y consulta de documentos.
Los empleados tendrán acceso a su portal personal para solicitar permisos y ausencias, introducir gastos profesionales, así como acceder a su archivo de nóminas y otros documentos importantes.
Un espacio a adaptado a cada uno de tus empleados
Desde su cuenta, tus trabajadores tendrán completa visibilidad sobre el saldo de días de vacaciones disponibles y los días ya disfrutados en función de su contrato laboral. Si el manager lo desea, también tendrá visibilidad sobre las ausencias de sus compañeros.
Accesible desde dispositivos móviles
Tus empleados podrán usar su teléfono móvil para acceder a su PayFit. De esta forma podrán consultar sus documentos, solicitar ausencias o fichar desde donde quieran. Un sistema totalmente compatible con el trabajo flexible ¡todo queda en la nube !
Delega responsabilidades y aporta visibilidad a los gerentes, managers o jefes de equipo.
Toma las riendas desde tu Espacio Administrador
Igual que los empleados, los managers tienen su cuenta configurada para administrar los RRHH.
Gestión y aprobación de ausencias y vacaciones
Los managers recibirán notificaciones cuando los miembros de su equipo soliciten vacaciones. Podrán aprobar o rechazar estas solicitudes mientras también ven el calendario y las fechas de los otros miembros de su equipo.
Aprobación de gastos profesionales
Cuando un empleado introduce un gasto, se notifica a su manager. Los managers pueden ver si el gasto profesional cumple con la política de gastos de la empresa y pueden aprobarlo o rechazarlo en consecuencia.
Un sistema jerarquico adaptado a tu empresa
Los flujos de trabajo te permitirán establecer derechos de administración personalizados y adaptados a tu empresa. De esta manera, cada responsable podrá gestionar a su equipo con independencia del departamento de RRHH.
Prepara la llegada de tus nuevos empleados
Adiós al papeleo
Di adiós al papel y olvídate de solicitar información personal cada vez que necesitas actualizar o dar de alta un contrato. Todos los documentos, ya sean pasaporte, certificados, etc. se almacenarán en PayFit y podrás acceder a ellos en cualquier momento a través del portal de empleados.
Crea una pauta de incorporación para el nuevo empleado
Optimiza y estructura el proceso de bienvenida creando una lista de tareas que seguirá cada recién llegado de forma autónoma. Podrás definir las tareas a realizar en función del puesto, el equipo o la ubicación del empleado.
Crea una lista de tareas para el onboarding perfecto
Además de crear una pauta para los nuevos empleados, puedes crear tus propias listas de tareas de RRHH para asegurarte de que no te olvidas de nada al realizar el onboarding.
Firma todos los documentos de RRHH en unos clics
Manda a firmar los documentos de tus empleados
Gracias al proceso de firma electrónica se gana tiempo en el proceso de envío, firma y recepción de documentos relacionados con tus empleados : nóminas, contratos de trabajo, anexos, etc. En sólo unos clics estará todo listo, ¡sin la necesidad de imprimir ni escanear !
Gana tiempo en la firma de documentos
Gracias a la firma electrónica ganarás agilidad en la firma de documentos, es tan simple enviar el documento al empleado y esperar a recibirlo firmado.
Seguro y de validez legal
Este proceso garantiza la validez legal de todas las partes que firman el documento, ¡como si fuera una firma en papel !