La cadena de valor es un concepto fundamental que describe el conjunto de actividades necesarias para llevar un producto o servicio desde su concepción inicial hasta su entrega final al consumidor. Este enfoque fue detalladamente explicado por Michael E. Porter, profesor en la Harvard Business School.

Porter argumenta que para entender verdaderamente la ventaja competitiva de una empresa, no se debe mirar la organización como un todo homogéneo, sino más bien se deben examinar las actividades específicas y discretas que realiza . Por ello, cada una de estas actividades contribuye de manera significativa al valor final que recibe el cliente, y es en la optimización de estas actividades donde una empresa puede realmente diferenciarse y superar a sus competidores en el mercado.

Entonces…¿La cadena de valor qué es? ¿Y por qué es importante en un entorno empresarial? En el artículo de hoy, hablaremos sobre qué es la cadena de valor.

¿Qué es la cadena de valor?

¿Qué es la cadena de valor?

Estoy segura que te estarás preguntando ¿qué es una cadena de valor? Pues, la cadena de valor es un concepto desarrollado por Michael Porter en su libro "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance" (1985). Se refiere a una serie de actividades que una empresa lleva a cabo para entregar un producto o servicio valioso para el mercado. La cadena de valor desglosa la empresa en sus actividades estratégicamente relevantes, con el objetivo de entender los costes y las fuentes de diferenciación.

Es decir, cada actividad dentro de la cadena de valor agrega valor al producto final a través de procesos únicos que ayudan a diferenciar a la empresa de sus competidores. Por ello, Porter identificó dos tipos de actividades en la cadena de valor:

Actividades primarias: son aquellas directamente relacionadas con la fabricación, venta, mantenimiento y distribución del producto o servicio. Actividades de apoyo: proporcionan el respaldo necesario para que las actividades primarias se ejecuten eficazmente.

Estas actividades están interconectadas y la eficiencia o ineficiencia en una puede afectar el rendimiento de las otras. Por está razón, analizar la cadena de valor permite a las empresas identificar dónde pueden mejorar procesos para ofrecer el máximo valor a sus clientes finales, reduciendo costos innecesarios y optimizando la entrega del producto o servicio.

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¿Cuáles son los elementos de la cadena de valor?

En su concepto de cadena de valor, Michael Porter divide las actividades de una empresa en dos categorías: actividades primarias y de apoyo. Cada categoría se compone de actividades específicas que pueden variar según la industria. A continuación, te presentamos ejemplos de actividades en cada categoría, todas esenciales para agregar valor y crear una ventaja competitiva:

Actividades primarias: Las actividades primarias consisten en cinco componentes entre las cuales encontramos las siguientes:

Logística de entrada: Incluye funciones como recepción, almacenamiento y gestión de inventario. Operaciones: Procedimientos para convertir materias primas en productos terminados. Logística de salida: Actividades para distribuir el producto final al consumidor. Marketing y ventas: Estrategias para mejorar la visibilidad y dirigirse a los clientes adecuados, como publicidad, promoción y fijación de precios. Servicio: Programas para mantener los productos y mejorar la experiencia del consumidor, como servicio al cliente, mantenimiento, reparación, reembolsos e intercambios.

Asimismo, es importante mencionar que la comunicación organizacional juega un papel crucial en el funcionamiento efectivo de la cadena de valor. Facilita la coordinación y colaboración entre las diversas actividades y departamentos dentro de la empresa, asegurando que todos los procesos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Una comunicación efectiva entre las áreas de logística, operaciones, marketing, ventas y servicio al cliente es esencial para maximizar la eficiencia y efectividad en la creación de valor.

Actividades de apoyo: El papel de las actividades de apoyo es ayudar a hacer más eficientes las actividades primarias. Al aumentar la eficiencia de cualquiera de las actividades de apoyo, se beneficia al menos una de las cinco actividades primarias. Estas actividades de apoyo generalmente se denotan como costos generales en el estado de resultados de una empresa:

Adquisiciones: Se refiere a cómo una empresa obtiene materias primas. Desarrollo tecnológico: Utilizado en la etapa de investigación y desarrollo (I+D) de una empresa, como diseñar y desarrollar técnicas de fabricación y automatizar procesos. Gestión de recursos humanos (RRHH): Involucra la contratación y retención de empleados que cumplirán con la estrategia empresarial de la firma y ayudarán a diseñar, comercializar y vender el producto. Infraestructura: Incluye los sistemas de la empresa y la composición de su equipo de gestión, como planificación, contabilidad, finanzas y control de calidad.

La eficacia con la que una empresa gestiona estas actividades primarias y de apoyo determina su capacidad para competir en el mercado. Por ende, la cadena de valor no solo ayuda a identificar dónde se puede agregar valor, sino que también ofrece perspectivas sobre cómo las actividades pueden ser optimizadas para lograr la mejor ventaja competitiva posible, incluyendo la reducción de la sobrecarga de trabajo que puede afectar negativamente la eficiencia y el bienestar de los empleados.

¿Cuál es la diferencia entre la cadena de valor y la cadena de suministro?

La cadena de valor y la cadena de suministro son dos conceptos fundamentales en la gestión empresarial, pero se enfocan en diferentes aspectos de las operaciones de una empresa. Aunque están relacionados, cada uno tiene un propósito específico y aborda diferentes áreas dentro de la empresa.

Por un lado, la cadena de valor, como mencionamos anteriormente, es un modelo desarrollado por Michael Porter que desglosa las actividades internas de una empresa en actividades primarias y de apoyo. El objetivo de analizar la cadena de valor es identificar las fuentes de ventaja competitiva, es decir, entender cómo una empresa puede crear valor adicional para sus clientes a través de sus operaciones internas. La cadena de valor se centra en la optimización y análisis de cada actividad interna para maximizar la eficiencia y la efectividad en la entrega de productos o servicios al mercado, incluyendo cómo ser un buen manager para liderar eficazmente los equipos y mejorar las operaciones.

Por otro lado, la cadena de suministro se refiere al conjunto de procesos y organizaciones involucrados en la producción y distribución de un bien o servicio desde el proveedor de materias primas hasta el cliente final. Esto incluye la coordinación y colaboración con proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas. La gestión de la cadena de suministro se centra en la eficiencia logística, la reducción de costos y la optimización del flujo de bienes, información y finanzas a través de las diferentes etapas del proceso productivo hasta que el producto llega al consumidor final, abordando desafíos cómo gestionar equipos en remoto y la eficacia de diferentes tipos de reuniones de trabajo para mantener la comunicación y coordinación eficientes.

Ambos conceptos, aunque distintos, son esenciales para la estrategia empresarial y trabajan juntos para mejorar la competitividad y satisfacción del cliente. Mientras la cadena de valor de una empresa ayuda a entender cómo agregar valor dentro de la misma, la cadena de suministro se asegura de que este valor se entregue de manera eficiente a los clientes finales.

Cadena de valor: el ejemplo de Mercadona

La cadena de valor de Mercadona, una de las principales cadenas de supermercados en España, se caracteriza por su enfoque en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. A continuación, te presentamos una versión más resumida de la cadena de valor de Mercadona:

Actividades Primarias Actividades de Apoyo Gestión eficiente de la recepción, almacenamiento y manejo de inventarios, con un enfoque en productos frescos y de calidad. Sólida infraestructura de TI para soportar operaciones y decisiones estratégicas. Operaciones de tienda optimizadas para garantizar una experiencia de compra agradable y eficiente. Políticas de RRHH orientadas a la formación continua y bienestar de los empleados. Distribución efectiva y rápida para mantener la frescura y disponibilidad de los productos. Inversiones en tecnología para mejorar la experiencia de compra y eficiencia operativa. Estrategias de marketing centradas en la promoción de productos de marca propia y la fidelización de clientes. Relaciones estratégicas con proveedores para asegurar la calidad y sostenibilidad de los productos. Servicio al cliente destacado, incluyendo atención rápida y eficaz en tienda.

En conclusión, la cadena de valor es un modelo analítico vital que permite a las empresas desglosar sus actividades internas en componentes primarios y de apoyo para identificar dónde y cómo se genera valor. Al analizar meticulosamente cada una de estas actividades, las empresas pueden descubrir áreas de mejora que les permitan optimizar procesos, reducir costos y, lo más importante, aumentar el valor ofrecido a sus clientes.

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