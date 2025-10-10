Sala de prensa

Las últimas novedades de PayFit

PayFit levanta 254 millones de euros para seguir revolucionando el sector de los RRHH
La digitalización de las vacaciones : un punto clave en la satisfacción laboral

La digitalización está revolucionando la gestión de las vacaciones en las empresas, permitiendo procesos más ágiles, eficientes y transparentes para empleados y departamentos de RRHH.

¿Esperar a fin de mes ? Así es como puedes cobrar tu salario antes

Existen plataformas y servicios financieros que permiten a los empleados cobrar parte de su salario antes de fin de mes para mejorar su liquidez.

¿Qué hacemos con la paga extra de verano los españoles ?

La mayoría de los españoles destina la paga extra de verano principalmente a las vacaciones (47%), seguido de pagar hipoteca o deudas, y en menor medida al ahorro o gastos familiares.

La digitalización : un antes y después en la gestión de las vacaciones

La digitalización ha transformado la gestión de las vacaciones en las empresas, facilitando la organización y el control de los periodos de descanso.

Díaz maniata a las empresas con un registro de horario que presupone la veracidad del trabajador

La ministra Yolanda Díaz ha impuesto por decreto un sistema digital obligatorio de registro horario que presume la veracidad de los datos aportados por el trabajador, salvo prueba en contrario.

La digitalización : un antes y después en la gestión de las vacaciones

A medida que se acerca el verano, las empresas enfrentan el reto de organizar los periodos de descanso de sus equipos de forma justa, lo que puede ser complicado especialmente en fechas muy solicitadas. La digitalización se convierte en una aliada clave al simplificar la planificación, aportar transparencia y mejorar la experiencia tanto para empleados como responsables.

¿Cómo retener el talento cuándo piden vacaciones ?

Esta es LA pregunta que todos temen hacer. Pero en PayFit tenemos una respuesta : "El único requisito es que las solicites antes del día de disfrute".

¿Por qué la reducción de jornada no es la panacea del bienestar laboral ?

Reducir la jornada laboral no garantiza automáticamente el bienestar de los empleados. Si no se rediseñan procesos y se ajustan las cargas de trabajo, simplemente se traslada la presión a menos horas. Los trabajadores valoran cada vez más el equilibrio entre vida personal y trabajo, y muchas empresas aún no tienen políticas eficaces de bienestar.

¿Por qué el sueldo dejará de ser el secreto mejor guardado ?

A partir de junio de 2026, una directiva europea obligará a las empresas a ser mucho más transparentes con los sueldos, incluyendo la publicación del salario en las ofertas de empleo. Muchas empresas españolas aún no están preparadas para este cambio, que supone retos técnicos y culturales, pero también es una oportunidad para mejorar la equidad y la confianza interna.

¿Los festivos nos hacen menos productivos ?

España es el segundo con más días de descansos. Yakira nos explica qué es lo que tendrían que hacer las empresas.

El SMI sube, ¿y tus impuestos ? Claves para la renta 2025

El aumento del salario mínimo trae consigo ajustes fiscales que afectan a millones de trabajadores españoles

El verdadero impacto del SMI está en tu declaración, no en tu nómina

Aunque tu nómina mensual no muestre grandes cambios, el ajuste fiscal posterior podría suponer un importante alivio económico

Las empresas que no digitalizan su gestión laboral están perdiendo dinero

Desde la gestión de nóminas hasta la contratación, la digitalización está redefiniendo todos los aspectos de la administración laboral

¿Es el teletrabajo un aliado o un enemigo para las pymes ?

Lejos de reducir la productividad, un modelo de teletrabajo bien estructurado puede convertirse en el diferencial competitivo que las pymes necesitan

Productividad y bienestar, binomio clave para el éxito de la reducción de jornada laboral

El éxito de la reducción de jornada dependerá de la capacidad de las organizaciones para evolucionar hacia modelos basados en resultados, no en presencialidad.

Javier Ruiz nos da las claves para entender la nómina

Un análisis detallado para entender cada concepto y dejar de ser parte del 70% de empleados que encuentra indescifrable este documento

Viajes corporativos : el formato de moda entre las empresas para impulsar el desarrollo profesional

Exploramos cómo los desplazamientos laborales se transforman de gasto a inversión estratégica. Con un mercado potencial de 15.600 millones de euros, el networking más valioso ocurre entre maletas y cafés improvisados.

Las claves sobre la reducción de la jornada laboral : "Lo vital no son las horas, sino los objetivos"

Desmontamos el mito de "más horas = más productividad" analizando cómo las 37,5 horas semanales pueden transformar el panorama laboral español. La clave está en los objetivos claros, no en el reloj.

Teletrabajo : la revolución que llegó para liderar el futuro laboral

Desmitificamos el trabajo remoto con datos que hablan por sí solos : 72% de productividad y 40% de empresas ya apostando por la flexibilidad. La oficina ya no es un lugar, es un estado mental.

Teletrabajo 2.0 : La batalla silenciosa entre productividad y cultura corporativa

Cinco años después de la revolución remota, las empresas se debaten entre los beneficios tangibles del trabajo flexible y la nostalgia del contacto humano. ¿Estamos ante el fin de una era o solo su transformación ?

El teletrabajo, un recurso en entredicho cinco años después de la pandemia del coronavirus

Entre la nostalgia de la oficina y la libertad del hogar : exploramos por qué el modelo híbrido emerge como vencedor en la batalla laboral post-pandémica, mientras Trump, Musk y Zuckerberg lideran la resistencia presencial.

¿Se han acabado las bondades del teletrabajo ?

El 80% de CEOs prevé un regreso a la oficina, mientras los datos nos muestran beneficios claros tanto en flexibilidad como productividad.

El espejismo del teletrabajo : cuando la flexibilidad se convierte en trampa

Del paraíso digital a la realidad híbrida : analizamos por qué el 80% de CEOs planea el regreso a la oficina mientras los datos de productividad apuntan en dirección contraria.

Comprendiendo la nómina y el futuro del teletrabajo : Un análisis en profundidad

¿Será el teletrabajo una norma establecida o una opción ocasional en los próximos años ?

Así puedes pagar menos IRPF en 2025 : estas son las deducciones para ahorrar en tu declaración de la Renta

Explorando las deducciones fiscales que se pueden utilizar para disminuir la carga tributaria.

Cuidado con este fallo en tu nómina : podría costarle a tu empresa hasta 7.500 euros

Por qué invertir en tecnología y formación es esencial para asegurar la legalidad y el éxito a largo plazo de las empresas.

¿Por qué tantos trabajadores ignoran los detalles y apartados de su nómina mensual ?

Desglosamos los elementos que a menudo se pasan por alto y que son cruciales para entender completamente tu nómina.

Desglosando la nómina : ¿Por qué muchos solo miran el salario neto ?

Entender la nómina y sus distintos apartados se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos.

La digitalización de la nómina : un desafío pendiente en las empresas españolas

Mientras los responsables de RRHH creen que están alineados con las demandas actuales, muchos trabajadores encuentran las nóminas complejas.

La inflación seguirá tensionando las nóminas y los costes empresariales en 2025

Proyecciones indican que la inflación en España se mantendrá entre un 3% y 4%, afectando principalmente a sectores como alimentación y energía.

El 69% de los trabajadores no entiende su nómina más allá del salario neto

La transición hacia nóminas digitales como solución para mejorar la claridad y el acceso a la información.

Diversificando las vacaciones : ¿Por qué no todos debemos tomarnos el mismo descanso ?

Propuestas para equilibrar las necesidades de los empleados con las demandas empresariales.

Entender la nómina más allá del sueldo neto

Mientras los responsables de RRHH creen que sus nóminas son claras, el 83% de empleados las encuentra indescifrables. La digitalización no es futuro, es presente.

Uno de cada cuatro empleados asegura no entender su nómina más allá del sueldo neto

El desafío invisible de las nóminas : cuando el 83% de trabajadores se pierde entre conceptos mientras España lidera la transparencia salarial. La brecha entre intención y realidad solo puede cerrarse con digitalización.

El 74% de los responsables de RRHH considera que las nóminas de sus empresas están en consonancia con las demandas actuales

Las empresas españolas responden a las demandas actuales con teletrabajo y horarios flexibles para mejorar la calidad de vida laboral.

Entender la nómina para entender el sueldo

España lidera en políticas de transparencia salarial, pero aún enfrenta desafíos en la comunicación y protección de datos."

El 69% de los trabajadores no entiendo su nómina más allá del sueldo neto

Del papel a la claridad : cuando el documento más esperado del mes se convierte en un jeroglífico laboral. La digitalización promete transformar la experiencia del 83% de empleados que se pierden entre conceptos.

Uno de cuatro empleados tiene problemas para entender su nómina

El lenguaje oculto de los salarios : cuando el documento más esperado del mes se convierte en un código cifrado para el 24% de los trabajadores. La revolución digital promete traducir conceptos en claridad.

Control horario y reducción de jornada : ¿el fin de las horas extras no registradas ?

Evaluando el potencial a largo plazo de una política de reducción de jornada para transformar el mundo laboral.

El 80% de los trabajadores no entiende su nómina

Analizando la falta de educación financiera en España y su impacto en el entendimiento de la nómina.

Una jornada laboral de cuatro días ¿mito o realidad ?

Desde la revolución industrial hasta la modernidad : la evolución de la jornada laboral y los derechos de los trabajadores en España

Nuevo curso, nuevas oportunidades : El 38% de los españoles busca cambiar de trabajo

La conciliación, el salario y un buen ambiente laboral son los factores clave para considerar un cambio de empleo

Liderazgo femenino : el desafío pendiente en las empresas

La importancia de un entorno propicio para el avance de mujeres en el liderazgo

¿Por qué se está hundiendo el teletrabajo ?

Las empresas reconsideran el modelo remoto ante los desafíos de comunicación y colaboración efectiva

La reducción de jornada laboral : un reto para la negociación colectiva

La adaptación a las 37,5 horas semanales obligará a renegociar más de 5.000 convenios y podría afectar a las subidas salariales.

La digitalización : un trampolín para todo el entorno laboral

Cómo la automatización y las nuevas tecnologías están transformando la forma de gestionar personas y procesos.

Hablar de dinero y salario está dejando de ser un tabú en las empresas

Ofrecer transparencia en la nómina, claridad y accesibilidad al documento empodera al empleado y lo acerca su empleador

Los dirigentes deben adaptarse a las nuevas tecnologías y verlas como un aliado estratégico, no como una amenaza

Con PayFit, los administradores de Recursos Humanos ahorran hasta un 80% del tiempo dedicado a generar las nóminas.

Ciberdelincuentes se hacen pasar por departamentos de RRHH

La digitalización de los procesos laborales trae grandes ventajas, pero también nuevos riesgos. Conoce cómo identificar correos fraudulentos que suplantan a departamentos de recursos humanos.

Teletrabajo : ‘sí’ rotundo en el empleado, pero con dudas en algunas empresas

La flexibilidad laboral se ha convertido en una de las demandas más valoradas por los profesionales. Sin embargo, el camino hacia su implementación total sigue presentando desafíos para ciertas organizaciones.

Profesionales sin horario que transforman el empleo y los salarios

La nueva era laboral rompe con los esquemas tradicionales de tiempo y espacio. Los perfiles más demandados están redefiniendo las reglas del juego en un mercado cada vez más competitivo.

La transformación digital : ahorro de tiempo y dinero para las empresas

La automatización de procesos no solo optimiza recursos, sino que libera el potencial humano para tareas de mayor valor. Las organizaciones que apuestan por la tecnología están viendo resultados tangibles en sus balances.

Transformación digital : el impacto económico de la automatización

Cuando las horas se traducen en euros, la tecnología marca la diferencia. Las empresas que han dado el salto digital están experimentando mejoras significativas tanto en eficiencia como en rentabilidad.

Transformación digital : cuando el tiempo se convierte en ahorro"

La gestión eficiente de recursos humanos pasa inevitablemente por la digitalización. Las herramientas tecnológicas están revolucionando departamentos enteros y generando beneficios cuantificables.

Transformación digital : el doble ahorro que toda empresa busca

Horas y euros : las dos variables que toda organización quiere optimizar. La implementación de soluciones tecnológicas está demostrando ser la clave para conseguir ambos objetivos simultáneamente.

Transformación digital : un ahorro de decenas de horas y miles de euros

La nueva ecuación empresarial : menos tiempo invertido, mayor rendimiento económico. Las plataformas digitales se revelan como la variable que equilibra ambos lados de la balanza.

Boomers y Generación Z : ¿Colisión laboral o armonía en la oficina ?

Lejos de ser incompatibles, Boomers y Generación Z comparten valores fundamentales que, bien gestionados, pueden revolucionar la productividad y el ambiente laboral.

España se corona como el paraíso de los nómadas digitales : clima, cultura y conectividad

Desde startups tecnológicas hasta freelancers creativos, el perfil de los nuevos 'trabajadores digitales' que eligen España es tan diverso como las razones que los atraen : clima, gastronomía, cultura y una creciente red de espacios de coworking.

La nueva nómina PayFit en La Sexta

PayFit nos explica que han realizado un estudio en el que el 76% de los encuestados les han asegurado que no entienden del todo su nómina, encontrando una solución ante este problema.

La transformación laboral de España : líder en teletrabajo

A medida que España consolida su posición como líder en teletrabajo, se vislumbra un futuro donde esta modalidad laboral seguirá evolucionando. La combinación de flexibilidad, tecnología avanzada y una mentalidad cambiante hacia el trabajo a distancia, establece las bases para un modelo laboral más dinámico y adaptable

Entender la nómina es posible más allá del sueldo neto

PayFit le ha añadido una página resumen de la nómina con los conceptos que más interesan a los trabajadores, así como gráficos y explicaciones. La segunda página sigue siendo la nómina válida a efectos legales pero con un lavado de cara para que pueda ser comprendida por todos.

La nueva nómina PayFit en Antena 3

Incluso documentos más cotidianos como la nómina, a veces son difíciles de entender. Para descrifrarla, PayFit ha creado una nómina mucho más intuitiva.

¿Somos capaces de entender la nómina ?

Entre devengos, deducciones, bases de cotización y contingencias comunes, la nómina se ha convertido en un documento indescifrable para muchos. Te explicamos cada apartado para que puedas entender exactamente cómo se calcula tu salario y asegurarte de que todo está en orden.

Hablamos sobre la nómina en RTVE

RTVE da importancia a la dificultad de la nómina y nuestros expertos abordan el desconocimiento general ante este documento, además aclarar cuáles son los conceptos más complicados.

Si no entiendes tu nómina, no eres el único

Los asalariados suelen fijarse en el neto y por el medio quedan cálculos y porcentajes que escapan a muchos

Aprende a leer tu nómina : esta plataforma te permite conocer tu salario bruto, neto y lo que pagas a Hacienda

Mucha burocracia y poca transparencia. Ese es el pensamiento de los españoles al enfrentarse cada mes a su nómina. Los trabajadores tienen claro los elementos que quieren ver : sueldo bruto, sueldo neto e IRPF, pero se pierden entre conceptos y porcentajes.

Nomadismo digital : un trabajo a distancia muy próximo a la empresa

En la pandemia, las personas físicas y jurídicas tuvieron que adaptarse a nuevas y repentinas realidades. Una de ellas, el trabajo a distancia.

La inflación refuerza la demanda de las retribuciones en especie en España

Con una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo, el 58% de las empresas españolas han ajustado sus políticas retributivas. El 40% ya ofrecen beneficios como el teletrabajo y horarios flexibles, el 35% apuestan por programas de desarrollo profesional, y un 18% implementan iniciativas de salud y bienestar, configurando un nuevo paradigma en la compensación laboral.

Nómadas digitales : lejos de la oficina cerca de la empresa

Mientras las organizaciones luchan por atraer y retener talento especializado, el modelo de trabajo nómada emerge como una ventaja competitiva. Las empresas que logran implementar estructuras, tecnologías y culturas adaptadas a esta nueva realidad están accediendo a un pool de talento global sin las limitaciones geográficas tradicionales, descubriendo que la distancia física puede convertirse en una fortaleza en lugar de un obstáculo.

El boom del sector tech catalán, amenazado por la falta de talento : necesita 12.000 profesionales más

Varios organismos sitúan Barcelona y el resto de la comunidad entre las localizaciones europeas favoritas para iniciar un negocio digital, a la vez que multinacionales como Lufthansa o Danone han apostado por la capital catalana para instalar sus hubs digitales y de innovación.

10 requisitos que RRHH pide a un software de gestión de nóminas

En un contexto donde el 68% de las empresas comete errores en sus nóminas mensualmente, PayFit ha revolucionado la gestión laboral en Europa llega con fuerza al mercado español, prometiendo simplicidad, automatización y cumplimiento normativo sin necesidad de expertos en la materia.

Talento sin fronteras : España en el mapa global de los nómadas digitales

La combinación de clima privilegiado, infraestructura digital y nueva legislación ha posicionado a España como destino preferente para profesionales que pueden trabajar desde cualquier lugar. Analizamos las implicaciones de este fenómeno para el mercado laboral y las empresas que buscan adaptarse a esta nueva realidad.

Visión Global 20h análisis con José Ignacio Gutiérrez Laso y entrevistas PayFit y Simpling Pro

En esta entrevista charlaremos de la última propuesta de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de la jornada laboral de 4 días. Un asunto que debatiremos con PayFit España y Simpling Pro.

La salud corporativa, cada día más presente : ¿Cuidan las empresas a sus trabajadores ?

Las prioridades de los empleados han cambiado, el salario es importante pero quieren sentirse bien en su lugar de trabajo.

Tendencias generacionales en el mercado laboral : La evolución de la forma de trabajo y la colaboración

Por primera vez en la historia, cinco generaciones conviven en el mercado laboral, cada una con valores, expectativas y formas de trabajo distintas. Desde la comunicación hasta la colaboración, pasando por el liderazgo y la tecnología, analizamos cómo esta diversidad generacional está redefiniendo los modelos de trabajo y creando nuevos desafíos y oportunidades para las organizaciones.

Becarios : la cantera de una empresa

Los programas de prácticas bien estructurados no solo ofrecen mano de obra asequible, sino que se convierten en la principal fuente de talento adaptado a la cultura y necesidades específicas de la organización.

La generación Z desvinculada de su trabajo : ¿Por qué los jóvenes quieren dejar sus empleos ?

El 40% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera dejar su empleo actual en los próximos seis meses. Esta tendencia, acelerada tras la pandemia, refleja un cambio de valores donde el equilibrio entre vida personal y profesional, el propósito y la flexibilidad se han convertido en innegociables para las nuevas generaciones, obligando a las empresas a replantearse sus estrategias de atracción y retención de talento.

Por qué es necesario apostar por las mujeres en el sector tecnológico

Las mujeres ofrecen perspectivas únicas y soluciones innovadoras a los problemas tecnológicos y al desarrollo, y deberían tener la misma oportunidad de contribuir al sector que los hombres.

Los retos y oportunidades de la ‘Gran jubilación boomer’

La generación Baby Boomer está abandonando masivamente el mercado laboral, llevándose consigo décadas de experiencia y conocimiento tácito. Desde programas de mentoring inverso hasta modelos de jubilación gradual, analizamos las mejores prácticas para convertir este reto demográfico en una ventaja competitiva.

PayFit, tecnología para mejorar la gestión de recursos humanos ante la inflación y la falta de motivación

PayFit también tiene como objetivo aumentar su número de clientes y ayudarlos a ser más eficientes en su gestión de nómina y recursos humanos a través de la digitalización

Payfit, el unicornio tecnológico que creció un 100% en un año en España

La startup francesa especializada en software de gestión de nóminas ha experimentado un crecimiento del 100% anual en el mercado español. En un sector tradicionalmente dominado por soluciones complejas, su enfoque centrado en la automatización y la experiencia de usuario le ha permitido alcanzar la valoración de más de 1.000 millones de euros y captar a más de 18.000 clientes a nivel global.

¿Qué dicen los medios de nosotros ?

Forbes

PayFit recauda 254 millones de euros en su ronda de financiación

El Plural

La StartUp que digitalizó los Recursos Humanos

Business Insider

Así funciona 'Work from Anywhere', el sistema implantado por PayFit en plena pandemia que permite a su plantilla trabajar en remoto desde cualquier l

El Mundo

Que tiene Francia que no tenga la España startupera

EI Referente

Queremos que el trabajo sea una fuente de satisfacción para todo el mundo

Europa Press

PayFit cierra una ronda de financiación de 90 millones

El Español

Trabajo híbrido, el primer paso de la revolución laboral

Expansión

'Cuánto gano' sigue siendo más relevante que conciliar

El Periódico

La nueva normalidad pasa por la palabra ‘flexibilidad’ en las empresas

PayFit en cifras

2015

Nacimiento de PayFit

+700

empleados

20.000

clientes

3 países

en europa

+ 250.000

nóminas generadas al mes

Nuestro equipo directivo

Firmin Zocchetto

Co-fondateur & Chief Executive Officer

Florian Fournier

Deputy-CEO

Ghislain de Fontenay

Director Innovation Lab

Marie-Alice Tantardini

Chief People and Fulfillment Officer

Sylvain Rouri

Chief Commercial Officer

Victoire Pailleret

Chief Strategy Officer

Jonathan Ducroizet

Chief Financial Officer

Sébastien Chauffray

Chief Technical Officer

Sylvain Grande

Chief Product Officer

Marion de Robillard

Chief Marketing Officer

Nuestros elementos de marca

