Sala de prensa

La digitalización está revolucionando la gestión de las vacaciones en las empresas, permitiendo procesos más ágiles, eficientes y transparentes para empleados y departamentos de RRHH.
Existen plataformas y servicios financieros que permiten a los empleados cobrar parte de su salario antes de fin de mes para mejorar su liquidez.
La mayoría de los españoles destina la paga extra de verano principalmente a las vacaciones (47%), seguido de pagar hipoteca o deudas, y en menor medida al ahorro o gastos familiares.
La digitalización ha transformado la gestión de las vacaciones en las empresas, facilitando la organización y el control de los periodos de descanso.
La ministra Yolanda Díaz ha impuesto por decreto un sistema digital obligatorio de registro horario que presume la veracidad de los datos aportados por el trabajador, salvo prueba en contrario.
A medida que se acerca el verano, las empresas enfrentan el reto de organizar los periodos de descanso de sus equipos de forma justa, lo que puede ser complicado especialmente en fechas muy solicitadas. La digitalización se convierte en una aliada clave al simplificar la planificación, aportar transparencia y mejorar la experiencia tanto para empleados como responsables.
Esta es LA pregunta que todos temen hacer. Pero en PayFit tenemos una respuesta : "El único requisito es que las solicites antes del día de disfrute".
Reducir la jornada laboral no garantiza automáticamente el bienestar de los empleados. Si no se rediseñan procesos y se ajustan las cargas de trabajo, simplemente se traslada la presión a menos horas. Los trabajadores valoran cada vez más el equilibrio entre vida personal y trabajo, y muchas empresas aún no tienen políticas eficaces de bienestar.
A partir de junio de 2026, una directiva europea obligará a las empresas a ser mucho más transparentes con los sueldos, incluyendo la publicación del salario en las ofertas de empleo. Muchas empresas españolas aún no están preparadas para este cambio, que supone retos técnicos y culturales, pero también es una oportunidad para mejorar la equidad y la confianza interna.
España es el segundo con más días de descansos. Yakira nos explica qué es lo que tendrían que hacer las empresas.
El aumento del salario mínimo trae consigo ajustes fiscales que afectan a millones de trabajadores españoles
Aunque tu nómina mensual no muestre grandes cambios, el ajuste fiscal posterior podría suponer un importante alivio económico
Desde la gestión de nóminas hasta la contratación, la digitalización está redefiniendo todos los aspectos de la administración laboral
Lejos de reducir la productividad, un modelo de teletrabajo bien estructurado puede convertirse en el diferencial competitivo que las pymes necesitan
El éxito de la reducción de jornada dependerá de la capacidad de las organizaciones para evolucionar hacia modelos basados en resultados, no en presencialidad.
Un análisis detallado para entender cada concepto y dejar de ser parte del 70% de empleados que encuentra indescifrable este documento
Exploramos cómo los desplazamientos laborales se transforman de gasto a inversión estratégica. Con un mercado potencial de 15.600 millones de euros, el networking más valioso ocurre entre maletas y cafés improvisados.
Desmontamos el mito de "más horas = más productividad" analizando cómo las 37,5 horas semanales pueden transformar el panorama laboral español. La clave está en los objetivos claros, no en el reloj.
Desmitificamos el trabajo remoto con datos que hablan por sí solos : 72% de productividad y 40% de empresas ya apostando por la flexibilidad. La oficina ya no es un lugar, es un estado mental.
Cinco años después de la revolución remota, las empresas se debaten entre los beneficios tangibles del trabajo flexible y la nostalgia del contacto humano. ¿Estamos ante el fin de una era o solo su transformación ?
Entre la nostalgia de la oficina y la libertad del hogar : exploramos por qué el modelo híbrido emerge como vencedor en la batalla laboral post-pandémica, mientras Trump, Musk y Zuckerberg lideran la resistencia presencial.
El 80% de CEOs prevé un regreso a la oficina, mientras los datos nos muestran beneficios claros tanto en flexibilidad como productividad.
Del paraíso digital a la realidad híbrida : analizamos por qué el 80% de CEOs planea el regreso a la oficina mientras los datos de productividad apuntan en dirección contraria.
¿Será el teletrabajo una norma establecida o una opción ocasional en los próximos años ?
Explorando las deducciones fiscales que se pueden utilizar para disminuir la carga tributaria.
Por qué invertir en tecnología y formación es esencial para asegurar la legalidad y el éxito a largo plazo de las empresas.
Desglosamos los elementos que a menudo se pasan por alto y que son cruciales para entender completamente tu nómina.
Entender la nómina y sus distintos apartados se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos.
Mientras los responsables de RRHH creen que están alineados con las demandas actuales, muchos trabajadores encuentran las nóminas complejas.
Proyecciones indican que la inflación en España se mantendrá entre un 3% y 4%, afectando principalmente a sectores como alimentación y energía.
La transición hacia nóminas digitales como solución para mejorar la claridad y el acceso a la información.
Propuestas para equilibrar las necesidades de los empleados con las demandas empresariales.
Mientras los responsables de RRHH creen que sus nóminas son claras, el 83% de empleados las encuentra indescifrables. La digitalización no es futuro, es presente.
El desafío invisible de las nóminas : cuando el 83% de trabajadores se pierde entre conceptos mientras España lidera la transparencia salarial. La brecha entre intención y realidad solo puede cerrarse con digitalización.
Las empresas españolas responden a las demandas actuales con teletrabajo y horarios flexibles para mejorar la calidad de vida laboral.
España lidera en políticas de transparencia salarial, pero aún enfrenta desafíos en la comunicación y protección de datos."
Del papel a la claridad : cuando el documento más esperado del mes se convierte en un jeroglífico laboral. La digitalización promete transformar la experiencia del 83% de empleados que se pierden entre conceptos.
El lenguaje oculto de los salarios : cuando el documento más esperado del mes se convierte en un código cifrado para el 24% de los trabajadores. La revolución digital promete traducir conceptos en claridad.
Evaluando el potencial a largo plazo de una política de reducción de jornada para transformar el mundo laboral.
Analizando la falta de educación financiera en España y su impacto en el entendimiento de la nómina.
Desde la revolución industrial hasta la modernidad : la evolución de la jornada laboral y los derechos de los trabajadores en España
La conciliación, el salario y un buen ambiente laboral son los factores clave para considerar un cambio de empleo
La importancia de un entorno propicio para el avance de mujeres en el liderazgo
Las empresas reconsideran el modelo remoto ante los desafíos de comunicación y colaboración efectiva
La adaptación a las 37,5 horas semanales obligará a renegociar más de 5.000 convenios y podría afectar a las subidas salariales.
Cómo la automatización y las nuevas tecnologías están transformando la forma de gestionar personas y procesos.
Ofrecer transparencia en la nómina, claridad y accesibilidad al documento empodera al empleado y lo acerca su empleador
Con PayFit, los administradores de Recursos Humanos ahorran hasta un 80% del tiempo dedicado a generar las nóminas.
La digitalización de los procesos laborales trae grandes ventajas, pero también nuevos riesgos. Conoce cómo identificar correos fraudulentos que suplantan a departamentos de recursos humanos.
La flexibilidad laboral se ha convertido en una de las demandas más valoradas por los profesionales. Sin embargo, el camino hacia su implementación total sigue presentando desafíos para ciertas organizaciones.
La nueva era laboral rompe con los esquemas tradicionales de tiempo y espacio. Los perfiles más demandados están redefiniendo las reglas del juego en un mercado cada vez más competitivo.
La automatización de procesos no solo optimiza recursos, sino que libera el potencial humano para tareas de mayor valor. Las organizaciones que apuestan por la tecnología están viendo resultados tangibles en sus balances.
Cuando las horas se traducen en euros, la tecnología marca la diferencia. Las empresas que han dado el salto digital están experimentando mejoras significativas tanto en eficiencia como en rentabilidad.
La gestión eficiente de recursos humanos pasa inevitablemente por la digitalización. Las herramientas tecnológicas están revolucionando departamentos enteros y generando beneficios cuantificables.
Horas y euros : las dos variables que toda organización quiere optimizar. La implementación de soluciones tecnológicas está demostrando ser la clave para conseguir ambos objetivos simultáneamente.
La nueva ecuación empresarial : menos tiempo invertido, mayor rendimiento económico. Las plataformas digitales se revelan como la variable que equilibra ambos lados de la balanza.
Lejos de ser incompatibles, Boomers y Generación Z comparten valores fundamentales que, bien gestionados, pueden revolucionar la productividad y el ambiente laboral.
Desde startups tecnológicas hasta freelancers creativos, el perfil de los nuevos 'trabajadores digitales' que eligen España es tan diverso como las razones que los atraen : clima, gastronomía, cultura y una creciente red de espacios de coworking.
PayFit nos explica que han realizado un estudio en el que el 76% de los encuestados les han asegurado que no entienden del todo su nómina, encontrando una solución ante este problema.
A medida que España consolida su posición como líder en teletrabajo, se vislumbra un futuro donde esta modalidad laboral seguirá evolucionando. La combinación de flexibilidad, tecnología avanzada y una mentalidad cambiante hacia el trabajo a distancia, establece las bases para un modelo laboral más dinámico y adaptable
PayFit le ha añadido una página resumen de la nómina con los conceptos que más interesan a los trabajadores, así como gráficos y explicaciones. La segunda página sigue siendo la nómina válida a efectos legales pero con un lavado de cara para que pueda ser comprendida por todos.
Incluso documentos más cotidianos como la nómina, a veces son difíciles de entender. Para descrifrarla, PayFit ha creado una nómina mucho más intuitiva.
Entre devengos, deducciones, bases de cotización y contingencias comunes, la nómina se ha convertido en un documento indescifrable para muchos. Te explicamos cada apartado para que puedas entender exactamente cómo se calcula tu salario y asegurarte de que todo está en orden.
RTVE da importancia a la dificultad de la nómina y nuestros expertos abordan el desconocimiento general ante este documento, además aclarar cuáles son los conceptos más complicados.
Los asalariados suelen fijarse en el neto y por el medio quedan cálculos y porcentajes que escapan a muchos
Mucha burocracia y poca transparencia. Ese es el pensamiento de los españoles al enfrentarse cada mes a su nómina. Los trabajadores tienen claro los elementos que quieren ver : sueldo bruto, sueldo neto e IRPF, pero se pierden entre conceptos y porcentajes.
En la pandemia, las personas físicas y jurídicas tuvieron que adaptarse a nuevas y repentinas realidades. Una de ellas, el trabajo a distancia.
Con una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo, el 58% de las empresas españolas han ajustado sus políticas retributivas. El 40% ya ofrecen beneficios como el teletrabajo y horarios flexibles, el 35% apuestan por programas de desarrollo profesional, y un 18% implementan iniciativas de salud y bienestar, configurando un nuevo paradigma en la compensación laboral.
Mientras las organizaciones luchan por atraer y retener talento especializado, el modelo de trabajo nómada emerge como una ventaja competitiva. Las empresas que logran implementar estructuras, tecnologías y culturas adaptadas a esta nueva realidad están accediendo a un pool de talento global sin las limitaciones geográficas tradicionales, descubriendo que la distancia física puede convertirse en una fortaleza en lugar de un obstáculo.
Varios organismos sitúan Barcelona y el resto de la comunidad entre las localizaciones europeas favoritas para iniciar un negocio digital, a la vez que multinacionales como Lufthansa o Danone han apostado por la capital catalana para instalar sus hubs digitales y de innovación.
En un contexto donde el 68% de las empresas comete errores en sus nóminas mensualmente, PayFit ha revolucionado la gestión laboral en Europa llega con fuerza al mercado español, prometiendo simplicidad, automatización y cumplimiento normativo sin necesidad de expertos en la materia.
La combinación de clima privilegiado, infraestructura digital y nueva legislación ha posicionado a España como destino preferente para profesionales que pueden trabajar desde cualquier lugar. Analizamos las implicaciones de este fenómeno para el mercado laboral y las empresas que buscan adaptarse a esta nueva realidad.
En esta entrevista charlaremos de la última propuesta de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de la jornada laboral de 4 días. Un asunto que debatiremos con PayFit España y Simpling Pro.
Las prioridades de los empleados han cambiado, el salario es importante pero quieren sentirse bien en su lugar de trabajo.
Por primera vez en la historia, cinco generaciones conviven en el mercado laboral, cada una con valores, expectativas y formas de trabajo distintas. Desde la comunicación hasta la colaboración, pasando por el liderazgo y la tecnología, analizamos cómo esta diversidad generacional está redefiniendo los modelos de trabajo y creando nuevos desafíos y oportunidades para las organizaciones.
Los programas de prácticas bien estructurados no solo ofrecen mano de obra asequible, sino que se convierten en la principal fuente de talento adaptado a la cultura y necesidades específicas de la organización.
El 40% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera dejar su empleo actual en los próximos seis meses. Esta tendencia, acelerada tras la pandemia, refleja un cambio de valores donde el equilibrio entre vida personal y profesional, el propósito y la flexibilidad se han convertido en innegociables para las nuevas generaciones, obligando a las empresas a replantearse sus estrategias de atracción y retención de talento.
Las mujeres ofrecen perspectivas únicas y soluciones innovadoras a los problemas tecnológicos y al desarrollo, y deberían tener la misma oportunidad de contribuir al sector que los hombres.
La generación Baby Boomer está abandonando masivamente el mercado laboral, llevándose consigo décadas de experiencia y conocimiento tácito. Desde programas de mentoring inverso hasta modelos de jubilación gradual, analizamos las mejores prácticas para convertir este reto demográfico en una ventaja competitiva.
PayFit también tiene como objetivo aumentar su número de clientes y ayudarlos a ser más eficientes en su gestión de nómina y recursos humanos a través de la digitalización
La startup francesa especializada en software de gestión de nóminas ha experimentado un crecimiento del 100% anual en el mercado español. En un sector tradicionalmente dominado por soluciones complejas, su enfoque centrado en la automatización y la experiencia de usuario le ha permitido alcanzar la valoración de más de 1.000 millones de euros y captar a más de 18.000 clientes a nivel global.
