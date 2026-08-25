La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo es una de las causas de extinción del contrato de trabajo . Se produce cuando ambas partes de la relación contractual laboral, empleador y empleado, desean finalizar con el contrato de trabajo. Es decir, ambas llegan a un acuerdo de forma amistosa y sin pleitos de por medio.

Este tipo de extinción se diferencia del despido, ya que no implica una decisión unilateral por parte del empleador, sino un consenso entre ambas partes, quienes reconocen mutuamente la conveniencia de concluir su vínculo laboral.

Es esencial formalizar este acuerdo por escrito para asegurar su validez legal y evitar futuros conflictos. En muchos casos, este tipo de extinción permite que el trabajador acceda a ciertos beneficios o compensaciones acordados previamente, respetando los derechos adquiridos durante el tiempo de servicio prestado. ¿Qué es la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo? ¿Cuáles son las causas? ¿Es un despido? En este post analizamos en qué consiste la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y todo lo que debes saber como empresario.

¿Qué es la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

¿Qué es la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo se produce porque ambas partes, empleador y empleado, así lo deciden. Es decir, se extingue el contrato de trabajo de forma amistosa llegando a un acuerdo de extinción del contrato de trabajo.

Esta modalidad evita la confrontación y abre la puerta a negociar aspectos como indemnizaciones o beneficios adicionales que podrían no estar disponibles en un despido tradicional. Además, proporciona flexibilidad para que ambas partes acuerden términos específicos adaptados a sus necesidades y circunstancias, lo cual puede incluir períodos de preaviso personalizados o arreglos de pago particulares.

La clave para que este proceso sea efectivo reside en la comunicación abierta y transparente entre trabajador y empleador, permitiendo que ambas partes expresen sus expectativas y lleguen a un consenso que beneficie a todos los involucrados. Es fundamental que durante estas negociaciones se respeten los derechos del trabajador, asegurando que las condiciones acordadas estén en consonancia con la normativa laboral vigente.

El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (ET) prevé este supuesto en el cual las partes contratantes finalizan la relación laboral de forma voluntaria, estableciendo libremente las condiciones de la extinción del contrato.

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¿Hay derecho a indemnización y prestación por desempleo en la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

Salvo que las partes acuerden lo contrario, el trabajador no tendrá derecho a indemnización alguna. Pero si se abona la indemnización, el importe estará sometido a retención de IRPF íntegramente. Además, el trabajador no podrá acceder a las prestaciones por desempleo, ya que, al tratarse de una extinción voluntaria y acordada entre las partes, no se considera como un despido involuntario.

Es importante destacar que tanto el empleador como el trabajador deben documentar adecuadamente el acuerdo alcanzado, redactando un documento donde se especifiquen claramente los términos y condiciones pactados. Este acuerdo debe ser firmado por ambas partes para que tenga validez legal, garantizando así que no haya malentendidos futuros sobre los compromisos adquiridos en el proceso de extinción del contrato laboral.

La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo es otra de las causas de extinción del contrato de trabajo . Si te interesa saber más sobre cada una de las formas de terminación del contrato de trabajo y extinción de la relación laboral, puedes echar un ojo en nuestros posts anteriores.

¿Cuáles son las causas de extinción del contrato de trabajo?

Estas son todas las causas de extinción del contrato de trabajo que se contemplan en la ley (art. 49 ET):

¿Existe el despido por mutuo acuerdo de las partes?

Ciertamente, no existe un despido de mutuo acuerdo como tal. El despido no se acuerda por ambas partes, sino que es una decisión unilateral del empresario, que puede estar fundamentada en distintas causas.

Si alguna de las partes, trabajador o empresario, desea llegar a un acuerdo y este finalmente no se concreta:

Si el empresario decide resolver el contrato, se tratará de un despido.

Si es el trabajador el que tiene esta intención y el empresario no participa o acepta el acuerdo, entonces se tratará de una dimisión o extinción del contrato por voluntad del trabajador, el cual presentará su baja voluntaria .

En definitiva, no es posible que un despido se produzca por mutuo acuerdo. El despido (cualquiera de sus tipos) y la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, son causas distintas de extinción del contrato de trabajo. Si quieres saber más sobre la indemnización tras la extinción de la relación laboral por despido, consulta nuestro post sobre indemnización por despido.

¿Cómo es un modelo de extinción de contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

Como decíamos, la ley no establece nada sobre las condiciones que deben llevarse a cabo en la extinción, por lo que dependen exclusivamente de la empresa y el trabajador.

De todas formas, es conveniente resolver el contrato laboral de forma escrita, donde quede constancia expresamente de la voluntad de ambos de extinguir el contrato. Como empresario, tendrás que incluir las condiciones o cláusulas que te interesen y que acepte el trabajador. Después tendrás que abonar el finiquito.

¿Qué hay que incluir en el modelo de extinción de contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

Te recomendamos que en el escrito de finalización del contrato y relación laboral añadas:

Identificación del trabajador y de tu empresa

Voluntad de ambas partes de terminar la relación laboral

Último día de trabajo efectivo del trabajador

Fecha y firma de ambas partes

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💡¿Sabías que…? En Japón, la extinción de un contrato laboral por mutuo acuerdo puede incluir un proceso que es culturalmente único, conocido como "retiro voluntario". En este proceso, aunque técnicamente es un acuerdo mutuo, a menudo se presenta en un contexto donde hay una presión sutil por parte del empleador para que el empleado elija retirarse voluntariamente. Esto se hace generalmente para evitar el deshonor asociado con el despido directo, un concepto que está profundamente arraigado en la cultura japonesa del trabajo.

¿Cómo es un modelo de extinción de contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

Como decíamos, la ley no establece nada sobre las condiciones que deben llevarse a cabo en la extinción, por lo que dependen exclusivamente de la empresa y el trabajador.

De todas formas, es conveniente resolver el contrato laboral de forma escrita, donde quede constancia expresamente de la voluntad de ambos de extinguir el contrato. Como empresario, tendrás que incluir las condiciones o cláusulas que te interesen y que acepte el trabajador. Después tendrás que abonar el finiquito.

¿Qué hay que incluir en el modelo de extinción de contrato de trabajo por mutuo acuerdo?

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