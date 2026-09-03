Como empresario o gestor de RRHH, pasar por una mala experiencia con un algún empleado puede resultar en una situación realmente delicada. No obstante, siempre existen soluciones.

Aunque sea el último paso y el menos deseable, existen sanciones a aplicar que protegen a la empresa ante cualquier conflicto con uno de sus empleados de la misma forma que un Comité de Empresa representa los intereses de los trabajadores.

Estas sanciones al trabajador están reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Colectivos, por lo que existe un procedimiento establecido en el que el trabajador siempre tendrá derecho a impugnar la sanción.

¿Qué es una sanción? ¿Cuáles son los incumplimientos contractuales? ¿Qué consideraciones hay que hacer antes de sancionar a un trabajador? ¿Cómo afectan a la gestión de empleados? En el artículo de hoy, te explicamos todo lo necesario sobre las sanciones.

¿Qué son las sanciones a los trabajadores?

¿Qué son las sanciones a los trabajadores?

Las sanciones al trabajador son las penalizaciones a los empleados por los incumplimientos de las obligaciones laborales. Existen varios grados de falta que acaban determinando el tipo de amonestación:

Leves

Graves

Muy graves

Por un lado, el Estatuto de los Trabajadores es el encargado de regular la posibilidad de imponer estas sanciones a los empleados, o dicho de la manera legal-laboral, la potestad disciplinaria de la empresa. Aunque encontramos diversos tipos de sanciones a los trabajadores, una de las principales sanciones es por incumplimientos contractuales.

Sin duda, gestionar el bajo rendimiento o el despido es una situación de especial delicadez para la empresa. Una de las sanciones más graves que se puede aplicar a un trabajador en este caso es la suspensión de empleo y sueldo , que estaría un paso por detrás del despido disciplinario.

La suspensión de empleo y sueldo consiste en que la empresa suspende el contrato de laboral del trabajador durante una serie de días determinados por el convenio colectivo, durante los cuales el trabajador no puede acudir a trabajar y por ende, no recibe salario .

La suspensión de empleo y sueldo tiene efectos al haber realizado algún incumplimiento contractual de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores o el Convenio Colectivo de aplicación.

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¿Qué dice las sanciones según el Estatuto de los Trabajadores en torno a los incumplimientos contractuales?

Los incumplimientos contractuales no se dejan a interpretación de la empresa, si no que también vienen especificados en el Estatuto de los Trabajadores, se consideran sancionables por incumplimientos contractuales:

Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.

La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.

El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empres

Sobre este tipo de faltas y sanciones el Estatuto de los Trabajadores remarca 4 puntos esenciales:

Puntos Esenciales Descripción **Normas laborales ** Los trabajadores solo pueden ser sancionados cuando incumplen las “normas laborales” establecidas en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicado. Las faltas y sanciones se gradúan de acuerdo con estas normas. Revisión de sanciones La valoración de las faltas y las sanciones impuestas por la empresa siempre será revisable ante la jurisdicción social. En el caso de faltas graves y muy graves, se requiere una comunicación escrita al trabajador, donde se indiquen la fecha y los hechos que motivan la sanción. Restricciones en las sanciones No se pueden imponer sanciones que reduzcan la duración de las vacaciones u otras prestaciones relacionadas con el descanso del trabajador. Existen restricciones en cuanto a la aplicación de sanciones que afecten estos derechos. No existe la posibilidad de doble sanción Nunca se podrá sancionar dos veces al trabajador por el mismo hecho o falta cometida. Una vez que se haya impuesto una sanción, no se podrá aplicar una segunda sanción por el mismo motivo.

¿Cuáles son las consideraciones al sancionar al trabajador?

Cómo hemos dicho anteriormente, las faltas graves y muy graves que supongan una amonestación son por escrito, especificando fecha y motivo.

⚠️ Si piensas que el Delegado del Personal o un miembro del Comité de Empresa ha cometido una falta, antes de imponer una sanción muy grave, se deberá de abrir un expediente sancionador contradictorio para que el implicado pueda exponer su punto de vista y defenderse.

Y es que en cuanto a sanciones laborales, los delegados de personal y los órganos de representación juegan un papel esencial, ya que una de las funciones del Comité de Empresa es revisar la información que se remite para faltas muy graves. Deberás tener en cuenta que la “gravedad” de la falta viene estipulada por tu convenio colectivo. Aunque tú la consideres grave, si en el convenio viene estipulada como leve, no podrás imponer una sanción más “fuerte”.

¿Cuál es la prescripción de las sanciones laborales?

También tendrás que tener en cuenta que las sanciones al trabajador prescriben en función de su gravedad desde el día que la empresa se entera de la infracción.

Faltas leves: prescriben en 10 días.

Graves: prescriben en 20 días.

Muy graves: prescriben en 60 días.

¿Cómo es la carta de amonestación laboral?

Antes de incurrir al despido disciplinario y al offboarding de un empleado, podrás mandarle una carta de amonestación laboral donde expliques a tu empleado qué ha incumplido. La finalidad es que haya un cambio de actitud y avisar al empleado de que este si sigue incumpliendo, podría llegar a ser despedido.

¿Existen otras sanciones en torno al trabajador?

En efecto, existen otro tipo de sanciones que generan muchas dudas a los empresarios y trabajadores. Las otras sanciones “menos comunes” son las siguientes:

Trabajar estando jubilado: Las sanciones pueden llegar a 10.000€ si el jubilado no lo notifica a la Seguridad Social.

Responsabilidades y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales : Se pueden aplicar infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales cuando la empresa no cumpla con la ley y por ende, ponga en riesgo a sus empleados.

Sanciones de la Seguridad Social: Tienen lugar, por ejemplo, por no ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tendrás que tener especial cuidado con las inspecciones de trabajo, las sanciones a la empresa también existen y la cuantía de estas sanciones por la Inspección de Trabajo puede ser muy alta.

En conclusión, las sanciones laborales son medidas disciplinarias que las empresas pueden aplicar ante conductas inapropiadas o incumplimientos por parte de los empleados. Sin embargo, la gestión de estas sanciones puede ser un proceso delicado y debe llevarse a cabo con justicia y transparencia para mantener un ambiente laboral positivo. Con nuestra plataforma automatizada, PayFit ayuda a las empresas a gestionar de manera eficiente y sistemática la gestión de sus RRHH.

Además, nuestros expertos pueden brindarte orientación sobre cómo manejar situaciones delicadas, incluyendo sanciones y otros aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos.

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